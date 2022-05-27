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    LUNA ekosistemini kurtarma planı açıklandı

    Terra LUNA ekosistemi skandalın izlerini bir nebze olsun silmek için Terra 2.0 planını devreye aldı. Oluşan çatallanma sonrasında mağdurlara yeni kripto paralardan dağıtılacak. 
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    LUNA

    Kripto para tarihinde en büyük skandal olarak gösterilen ve 30 milyar doların buhar olmasına neden olarak arkasında bir sürü mağdur bırakan LUNA defteri yeniden açılıyor. Terra 2.0 canlandırma planı duyuruldu.

    Terra 2.0 nedir?

    Terra 2.0 olarak tanıtılan yeni kurtarma planı blok zincirinde yeni bir çatallanma ön görüyor. Bu çatallanma sonucunda LUNA ve UST kripto paralarının yenilenmiş versiyonları piyasaya sürülecek. Ellerinde tutanlar ise belirli oranda ücretsiz dağıtıma hak kazanacak.

    Mevcut para birimleri yavaş yavaş borsalardan kaldırılıyor. Yerine LUNC ve USTC olarak yeniden isimlendirilecekler. Bu esnada ekran görüntüsü alınacak. Yeni versiyonların dağıtımına LUNC, USTC ve Anchor UST paralarını ellerinde tutanlar katılabilecek.

    Dağıtımlar 7 Mayıs çöküşünen önce elinde LUNA tutanlara yüzde 30, UST tutanlara yüzde 10 şeklinde olacak. Çöküşten sonra elinde LUNA tutanlara yüzde 10, UST tutanlara ise yüzde 15 şeklinde dağıtım olacak.

    Ayrıca Terra 2.0 kapsamında 1.3 milyar dolarlık UST yakılacak ve piyasadan silinecek. MEXC borsası ise 1 ay boyunca LUNA-USDT işlem çiftinden elde edilen komisyon gelirini kullanarak LUNA yakacak. Kucoin, Binance, FTX gibi borsalar Terra 2.0 planını desteklediklerini duyurdu.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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