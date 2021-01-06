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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek

    Apple'ın aldığı iki farklı patentte, bir MacBook ile diğer Apple cihazlarını şarj etmeyi mümkün kılan ters kablosuz şarj özelliği gösteriliyor.
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5

    Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek
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    Apple, bir iPhone, iPad veya Apple Watch'u kablosuz olarak şarj edebilen yerleşik ters şarj bobinlerine sahip bir MacBook'u tasvir eden iki patent aldı. Apple bu patentler ile her cihaz için ayrı şarj aletine ihtiyaç olduğundan fazla olan kablo kalabalığını en aza indirmeyi sağlayacak teknolojinin geliştirilmesini amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti"

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    Apple'dan iki ters kablosuz şarj patenti

    Apple'ın aldığı patentlerden ilkinde diğer Apple cihazlarını şarj eden bir MacBook çizimi yer alıyor. Avuç içi dayanağında yer alan bobinler sayesinde bir MacBook, iPhone ve Apple Watch'u şarj edebiliyor. Ayrıca patentte bir iPad'in yine bir iPhone ve Apple Watch'u şarj ettiği gösterilmiş.

    Apple patent açıklamasında: "Bazı elektronik aygıtlar, yeniden şarj etmek için harici güç gerektirebilecek bir veya daha fazla şarj edilebilir pil içerir. Genellikle, bu cihazlar ortak veya standartlaştırılmış bir elektrik konnektörü veya kablosu kullanılarak şarj edilebilir. Örneğin, bazı cihazlar bir USB konektörü veya kablo kullanılarak şarj edilebilir. Bununla birlikte, standartlaştırılmış konektörlere ve kablolara sahip olmasına rağmen, her biri cihazın şarj edilmesi için ayrı veya tahsis edilmiş bir güç kaynağı gerekebilir. Bazı durumlarda, her cihaz için ayrı güç kaynaklarına sahip olmak, kullanımı, saklanması veya taşınması külfetli olabilir." diyor.

    Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek
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    Diğer patentte yer alan çizimlerde ise bir MacBook kapağının kablosuz şarj pedi olarak kullanılabileceğini gösteriliyor. Bir iPad ve bir iPhone, MacbBook'tan enerji alırken aynı sıra da bir Apple Watch da iPhone'dan güç alıyor.

    Mevcut MacBook ve iPad'ler, kablosuz şarj ile uyumlu olmayan alüminyumdan yapılıyor. Apple'ın patentlerde yer alan teknolojiyi ne zaman hayata geçireceği bilinmezliğini koruyor.



    https://www.theverge.com/2021/1/5/22215413/apple-patent-device-wireless-charging-iphone-macbook Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ters kablosuz şarj 2 senedir en büyük rakibi samsung'da,huawei'de ticari zaten.apple tüm markalarla ile uyumsuz olan,sırf apple cihazları şarj edebilen bir kablosuz şarj için patent mi almış yani
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kasa değişimi gelecek o zaman m1'lere
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    Xtrud (Harun Yahya) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Patenti Samsung alsa ve bu sistemi zaten Apple yapmış olsa haberde hatta başlıkta Appleda olan Apple gibi diye bahsedilir ama tam tersi olunca asla yok gibi bahsediliyor... Samsung'un geçen seneki notebooklarında olan bi özellikbu arada
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n (Uğur Doğan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Haklısın ama touchpad'i kablosuz şarj olarak kullanmak xnasıl bir mantıksa artık.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika kullanışlı bir özellik yıllar önce aklıma gelmişti
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    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Donanım Haberden bunu beklemezdim bu haberi sabah tamindirde okumuştum, siz ise ancak akşama haber yapmışsınız bu sistemi geliştirmeye ihtiyacınız var. Arkadaşlar +1
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    -1



    çok önemli ve gündem haberi değil,sabahda görsem akşamda görsem benim için farkeden bir şey yok.peki sizin için bu haberi özel yapan şey nedir.
    Yanıtla +3
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    nikienta (Hasan Arıbaş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Macbookların yüzey materyali değişiyor demek ki
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    galaxyg (Yağız ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) nikienta
    Bende bunu düşündüm aluminyum hafif ve güzel .. cam da yapamazlar ağır nasıl çözüm bulucaklar acaba
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