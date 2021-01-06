Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek

Tam Boyutta Gör

Apple, bir iPhone, iPad veya Apple Watch'u kablosuz olarak şarj edebilen yerleşik ters şarj bobinlerine sahip bir MacBook'u tasvir eden iki patent aldı. Apple bu patentler ile her cihaz için ayrı şarj aletine ihtiyaç olduğundan fazla olan kablo kalabalığını en aza indirmeyi sağlayacak teknolojinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti"

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir

Apple'dan iki ters kablosuz şarj patenti

Apple'ın aldığı patentlerden ilkinde diğer Apple cihazlarını şarj eden bir MacBook çizimi yer alıyor. Avuç içi dayanağında yer alan bobinler sayesinde bir MacBook, iPhone ve Apple Watch'u şarj edebiliyor. Ayrıca patentte bir iPad'in yine bir iPhone ve Apple Watch'u şarj ettiği gösterilmiş.

Apple patent açıklamasında: "Bazı elektronik aygıtlar, yeniden şarj etmek için harici güç gerektirebilecek bir veya daha fazla şarj edilebilir pil içerir. Genellikle, bu cihazlar ortak veya standartlaştırılmış bir elektrik konnektörü veya kablosu kullanılarak şarj edilebilir. Örneğin, bazı cihazlar bir USB konektörü veya kablo kullanılarak şarj edilebilir. Bununla birlikte, standartlaştırılmış konektörlere ve kablolara sahip olmasına rağmen, her biri cihazın şarj edilmesi için ayrı veya tahsis edilmiş bir güç kaynağı gerekebilir. Bazı durumlarda, her cihaz için ayrı güç kaynaklarına sahip olmak, kullanımı, saklanması veya taşınması külfetli olabilir." diyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer patentte yer alan çizimlerde ise bir MacBook kapağının kablosuz şarj pedi olarak kullanılabileceğini gösteriliyor. Bir iPad ve bir iPhone, MacbBook'tan enerji alırken aynı sıra da bir Apple Watch da iPhone'dan güç alıyor.

Mevcut MacBook ve iPad'ler, kablosuz şarj ile uyumlu olmayan alüminyumdan yapılıyor. Apple'ın patentlerde yer alan teknolojiyi ne zaman hayata geçireceği bilinmezliğini koruyor.

https://www.theverge.com/2021/1/5/22215413/apple-patent-device-wireless-charging-iphone-macbook

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.