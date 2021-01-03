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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti

    Apple'ın katlanabilir iPhone modelleri için iki farklı prototipi Foxconn'da dayanıklılık testlerinden geçirdiği bildirildi.
    6 gün
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti
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    Katlanabilir telefonlar, geçtiğimiz yılla birlikte büyük popülerlik kazandı. 2020 yılında katlanabilir cihazların sadece piyasaya sürülmesi değil aynı zamanda satış rakamlarının yavaş yavaş artmasıyla popülerliğinin ivme kazandığını görüldü. Artan popülarite göz önüne alındığında, birçok kişi Apple'ın katlanabilir akıllı telefon piyasasına ne zaman gireceği merak konusu oldu. Şirket bu konuda resmi olarak hiçbir şey söylemese de bazı patentler ve sızıntılar Apple'ın kendi katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

    Son olarak Tayvanlı web sitesi Economic Daily News'e göre, iki Apple katlanabilir akıllı telefon prototipi Foxconn'daki dahili dayanıklılık testilerinden geçti.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi"

    Testlerde esnek Samsung OLED ekranlar kullanıldı

    Rapor, Apple'ın biri kapaklı tasarım olmak üzere iki farklı katlanabilir telefon formunu test ettiğini öne sürüyor. Telefonların Samsung'un esnek OLED ekranını kullandığı söyleniyor. Önceki raporlarda, Apple'ın 2020'nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir telefon ekranı siparişi verdiği bilgileri yer almıştı.

    Test edilecek iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı bilinmiyor. Test birimlerinin, tamamen çalışan cihazlar yerine sınırlı dahili özelliklere sahip prototip cihazlar olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak testin ana amacının Apple'ın menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek istemesi olarak gösteriliyor.

    Rapor ayrıca Apple'ın öncelikli olarak iki farklı katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürmek istemediği, bunun yerine iki farklı formdan hangisinin en iyi sonucu verdiği değerlendirilerek diğerinin askıya alınacağı sonucuna varıyor. Apple katlanabilir akıllı telefonun, 2022'nin sonlarında veya 2023'te piyasaya sürüleceği söyleniyor.



    https://www.macrumors.com/2020/12/31/two-foldable-iphones-reportedly-pass-tests/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diger yarisini kutuya koyacaklar mi yoksa biz sonradan mi alacagiz?
    2 Yanıt Yanıtla +85
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    sis651 6 gün ( Mesaj Silindi ) from softwave
    İki sene sonra cihazı eskiyor diye yazılım güncellemesiyle katlanma özelliğini kapatacaklarmış. :D
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    mementopolis (ULU BEY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Artan bir popülerlik görmüyorum zorla hayatimiza sokmaya calisiyorlar desek daha dogru.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    LeXaL0102 (Emre ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonlar büyür "cebe sığmıyoorr". Ne yapalım katlayalım. Çıkış fiyatı da hepsinden fazla olsun.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ben bu katlanan ekranları asıl laptoplarda görmeyi bekliyorum.tamamen ekran,açılı kullanırken üst yarı monitör,alt kısmı klavye ve touchpad olur.180 derece açınca ise 14"lik ekran yekpare 26"lik dev bir ekrana dönüşür.ister kocaman bir tablet olarak,ister bir askıya takılıp harici klavye mouse ile devasa monitörlü masaüstü pc olarak kullanılabilir.apple veya samsung bunu ilk yapar bence.

    Düzeltme: biraz araştırdım ve lenovo'nun bunu başardığını gördüm.model X1 fold.henüz biraz kaba tasarımı ama oturunca laptop'larda telefondan çok daha mantıklı bir uygulama olacağına eminim.
    Yanıtla +1
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    ReaLGz 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın katlanır telefonu olsa ve bu haber "Samsung/Xiaomi katlanır telefon üretiyor" olsaydı Apple fanboyların "Apple piyasaya yön veriyor, Apple ne yaparsa taklit ediliyor" yorumlarından geçilmezdi konu
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    MENKABEVİ 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kılıf nasıl olucak peki bu katlanır telefonlara hiç düşünen var mı ekran koruyucu falan
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım kötü olmuş bence.
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mizah görmek istesem mizah forumuna giderim. Espritüel arkadaşları üstün başarılarından dolayı tebrik ederim
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    katlayıp da rulo mı yapar fitil mi göreceğiz
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun icin bir dolu framework gelir şimdi. Yine iş çıktı, daha swiftUI’ya adapte olamadı sektör.



    Eğer katlanır ekrandaki Autolayout yapısı swiftUI’ı zorunlu tutarsa, marketteki uygulamaların genel kalitelerinde büyük düşüş görebilirsiniz
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    Le7els (Kaan Sener) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yine haklı çıktık. millet sanıyorki katlanır burda pahalı kimse alamıyor kullanışsız ama yurt dışında öyle değil katlanır telefonlar rekor satış yapıyor insanlar yenilik istiyor. appleda rekabete girecektir tabiki.
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    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir telefonda tırnakla çizilmeyen ekranları yapmayı başardıkları zaman düşünülür...
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    13984 kez okundu.
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    katlanabilir iphone, iphone dayanıklılık testi ve
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