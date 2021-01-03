İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti

Katlanabilir telefonlar, geçtiğimiz yılla birlikte büyük popülerlik kazandı. 2020 yılında katlanabilir cihazların sadece piyasaya sürülmesi değil aynı zamanda satış rakamlarının yavaş yavaş artmasıyla popülerliğinin ivme kazandığını görüldü. Artan popülarite göz önüne alındığında, birçok kişi Apple'ın katlanabilir akıllı telefon piyasasına ne zaman gireceği merak konusu oldu. Şirket bu konuda resmi olarak hiçbir şey söylemese de bazı patentler ve sızıntılar Apple'ın kendi katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.
Son olarak Tayvanlı web sitesi Economic Daily News'e göre, iki Apple katlanabilir akıllı telefon prototipi Foxconn'daki dahili dayanıklılık testilerinden geçti.İlginizi Çekebilir Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata
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Testlerde esnek Samsung OLED ekranlar kullanıldı
Rapor, Apple'ın biri kapaklı tasarım olmak üzere iki farklı katlanabilir telefon formunu test ettiğini öne sürüyor. Telefonların Samsung'un esnek OLED ekranını kullandığı söyleniyor. Önceki raporlarda, Apple'ın 2020'nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir telefon ekranı siparişi verdiği bilgileri yer almıştı.
Test edilecek iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı bilinmiyor. Test birimlerinin, tamamen çalışan cihazlar yerine sınırlı dahili özelliklere sahip prototip cihazlar olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak testin ana amacının Apple'ın menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek istemesi olarak gösteriliyor.
Rapor ayrıca Apple'ın öncelikli olarak iki farklı katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürmek istemediği, bunun yerine iki farklı formdan hangisinin en iyi sonucu verdiği değerlendirilerek diğerinin askıya alınacağı sonucuna varıyor. Apple katlanabilir akıllı telefonun, 2022'nin sonlarında veya 2023'te piyasaya sürüleceği söyleniyor.
https://www.macrumors.com/2020/12/31/two-foldable-iphones-reportedly-pass-tests/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Düzeltme: biraz araştırdım ve lenovo'nun bunu başardığını gördüm.model X1 fold.henüz biraz kaba tasarımı ama oturunca laptop'larda telefondan çok daha mantıklı bir uygulama olacağına eminim.
Eğer katlanır ekrandaki Autolayout yapısı swiftUI’ı zorunlu tutarsa, marketteki uygulamaların genel kalitelerinde büyük düşüş görebilirsiniz
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