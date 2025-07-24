Tesla, robotaksi hizmetini bu yıl radikal oranda genişletecek

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla’nın otonom sürüş teknolojilerindeki mevcut sınırlamalara rağmen robotaksi hizmetini büyük ölçekte genişletme planlarını duyurdu. Musk, 2025 yılı sona ermeden ABD nüfusunun yarısının Tesla robotaksilerine erişebileceğini söyledi. Bu iddia, şirketin şu an için yalnızca sınırlı bölgelerde test ettiği hizmet göz önüne alındığında oldukça iddialı görünüyor.

Tesla, şu sıralar Florida, Nevada, Arizona ve California gibi eyaletlerde robotaksi hizmetini yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Ayrıca Full Self-Driving (FSD) (Denetimli) özelliği hem Avrupa'da hem de Çin'de test ediliyor. Musk, bu tartışmalı sistemin yakında küresel olarak piyasaya sürülmesini umuyor. Buna ek olarak, şirketin insansı robotu Optimus için de yeni bir versiyon geliştiriliyor.

Musk, eleştirmenlere karşı da “Ne dediysek onu yaptık. Bu her zaman zamanında yaptığımız anlamına gelmez, ama yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tesla'nın Musk'ın vaadini yerine getirmesi için ABD'de 47 metropolde boy göstermesi gerekiyor. Bu da yaklaşık 166 milyon nüfus anlamına geliyor...

Satışlar düşüşte, umut otonom sürüşte

Tesla’nın ikinci çeyrek sonuçlarına göre gelirler yüzde 12 oranında düşerken, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve azalan kâr marjları bu düşüşte etkili oldu. Ancak hisse senedi piyasasında büyük bir çöküş yaşanmadı. Bunun temel nedeni, Musk’ın her zamanki gibi geleceğe dair büyük vaatlerle yatırımcıları canlı tutması: Tam otonom sürüş teknolojisi ve insansı robotlar.

Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelirler %12 azaldı 4 sa. önce eklendi

Şu anda devreye alınan robotaksi sistemi yalnızca Austin, Teksas’ta, coğrafi olarak sınırlandırılmış bir bölgede faaliyet gösteriyor. Üstelik her aracın içinde bir Tesla çalışanı bulunuyor ve gerektiğinde sistemi doğrudan devre dışı bırakabiliyor. Musk’ın yıl sonuna kadar hizmeti ABD nüfusunun yarısına yayma sözü ise beklentileri yeniden yükseltiyor.

Öte yandan Musk, en büyük engelin yasal düzenlemeler olduğunu kabul ediyor. Tesla'nın otonom sürüş departmanı başkanı Ashok Elluswamy, genişlemenin ilk olarak San Francisco Körfez Bölgesi’nde başlayacağını duyurdu. Ancak burada da araçlarda yine bir sürücü bulunacak.

Musk ayrıca Tesla müşterilerinin 2025 sonuna kadar kendi araçlarını denetimsiz FSD’ye geçirebileceklerini aktardı. Ancak bu her Tesla sahibi için geçerli olmayacak. Zira Musk, denetimsiz FSD sürümü için HW4 veya HW5 donanımlarının gerekli olduğunu kabul etmişti. Şu anda Tesla sahibi olan kullanıcıların büyük kısmı HW3 donanımını kullanıyor. Musk, HW3 sahipleri için bir donanım güncellemesinden de bahsetmişti. Ancak son açıklamalarında öncelikli hedefin HW4 araçlarda denetimsiz FSD'yi sağlamak olduğunu söyledi.

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Tesla, robotaksi hizmetini bu yıl ciddi oranda genişletecek

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