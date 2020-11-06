Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor

    Tesla tam bir yıl önce tanıttığı elektrikli pickup'ının yeni versiyonunu hazırlıyor. Şirket CEO'su Elon Musk güncellenmiş modelin bir aya kadar tanıtılabileceğini açıkladı.
    5 gün
    6b
    2
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Tesla Cybertruck geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtılmıştı. Elektrikli pickup henüz satışa sunulmamış olmasına rağmen güncellenmiş versiyonuyla ilgili haberler gelmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi

    Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk bu konuyla ilgili Twitter hesabında bazı açıklamalar yaptı. Ünlü girişimci güncellenmiş Cybertruck'ın bir ay içerisinde tanıtılabileceğini söyledi. Yani bu yılın sonuna kadar.

    Ne tür dokunuşlar yapılacak?

    Elektrikli pickup'ta radikal değişiklikler yapılması beklenmiyor. Musk, ağırlıklı olarak çok önem teşkil eden küçük detaylara değineceklerini söyledi.

    Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Tesla Cybertruck geçen yıl Kasım ayında tanıtıldı. Fiyatı 39.900 ila 69.900 dolar arasında değişen aracın en üst modeli 0-100 km/sa hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.

    Ayrıca bu versiyon 1.587 kilogramlık yük kapasitesi ve 800 kilometre menzile sahip. Tesla Cybertruck'ın ilk modellerinin 2021 yılında teslim edilmesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/tesla-cybertruck-changes-reveal-soon-140706489.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tasarım olarak kötü bir araba
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 5 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    farklı yerine kötü demişsiniz sanırım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokinto (umut AYDIN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım dilinin köşeli olması, kullanılan gövde materyali ve onu hızlı bir şekilde uretebilme amacına bağlı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ak_n (akın çetin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu saat kutusuna benzeyen araç Cyberpunk 2077'de olacak mı? Musk ile CDPR arasında bi atışma geçmişti Twitter'da..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası bu kadar köşeli bir arabanın tekerleklerinin de üçgen olmasını bekliyorum. Çok göze batıyorlar sanki o arabaya ait değillermiş gibiler böyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncellenmiş versiyonunda artık tekerlekler de kare
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tasarım olarak kötü bir araba
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 5 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    farklı yerine kötü demişsiniz sanırım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyle bir sey var mi ki yenisi olsun? 😁
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir araç bu kadar mı güzel olur
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jervis (M. Kucuk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Ferrari roma mavi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi 5 gün Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor Sonraki DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı 5 gün Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı 5 gün Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller 5 gün PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı 5 gün Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır 5 gün Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 6 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız