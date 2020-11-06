Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor

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Tesla Cybertruck geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtılmıştı. Elektrikli pickup henüz satışa sunulmamış olmasına rağmen güncellenmiş versiyonuyla ilgili haberler gelmeye başladı.

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Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk bu konuyla ilgili Twitter hesabında bazı açıklamalar yaptı. Ünlü girişimci güncellenmiş Cybertruck'ın bir ay içerisinde tanıtılabileceğini söyledi. Yani bu yılın sonuna kadar.

Ne tür dokunuşlar yapılacak?

Elektrikli pickup'ta radikal değişiklikler yapılması beklenmiyor. Musk, ağırlıklı olarak çok önem teşkil eden küçük detaylara değineceklerini söyledi.

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Tesla Cybertruck geçen yıl Kasım ayında tanıtıldı. Fiyatı 39.900 ila 69.900 dolar arasında değişen aracın en üst modeli 0-100 km/sa hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.

Ayrıca bu versiyon 1.587 kilogramlık yük kapasitesi ve 800 kilometre menzile sahip. Tesla Cybertruck'ın ilk modellerinin 2021 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/tesla-cybertruck-changes-reveal-soon-140706489.html

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