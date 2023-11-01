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    Elon Musk, yakında tanıtılacak Cybertruck ile ilgili yeni detaylar paylaştı

    Elon Musk, bir podcastte yakında tanıtılacak Cybertruck kamyonetiyle ilgili bazı detayları paylaştı. Aracın ağırlığı ve hızlanmasıyla ilgili bazı bilgiler verilen programda aracın gövdesine ok atıldı.
    Elon Musk, Cybertruck ile ilgili yeni detaylar paylaştı Tam Boyutta Gör
    Joe Rogan'ın podcastine konuk olan Elon Musk, 30 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak Cybertruck kamyonetiyle ilgili bazı detayları paylaştı.

    Kamyonetin 3200 kg ağırlığında olacağını söyleyen Musk bazı versiyonların ise 2700 kg'a yaklaşacağını söyledi. Ford'un F-150 kamyonetine yakın bir ağırlıkta olacağı anlaşılıyor. Aracın kurşun geçirmez çelik gövdeye sahip olduğunu göz önüne alırsak bu değerler etkileyici görünüyor.

    Elon Musk ayrıca aracın 0-100 km/h hızlanmasının 3 saniyenin altında olacağını da dile getirdi. Bu süre üç motorlu versiyon için geçerli olacak. Musk ayrıca yılda 200 bin Cybertruck üretme hedefinde olduklarını ifade etti.

    Programda ayrıca Joe Rogan eline bir yay alarak Cybertruck'ın çelik gövdesine ok attı. Kamyonetin bütün detaylarını 30 Kasım'daki resmi tanıtımda öğrenebileceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 23 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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