Elon Musk, yakında tanıtılacak Cybertruck ile ilgili yeni detaylar paylaştı

Tam Boyutta Gör Joe Rogan'ın podcastine konuk olan Elon Musk, 30 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak Cybertruck kamyonetiyle ilgili bazı detayları paylaştı.

Kamyonetin 3200 kg ağırlığında olacağını söyleyen Musk bazı versiyonların ise 2700 kg'a yaklaşacağını söyledi. Ford'un F-150 kamyonetine yakın bir ağırlıkta olacağı anlaşılıyor. Aracın kurşun geçirmez çelik gövdeye sahip olduğunu göz önüne alırsak bu değerler etkileyici görünüyor.

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Elon Musk ayrıca aracın 0-100 km/h hızlanmasının 3 saniyenin altında olacağını da dile getirdi. Bu süre üç motorlu versiyon için geçerli olacak. Musk ayrıca yılda 200 bin Cybertruck üretme hedefinde olduklarını ifade etti.

Programda ayrıca Joe Rogan eline bir yay alarak Cybertruck'ın çelik gövdesine ok attı. Kamyonetin bütün detaylarını 30 Kasım'daki resmi tanıtımda öğrenebileceğiz.

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Elon Musk, Cybertruck ile ilgili yeni detaylar paylaştı