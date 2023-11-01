Elon Musk, yakında tanıtılacak Cybertruck ile ilgili yeni detaylar paylaştı

Kamyonetin 3200 kg ağırlığında olacağını söyleyen Musk bazı versiyonların ise 2700 kg'a yaklaşacağını söyledi. Ford'un F-150 kamyonetine yakın bir ağırlıkta olacağı anlaşılıyor. Aracın kurşun geçirmez çelik gövdeye sahip olduğunu göz önüne alırsak bu değerler etkileyici görünüyor.
Elon Musk ayrıca aracın 0-100 km/h hızlanmasının 3 saniyenin altında olacağını da dile getirdi. Bu süre üç motorlu versiyon için geçerli olacak. Musk ayrıca yılda 200 bin Cybertruck üretme hedefinde olduklarını ifade etti.
Programda ayrıca Joe Rogan eline bir yay alarak Cybertruck'ın çelik gövdesine ok attı. Kamyonetin bütün detaylarını 30 Kasım'daki resmi tanıtımda öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.