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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün TOGG ile paylaşacağı meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak
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    2022 yılında yollarda olması planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik veri desteği sağlayacağı öğrenildi.

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    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapora göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma başlatıldı. TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

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    Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM'ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.

    Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın tamamlanmasının ardından 2022'nin son çeyreğinde ilk seri üretim yerli otomobil banttan inecek. 



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-otomobiline-meteorolojik-destek-/2034044 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    50 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    leoga66 (Kira qwe) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu sefer oluyor gibi.. :)
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akinci 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Meteoroloji hepimizin vergileri ile besleniyor. Biz de isteriz.
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    V2 (Vince ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun haber olmasi biraz komik olmus ne var ki bunda.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok basit bir api entragrasyonunu haber yapılacak kadar abartılması da iyimiş.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet çok güzel olur ancak, AB gümrük birliği anlaşmasından dolayı yurtdışından gelen araç ile yurtiçinde üretilen araca farklı vergileme uygulanamıyor. İyi niyetli düşünecek olursak, yurtiçinde üretim yapan Honda, Toyota, Hyundai vb. firmalara bu yüzden vergi avantajı sunulamadı. Sadece kredilerde faiz oranları düşürülerek avantaj sağlamaya çalışıldı.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız mgm hiç başarılı tahminlerde bulunamıyor ki, bununla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorlar mı acaba? Yağmur derler yağmaz güneş açar, dolu yağışında ayakta uyurlar. Dolu yağdıktan 2-3 gün sonra bugün de kesin dolu yağacak derler yağmaz. Senelerdir bakarım, hep böyle. Ki bu alt tarafı 5 günlük tahmin. Yurt dışı bakıyorum herifler 15 günlük tahmini tutturuyor yahu. Cihazlarınız mı eski? Teknolojiye yatırım yerine ülkemizde cukka modadır ne yazık ki, öyle bir şey midir bilemiyorum ama TOGG'a yazık olacak, rota önerisi diyor bir de, artık Bursa diye Kars'tan çıkarız herhalde.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Diğer ülkelerin yerli otomobilleri 20.000 - 50.000 birim arası. Bizde 50.000 birim olan araç 650.000 tl. Bizim yerli oto 20.000 - 50.000 tl olacak mı? Olmayacaksa yerli olmasını anlamı ne?
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    venomboy_85 5 gün ( Mesaj Silindi ) gokhanvai
    Ayfon 12 pro max 512 gb mı yoksa TOGG mu diye ikisinin arasında karar verelim. Olur mu? Yada pardon 80 model şahin mi 0 km TOGG mu? Çok kararsız kaldım.
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    th9 5 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyatınıda ayarlasınlar alırız
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    CeyKalDa 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hökümetten de ötv desteği alırsa oldu bu iş
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) CeyKalDa
    Elektrikli otoda hali hazırda zaten ithal mal dahi olsa ÖTV %6 oranında. En yüksek batarya seçeneğinde dahi %9 oran max. ki TOGG'un beyan ettiği değerlere göre araç %6 civarında ÖTV'li olacak. Bu oran Gümrük birliği karşılıklı anlaşmaları ve rekabet gibi sebeplerle sıfırlanmaz büyük ihtimalle ama şu an en düşük ÖTV'nin %50 olduğunu düşünürsek yok gibi sayılır.
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    leoga66 (Kira qwe) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu sefer oluyor gibi.. :)
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