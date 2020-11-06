Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak

Tam Boyutta Gör

2022 yılında yollarda olması planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik veri desteği sağlayacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni paylaşım

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapora göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma başlatıldı. TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın"

Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM'ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın tamamlanmasının ardından 2022'nin son çeyreğinde ilk seri üretim yerli otomobil banttan inecek.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-otomobiline-meteorolojik-destek-/2034044

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.