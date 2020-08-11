Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard

Tam Boyutta Gör

Meizu'nun kurucu ortağı ve eski başkan yardımcısı Li Nan, Numiao Technology (Angry Miao olarak da biliniyor) isimli yeni bir şirket kurdu. Firmanın piyasaya süreceği ilk ürün mekanik klavye olacak.

Ayrıca Bkz. "Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir"

Cyberboard adı verilen klavye, Tesla Cybertruck'tan esinlenen bir tasarıma sahip. Yan profilden bakıldığında fütüristik pickup'ın hatlarını taşıdığı açıkça görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Klavyeye fon yağdı

Indiegogo platformunda kitlesel fonlamaya açılan mekanik klavye kısa bir süre içinde şirketin beklediğinden %400 daha fazla fon toplamayı başardı. Hala önünde bir ay gibi bir süre var.

İlginizi Çekebilir

Klavyede altın standart "Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi"

Tam Boyutta Gör

Cyberboard'un geliştiricileri cihazın 200 LED'den oluşan ve çeşitli aydınlatma efektleri oluşturmak için özel yongalar içeren benzersiz bir LED panele sahip dünyanın ilk klavyesi olduğunu söylüyor.

Özelleştirilebilir aydınlatma efektleri

Kullanıcılar mekanik klavyeye önceden yüklenmiş efektleri kullanabilecekleri gibi web arayüzü aracılığıyla aydınlatma efeklterini özelleştirme şansına da sahip olacaklar.

Gövdesi 6063 alüminyum alaşımdan yapılmış Cyberboard, Bluetooth 5.0 modülüne sahip. Ayrıca rahat yazma deneyimi sağlamak için birkaç ilginç tasarım özelliği sunduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Teslimatlar Ekim'de

Cyberboard'un seri üretimi Eylül ayında başlayacak. Şu an için yüzde 40 indirimli olarak 410 dolara sipariş edilebiliyor. Mekanik klavyenin teslimatları Ekim ayında yapılacak.

Kullanıcıların tercih edebileceği renkler arasında Gri, Sarı, Mor, Beyaz ve Yeşil olmak üzere toplam beş seçenek bulunuyor.

https://www.indiegogo.com/projects/cyberboard-world-s-first-custom-led-mech-keyboard

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.