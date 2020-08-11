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    Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard

    Tesla'nın fütüristik görünüme sahip elektrikli pickup'ı bir klavye tasarımına ilham kaynağı oldu. Cyberboard isimli mekanik klavye, Numiao Technology'nin ilk ürünü olarak karşımıza çıkacak.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard
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    Meizu'nun kurucu ortağı ve eski başkan yardımcısı Li Nan, Numiao Technology (Angry Miao olarak da biliniyor) isimli yeni bir şirket kurdu. Firmanın piyasaya süreceği ilk ürün mekanik klavye olacak.

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    Cyberboard adı verilen klavye, Tesla Cybertruck'tan esinlenen bir tasarıma sahip. Yan profilden bakıldığında fütüristik pickup'ın hatlarını taşıdığı açıkça görülüyor.

    Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard
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    Klavyeye fon yağdı

    Indiegogo platformunda kitlesel fonlamaya açılan mekanik klavye kısa bir süre içinde şirketin beklediğinden %400 daha fazla fon toplamayı başardı. Hala önünde bir ay gibi bir süre var.

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    Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard
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    Cyberboard'un geliştiricileri cihazın 200 LED'den oluşan ve çeşitli aydınlatma efektleri oluşturmak için özel yongalar içeren benzersiz bir LED panele sahip dünyanın ilk klavyesi olduğunu söylüyor.

    Özelleştirilebilir aydınlatma efektleri

    Kullanıcılar mekanik klavyeye önceden yüklenmiş efektleri kullanabilecekleri gibi web arayüzü aracılığıyla aydınlatma efeklterini özelleştirme şansına da sahip olacaklar.

    Gövdesi 6063 alüminyum alaşımdan yapılmış Cyberboard, Bluetooth 5.0 modülüne sahip. Ayrıca rahat yazma deneyimi sağlamak için birkaç ilginç tasarım özelliği sunduğunu da belirtelim.

    Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard
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    Teslimatlar Ekim'de

    Cyberboard'un seri üretimi Eylül ayında başlayacak. Şu an için yüzde 40 indirimli olarak 410 dolara sipariş edilebiliyor. Mekanik klavyenin teslimatları Ekim ayında yapılacak.

    Kullanıcıların tercih edebileceği renkler arasında Gri, Sarı, Mor, Beyaz ve Yeşil olmak üzere toplam beş seçenek bulunuyor.



    https://www.indiegogo.com/projects/cyberboard-world-s-first-custom-led-mech-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kampaku 1 hf.
    410$. Başka sözüm yok.
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    serafon 1 hf.
    Moda diye ortası delik tuşları eksik klavye de çıkar mı acaba?
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    StrayAngel 1 hf.
    Arabadan daha güzel 😬
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    Xit 1 hf.
    modern amiga gibi olmuş...
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