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    Elon Musk’ın iddiasına güvenen Cybertruck sahibi pahalı bir ders aldı

    Tesla Cybertruck'ın su geçirmezlik iddialarına güvenen bir araç sahibi, 100.000 dolarlık aracını suya sokunca fena halde mahsur kaldı. Tabi bu durum Elon Musk'ın sözlerini bir kez daha gündeme getirdi

    Elon Musk’ın iddiasına güvenen Cybertruck sahibi mahsur kaldı Tam Boyutta Gör

    Tesla Cybertruck, Elon Musk’ın su geçirmezlik iddialarının kurbanı oldu. ABD'nin Truckee kentinde bir Cybertruck sahibi, Musk’ın araca dair "kısa süreliğine tekne gibi kullanılabilir" açıklamalarına güvenerek yaklaşık 100.000 dolarlık aracını suya soktu ve fena halde mahsur kaldı. Olayın ardından yerel California Highway Patrol (CHP) ekipleri, yaşananları sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Elon Musk, geçmişte Tesla araçlarının su üzerinde yüzebileceğini iddia etmişti. Ancak şirketin resmi garanti şartları, araçların suya sokulmasını açık şekilde kapsam dışı bırakıyordu. Cybertruck’ın seri üretim versiyonu tanıtılmadan önce Musk, bu modelin "yeterince su geçirmez" olacağını ve nehir, göl hatta çok dalgalı olmayan denizleri aşabileceğini öne sürmüştü. Hatta hedeflerinden birinin, SpaceX’in Starbase tesisinden South Padre Adası’na kadar olan yaklaşık 360 metrelik su yolunu Cybertruck ile geçebilmek olduğu belirtilmişti.

    Tesla, Cybertruck için suya girişe özel bir "wade mode" (su geçiş modu) geliştirmişti. Bu özellik, aracın yerden yüksekliğini maksimum seviyeye çıkarıyor ve batarya paketini kısa süreliğine basınçlandırıyordu. Ancak bu mod, Tesla’nın garanti kapsamına dahil değil. Bu nedenle, araç sahiplerinin bu özelliklere rağmen dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

    Ne yazık ki, Truckee’deki Cybertruck sahibi bu uyarılara kulak asmadı. Wade modunu aktive edip suya girdiğinde araç kısa sürede saplandı. Yaşanan olay, Tesla'nın iddiaları ile gerçek dünya koşulları arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Aracın sudan çıkarılması için resmi kurtarma ekiplerinin müdahalesi gerekti.

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