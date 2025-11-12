Tesla'da gözler yılbaşı güncellemesinde: Neler bekleniyor?

Geçmiş yıllara bakıldığında Tesla’nın her yıl kullanıcı deneyimini farklı yönlerden geliştiren yenilikler sunduğu görülüyor. 2021’de yeni nesil V11 arayüzü ve kör nokta kamerası, 2022’de Apple Müzik entegrasyonu ve Steam oyun platformu, 2023’te yüksek çözünürlüklü park asistanı, 2024’te ise Apple Watch uygulaması ve yağış tahmini içeren dinamik harita bu güncellemeler arasında öne çıkanlar oldu.
Bu yılın sonuna yaklaşırken kullanıcılar yeniden heyecanla olası yenilikleri konuşuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre beklentiler oldukça çeşitli. Birçok kişi Tesla’nın Full Self Driving (FSD) sistemini Avrupa’da devreye almasını umuyor. Bazılarıysa şirketin ön kameranın da dahil edildiği gerçek bir 360 derece çevre görüş sistemi getirmesini bekliyor.
Teknik alanda öne çıkan diğer istekler arasında çift yönlü şarj (V2L) özelliği, kayıpsız ses kalitesiyle müzik dinleme seçeneği, WhatsApp entegrasyonu, hız profillerinin kişiselleştirilebilmesi ve park ederken otomatik geri manevra yapabilme gibi yenilikler yer alıyor.
Tesla'nın geçmişteki sürprizleri göz önüne alındığında, bu yıl da dikkat çekici yenilikler gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Şirketin bu yılki yazılım güncellemesinden sizin beklentiniz nedir? Tesla bu yıl hangi özellikleri gündeme getirmeli? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.