Tesla'da gözler yılbaşı güncellemesinde: Neler bekleniyor?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kasım ayının ortasına yaklaşıyoruz yani yılbaşına az bir süre kaldı. Tesla, her sene "Yılbaşı Yazılım Güncellemesi" adı altında yeni özellikleri ve mevcut özelliklere ilişkin iyileştirmeleri içeren bir araç yazılımı güncellemesi yayınlıyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında Tesla’nın her yıl kullanıcı deneyimini farklı yönlerden geliştiren yenilikler sunduğu görülüyor. 2021’de yeni nesil V11 arayüzü ve kör nokta kamerası, 2022’de Apple Müzik entegrasyonu ve Steam oyun platformu, 2023’te yüksek çözünürlüklü park asistanı, 2024’te ise Apple Watch uygulaması ve yağış tahmini içeren dinamik harita bu güncellemeler arasında öne çıkanlar oldu.

Bu yılın sonuna yaklaşırken kullanıcılar yeniden heyecanla olası yenilikleri konuşuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre beklentiler oldukça çeşitli. Birçok kişi Tesla’nın Full Self Driving (FSD) sistemini Avrupa’da devreye almasını umuyor. Bazılarıysa şirketin ön kameranın da dahil edildiği gerçek bir 360 derece çevre görüş sistemi getirmesini bekliyor.

Tam Boyutta Gör Araç içi eğlence tarafında da talepler artıyor. Kullanıcılar, kaldırılan Steam oyun desteğinin yeniden getirilmesini, sinema modunun Apple TV, Prime Video ve Paramount gibi içerik platformlarıyla genişletilmesini bekliyor. Özellikle otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte, araç içi eğlence sistemleri Tesla sahipleri için daha da önem kazanmış durumda.

Teknik alanda öne çıkan diğer istekler arasında çift yönlü şarj (V2L) özelliği, kayıpsız ses kalitesiyle müzik dinleme seçeneği, WhatsApp entegrasyonu, hız profillerinin kişiselleştirilebilmesi ve park ederken otomatik geri manevra yapabilme gibi yenilikler yer alıyor.

Tesla’nın geçmişteki sürprizleri göz önüne alındığında, bu yıl da dikkat çekici yenilikler gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Şirketin bu yılki yazılım güncellemesinden sizin beklentiniz nedir? Tesla bu yıl hangi özellikleri gündeme getirmeli? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.

