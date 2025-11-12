Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD’nin yeni durağı Güney Kore oldu

    Tesla Korea, denetimli FSD hizmetini yakında Güney Kore’de başlatacağını açıkladı. Sistem, sürücünün gözetiminde şehir içi sürüşü bağımsız şekilde yönetebilecek.

    Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD’nin yeni durağı Güney Kore Tam Boyutta Gör
    Tesla Korea, otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving (FSD) sisteminin denetimli versiyonunu kısa süre içinde Güney Kore’de kullanıma sunacağını açıkladı. Bu duyuru, Tesla’nın ülkede resmi olarak FSD hizmeti sunmayı planladığını ilk kez doğrulaması anlamına geliyor.

    FSD yakında Güney Kore’de

    Tesla Korea resmi X (eski Twitter) hesabından “FSD Supervised, sonraki durağı: Güney Kore, çok yakında” paylaşımı yapıldı. Paylaşılan videoda, denetimli FSD ile Güney Kore yollarında gerçekleştirilen bir test sürüşü gösteriliyor. Görüntülerde, araç sürücüsünün ellerini direksiyondan çektiği ve aracın kendi kendine şerit değiştirdiği, hızlanıp yavaşladığı ve park ettiği görülüyor.

    Tesla’nın FSD sistemi denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Her iki sistem de aracın hedefe bağımsız olarak yönlenmesini, hızlanmasını ve yavaşlamasını sağlıyor. Ancak denetimli versiyon, sürücünün sürekli dikkatini sürdürmesini, özellikle yol durumunu takip etmesini gerektiriyor. Tesla, denetimsiz FSD’yi ABD’nin bazı bölgelerinde kullanıma sundu ve sistemin uluslararası genişlemesini sürdürüyor. Çin ise FSD’nin 2026 yılında çıkacağı da açıklanmıştı. Avrupa için de hedef yine 2026.

    Güney Kore’de ise Nisan ayında piyasaya sunulan Model Y Juniper, FSD lansmanı tarihinin belirsiz olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Bu ilgi sayesinde, Tesla’nın Ocak-Ekim 2025 arasında ülkedeki satışları 47.962 adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %92,8 arttı. Böylece BMW ve Mercedes-Benz’in ardından ithal araç pazarında üçüncü sıraya yükseldi.

    Öte yandan FSD’nin öncelikle ABD üretimi araçlara uygulanacağı öngörülüyor. Çin üretimi araçlar da ise süreç farklı. Kore-ABD Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca ABD güvenlik standartlarını geçen araçlar Kore güvenlik standartlarını da karşılamış sayılıyor. Bu yıl ülkede satılan Tesla araçlarının %20’den azı ABD üretimi, çoğunluğu ise Çin üretimi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes vito nun en çok tutulan modeli clio 1.3 tce alınır mı internetsiz görüntülü konuşma su içince terlemek peugeot 307 tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum