Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD’nin yeni durağı Güney Kore oldu

Tam Boyutta Gör Tesla Korea, otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving (FSD) sisteminin denetimli versiyonunu kısa süre içinde Güney Kore’de kullanıma sunacağını açıkladı. Bu duyuru, Tesla’nın ülkede resmi olarak FSD hizmeti sunmayı planladığını ilk kez doğrulaması anlamına geliyor.

Tesla Korea resmi X (eski Twitter) hesabından “FSD Supervised, sonraki durağı: Güney Kore, çok yakında” paylaşımı yapıldı. Paylaşılan videoda, denetimli FSD ile Güney Kore yollarında gerçekleştirilen bir test sürüşü gösteriliyor. Görüntülerde, araç sürücüsünün ellerini direksiyondan çektiği ve aracın kendi kendine şerit değiştirdiği, hızlanıp yavaşladığı ve park ettiği görülüyor.

Tesla’nın FSD sistemi denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Her iki sistem de aracın hedefe bağımsız olarak yönlenmesini, hızlanmasını ve yavaşlamasını sağlıyor. Ancak denetimli versiyon, sürücünün sürekli dikkatini sürdürmesini, özellikle yol durumunu takip etmesini gerektiriyor. Tesla, denetimsiz FSD’yi ABD’nin bazı bölgelerinde kullanıma sundu ve sistemin uluslararası genişlemesini sürdürüyor. Çin ise FSD’nin 2026 yılında çıkacağı da açıklanmıştı. Avrupa için de hedef yine 2026.

Güney Kore’de ise Nisan ayında piyasaya sunulan Model Y Juniper, FSD lansmanı tarihinin belirsiz olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Bu ilgi sayesinde, Tesla’nın Ocak-Ekim 2025 arasında ülkedeki satışları 47.962 adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %92,8 arttı. Böylece BMW ve Mercedes-Benz’in ardından ithal araç pazarında üçüncü sıraya yükseldi.

Öte yandan FSD’nin öncelikle ABD üretimi araçlara uygulanacağı öngörülüyor. Çin üretimi araçlar da ise süreç farklı. Kore-ABD Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca ABD güvenlik standartlarını geçen araçlar Kore güvenlik standartlarını da karşılamış sayılıyor. Bu yıl ülkede satılan Tesla araçlarının %20’den azı ABD üretimi, çoğunluğu ise Çin üretimi.

