Tesla’dan Çin’e Megapack hamlesi: Enerji depolama için dev bataryalar üretecek

Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli otomobil Tesla, sadece elektrikli otomobillere yoğunlaşmış bir firma değil. Bunun yanı sıra enerji sektöründe de önemli çözümleri müşterilerine sunuyor. Bu bağlamda otomobil üreticisi, bu yıl içinde yeni bir Megapack tesisi inşaatına başlayacağını duyurdu. Bu yeni tesisin Çin'inŞanghay şehrinde kurulacağı açıklandı.

Tesla, Megapack üretimini büyütüyor

Tesla, Kaliforniya'daki Megapack fabrikasının üretimini desteklemek için Şangay'da yılda 10.000 Megapack enerji ürünü üretme kapasitesine sahip bir fabrika açıyor. Şangay'da düzenlenen imza töreninde yeni tesisin 2023’ün üçüncü çeyreğinde temellerinin atılacağı ve 2024’ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacağı bildirildi. Üretilecek olan on bin Megapack birimi ile yılda 40 gigawatt saat enerji depolamaya erişilecek.

Tam Boyutta Gör Dünya daha fazla yenilenebilir enerji kullanmaya yönelirken Tesla, küresel olarak artan enerji depolama talebini karşılamak için Megapack lityum iyon pil ünitelerinin üretimini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için Çin'in dünyanın önde gelen pil tedarik zincirinden yararlanacak.

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Tesla Megapack nedir derseniz kısaca, büyük ölçekli yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pil sabit enerji depolama ürünüdür. Bunları bir nevi powerbank olarak düşünebilirsiniz ancak çok daha büyükler. Tek bir Megapack ürünü 3MWh enerji depolayabiliyor. Konteyner büyüklüğündeki her bir pil, yaklaşık 3.600 eve bir saat güç sağlamak için yeterli enerjiyi depolayabilir.

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