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    Tesla’dan Çin’e Megapack hamlesi: Enerji depolama için dev bataryalar üretecek

    ABD'li elektrikli otomobil Tesla, otomobillerinin yanında enerji sektöründe de boy gösteriyor. Bu bağlamda Tesla Megapack üretimini artırmak isteyen firma Çin’e yeni bir fabrika kuruyor.
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    Tesla’dan Çin’e Megapack hamlesi: Dev bataryalar üretecek Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli otomobil Tesla, sadece elektrikli otomobillere yoğunlaşmış bir firma değil. Bunun yanı sıra enerji sektöründe de önemli çözümleri müşterilerine sunuyor. Bu bağlamda otomobil üreticisi, bu yıl içinde yeni bir Megapack tesisi inşaatına başlayacağını duyurdu. Bu yeni tesisin Çin'inŞanghay şehrinde kurulacağı açıklandı.

    Tesla, Megapack üretimini büyütüyor

    Tesla, Kaliforniya'daki Megapack fabrikasının üretimini desteklemek için Şangay'da yılda 10.000 Megapack enerji ürünü üretme kapasitesine sahip bir fabrika açıyor. Şangay'da düzenlenen imza töreninde yeni tesisin 2023’ün üçüncü çeyreğinde temellerinin atılacağı ve 2024’ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacağı bildirildi. Üretilecek olan on bin Megapack birimi ile yılda 40 gigawatt saat enerji depolamaya erişilecek.

    Tesla’dan Çin’e Megapack hamlesi: Dev bataryalar üretecek Tam Boyutta Gör
    Dünya daha fazla yenilenebilir enerji kullanmaya yönelirken Tesla, küresel olarak artan enerji depolama talebini karşılamak için Megapack lityum iyon pil ünitelerinin üretimini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için Çin'in dünyanın önde gelen pil tedarik zincirinden yararlanacak.

    Tesla Megapack nedir derseniz kısaca, büyük ölçekli yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pil sabit enerji depolama ürünüdür. Bunları bir nevi powerbank olarak düşünebilirsiniz ancak çok daha büyükler. Tek bir Megapack ürünü 3MWh enerji depolayabiliyor. Konteyner büyüklüğündeki her bir pil, yaklaşık 3.600 eve bir saat güç sağlamak için yeterli enerjiyi depolayabilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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