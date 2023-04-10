Tesla’dan Çin’e Megapack hamlesi: Enerji depolama için dev bataryalar üretecek

Tesla, Megapack üretimini büyütüyor
Tesla, Kaliforniya'daki Megapack fabrikasının üretimini desteklemek için Şangay'da yılda 10.000 Megapack enerji ürünü üretme kapasitesine sahip bir fabrika açıyor. Şangay'da düzenlenen imza töreninde yeni tesisin 2023’ün üçüncü çeyreğinde temellerinin atılacağı ve 2024’ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacağı bildirildi. Üretilecek olan on bin Megapack birimi ile yılda 40 gigawatt saat enerji depolamaya erişilecek.
Tesla Megapack nedir derseniz kısaca, büyük ölçekli yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pil sabit enerji depolama ürünüdür. Bunları bir nevi powerbank olarak düşünebilirsiniz ancak çok daha büyükler. Tek bir Megapack ürünü 3MWh enerji depolayabiliyor. Konteyner büyüklüğündeki her bir pil, yaklaşık 3.600 eve bir saat güç sağlamak için yeterli enerjiyi depolayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı