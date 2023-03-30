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    Aradan yıllar geçti ancak Tesla’nın güneş paneli kurulumu gülünç seviyede

    Wood Mackenzie tarafından yapılan araştırmaya göre Tesla, evler için sunmuş olduğu güneş paneli sistemi Solar Roof hedeflerinden kilometrelerce uzakta bulunuyor.
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    Tesla’nın güneş paneli kurulumu gülünç seviyede Tam Boyutta Gör
    Takvimler 2016 yılını gösterdiğinde Tesla, SolarCity’yi 2,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Aynı yıl her iki şirketin de yönetim kuruluna görev alan Elon Musk, Solar Roof olarak adlandırılan güneş panellerini temel alan çatı sistemini duyurdu. Ancak aradan 7 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen hedeflere ulaşmayı bırakın, kurulan sistem sayısı bile gülünç seviyede.

    Tesla Solar Roof bekleneni vermedi

    Wood Mackenzie’nin yeni araştırmasına göre, yedi yıl önce Tesla’nın Solar Roof teknolojisini piyasaya sürmesinden bu yana ABD’de sadece 3000 adet sistem kuruldu. Bu kurulum oranı, Tesla’nın daha önce duyurduğu hedeflerinin oldukça altında kalıyor. Tesla, 2019 yılının sonunda haftada 1000 Solar Roof üretmeyi ve 2020’nin ilk yarısında ise haftada 1000 adet kurulum yapmayı hedefliyordu.

    tesla solar roof Tam Boyutta Gör
    Wood Mackenzie, haftalık ortalama Tesla Solar Çatı kurulumlarının 2022'de sadece 21'e ulaştığını aktardı. Esasında kurulum rekoru ise geçen yılın başlarında haftada 32 kurulum ile kayıtlara geçti. Tesla'nın Solar Roof çabası zora girerken, şirketin geleneksel güneş panelleri piyasada biraz daha fazla ilgi görüyor. Aktarılanlara göre Tesla, 2021'de 156 megawatt, 2022'de ise 248 megawatt güç üretme kapasitesine sahip geleneksel güneş paneli sistemleri kurdu. Kurulu olan 3.000 Solar Roof sisteminin tahmini kapasitesi ise yaklaşık 30 megawatt.

    Diğer enerji çözümlerinin performansı umut verici

    Tesla’nın güneş paneli kurulumu gülünç seviyede Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Enerji bölümünün Solar Roof çözümü istenen performansı vermese de geleneksel güneş panelleri fena performans sergilemiyor. Öte yandan en büyük başarılar ise bir diğer enerji çözümü olan Powerwall tarafında yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl haftalık 6500 adet üretim kapasitesine ulaşılmıştı ve son veriler toplam kurulumun 250.000 adedi geçtiğini söylüyor. Bu arada Powerwall, ev tipi pil olarak düşünülebilir. Güneş enerjisini depolayan bu büyük batarya sayesinde elektrik kesintisi olduğunda depolanan güç, bir ila birkaç gün boyunca ışıkları, prizleri ve cihazları kullanmaya devam etmenizi sağlıyor.
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    makine26 23 saat önce

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