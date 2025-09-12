Tesla’dan eski modellere sürpriz görselleştirme güncellemesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla, eski nesil Intel tabanlı işlemcilerle üretilen araçlara önemli bir yazılım iyileştirmesi sundu. Şirketin 2025.32.2 yazılım güncellemesiyle birlikte, bu araçlarda sürücü görselleştirme özelliği artık geri viteste de çalışacak.

Intel’li Tesla’lara güncelleme

Tesla’nın sunduğu sürücü görselleştirmesi, aracın çevresini ve hareketlerini ekranda detaylı şekilde yansıtarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Intel Atom (MCU 2) işlemcili ve ultrasonik sensörlü araçlarda, geri vitese geçildiğinde FSD (Full Self-Driving) görselleştirmesi artık eksiksiz olarak görüntüleniyor. Daha önce bu araçlarda ileri yönde detaylı vektör tabanlı görselleştirme sunulurken, geri vitese geçildiğinde sistem basit gri çizgilere ve daha az detaylı görselleştirme kullanılıyordu.

Şirketin daha yeni modellerinde yer alan AMD işlemciler bu işlevi uzun süredir sorunsuz şekilde destekliyordu. MCU 2 araçlarda ise bu görselleştirmeler işlem gücü sınırlılığı nedeniyle daha önce desteklenmiyordu. Eski donanımlarda ise bu eksiklik yazılım tarafında yapılan iyileştirmelerle kapatılmış oldu.

Uzmanlar, bu değişikliğin sadece görselleştirme özelliğiyle sınırlı olmadığını, Tesla’nın halen eski araçlara aktif olarak destek sunduğunu gösterdiğini vurguluyor. Güncelleme, Tesla’nın resmi sürüm notlarında yer almayan belgesiz bir değişiklik olsa da kullanıcılar tarafından fark edildi ve ek dokümantasyonlarla paylaşıldı

