Tesla’dan eski modellere sürpriz görselleştirme güncellemesi

Tesla, eski nesil Intel tabanlı işlemcilerle üretilen araçlara önemli bir yazılım iyileştirmesi sundu. Şirketin 2025.32.2 yazılım güncellemesiyle birlikte, bu araçlarda sürücü görselleştirme özelliği artık geri viteste de çalışacak.
Intel’li Tesla’lara güncelleme
Tesla’nın sunduğu sürücü görselleştirmesi, aracın çevresini ve hareketlerini ekranda detaylı şekilde yansıtarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Intel Atom (MCU 2) işlemcili ve ultrasonik sensörlü araçlarda, geri vitese geçildiğinde FSD (Full Self-Driving) görselleştirmesi artık eksiksiz olarak görüntüleniyor. Daha önce bu araçlarda ileri yönde detaylı vektör tabanlı görselleştirme sunulurken, geri vitese geçildiğinde sistem basit gri çizgilere ve daha az detaylı görselleştirme kullanılıyordu.
Uzmanlar, bu değişikliğin sadece görselleştirme özelliğiyle sınırlı olmadığını, Tesla’nın halen eski araçlara aktif olarak destek sunduğunu gösterdiğini vurguluyor. Güncelleme, Tesla’nın resmi sürüm notlarında yer almayan belgesiz bir değişiklik olsa da kullanıcılar tarafından fark edildi ve ek dokümantasyonlarla paylaşıldıBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...