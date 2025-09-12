Giriş
    Tesla’dan eski modellere sürpriz görselleştirme güncellemesi

    Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025.32.2 güncellemesiyle Intel tabanlı araçlarda geri viteste sürücü görselleştirmesi desteği sunarak eski modellere önemli bir iyileştirme getirdi.

    Tesla’dan eski modellere sürpriz görselleştirme güncellemesi Tam Boyutta Gör

    Tesla, eski nesil Intel tabanlı işlemcilerle üretilen araçlara önemli bir yazılım iyileştirmesi sundu. Şirketin 2025.32.2 yazılım güncellemesiyle birlikte, bu araçlarda sürücü görselleştirme özelliği artık geri viteste de çalışacak.

    Intel’li Tesla’lara güncelleme

    Tesla’nın sunduğu sürücü görselleştirmesi, aracın çevresini ve hareketlerini ekranda detaylı şekilde yansıtarak sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Intel Atom (MCU 2) işlemcili ve ultrasonik sensörlü araçlarda, geri vitese geçildiğinde FSD (Full Self-Driving) görselleştirmesi artık eksiksiz olarak görüntüleniyor. Daha önce bu araçlarda ileri yönde detaylı vektör tabanlı görselleştirme sunulurken, geri vitese geçildiğinde sistem basit gri çizgilere ve daha az detaylı görselleştirme kullanılıyordu. 

    Tesla’dan eski modellere sürpriz görselleştirme güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Şirketin daha yeni modellerinde yer alan AMD işlemciler bu işlevi uzun süredir sorunsuz şekilde destekliyordu. MCU 2 araçlarda ise bu görselleştirmeler işlem gücü sınırlılığı nedeniyle daha önce desteklenmiyordu. Eski donanımlarda ise bu eksiklik yazılım tarafında yapılan iyileştirmelerle kapatılmış oldu.

    Uzmanlar, bu değişikliğin sadece görselleştirme özelliğiyle sınırlı olmadığını, Tesla’nın halen eski araçlara aktif olarak destek sunduğunu gösterdiğini vurguluyor. Güncelleme, Tesla’nın resmi sürüm notlarında yer almayan belgesiz bir değişiklik olsa da kullanıcılar tarafından fark edildi ve ek dokümantasyonlarla paylaşıldı

