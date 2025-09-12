Giriş
    Kameralarla LiDAR kalitesi: Tesla’dan devrimsel görüş teknolojisi

    Tesla, yalnızca kameralarla LiDAR kalitesinde 3D algılama sağlayan yeni patentler aldı. Tesla, cerrahi düzeyde hassasiyet sunarken bunu yüzde 90 daha az işlem gücüyle yapacak.

    Kameralarla LiDAR kalitesi: Tesla’dan devrimsel görüş teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüş ve yapay zeka alanında büyük yankı uyandıracak iki yeni patentini duyurdu. US20250282344 ve US20250285372A1 numaralı patentler, yalnızca kamera verilerini kullanarak milimetrik doğrulukta 3D algı sağlıyor. Bu gelişmeler, Tesla’nın pahalı LiDAR sistemlerine ihtiyaç duymadan hem araçlarda hem de robotlarda yüksek çözünürlüklü çevre haritaları oluşturmasına olanak tanıyacak.

    FSD için devrimsel özellikler yolda

    Tesla’nın ilk patenti, araçların otopark gibi dar manevra alanlarında yaşadığı en büyük soruna çözüm getiriyor: hassas derinlik algısı. Sistem, sekiz kameradan gelen görüntüleri işleyerek işaretli mesafe alanları (signed distance field) adı verilen 3D mesafe haritalarına dönüştürüyor. Bu yöntem sayesinde Tesla araçlarının kaldırım kenarı ya da park çizgisi gibi küçük detayları bile ayırt edebilmesi ve bunu mevcut sistemden 3 kat daha hassas bir şekilde yapması hedefleniyor. Ancak bu hassasiyet kameraların gördüğü her alanda değil, hassasiyetin gerekli olduğu alanlarda uygulanıyor.  Patent, yalnızca nesneleri değil, aynı zamanda otopark çizgilerini, engelli park sembollerini ya da yangın şeritlerini de voxel (3D piksel) düzeyinde tanıyabiliyor.

    Kameralarla LiDAR kalitesi: Tesla’dan devrimsel görüş teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Böylece araç, eksik ya da silinmiş çizgilerde bile doğru park kararları alabiliyor. Ayrıca sistem, tespit ettiği park alanlarına uygunluk puanı vererek sürücüye seçenekler sunuyor. Bu, park sürecini tamamen otomatik değil, aynı zamanda kullanıcıyla etkileşimli bir deneyim haline getiriyor.

    Tesla’nın ikinci patenti ise aynı altyapıyı çok daha verimli hale getiriyor. Geleneksel yöntemlerde çözünürlüğü artırmak işlem yükünü katlanarak artırırken, Tesla’nın geliştirdiği trilinear interpolasyon yöntemi yalnızca sekiz nokta üzerinden hesap yaparak sonsuz iç nokta çözünürlüğü elde ediyor. Bu sayede sistem, santimetre hatta milimetre hassasiyetini korurken yüzde 90’a varan işlem gücü tasarrufu sağlıyor.

    Araçlardan robotlara ortak akıl

    Kameralarla LiDAR kalitesi: Tesla’dan devrimsel görüş teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Patentler yalnızca Tesla’nın araçları için değil, aynı zamanda Optimus insansı robot için de tasarlandı. Yapay zeka mimarisi, farklı kamera dizilimlerine otomatik uyum sağlayarak robotların dar koridorlarda güvenle hareket etmesine, araçların ise otoparklarda hassas manevralar yapmasına imkân tanıyor. Böylece bir alanda öğrenilen tecrübeler diğerine aktarılabiliyor.

    Sistem yalnızca hesaplama verimliliğiyle değil, görselleştirme kalitesiyle de dikkat çekiyor. Katman bazlı render tekniği, 3D çevre haritalarını 30 FPS üzeri akıcılıkta ekrana yansıtıyor. Bu da sürücüler, mühendisler ve yapay zeka modelleri için daha anlaşılır bir görsel temsil sağlıyor. Hatırlanacağı üzere Tesla’nın FSD V14 ile çok büyük bir güncelleme yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu sürümde 10 kat daha fazla parametreye sahip yeni bir yapay zeka modeli kullanılacaktı. Görünüşe göre Tesla, FSD özelinde hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi özellikler üzerinde çalışıyor.

    Kaynakça https://www.patents-review.com/a/20250282344-artificial-intelligence-modeling-techniques-vision-based.html https://www.patents-review.com/a/20250285372-artificial-intelligence-modeling-techniques-vision-based.html https://x.com/seti_park
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 21 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

