Kameralarla LiDAR kalitesi: Tesla’dan devrimsel görüş teknolojisi

Tesla’nın ilk patenti, araçların otopark gibi dar manevra alanlarında yaşadığı en büyük soruna çözüm getiriyor: hassas derinlik algısı. Sistem, sekiz kameradan gelen görüntüleri işleyerek işaretli mesafe alanları (signed distance field) adı verilen 3D mesafe haritalarına dönüştürüyor. Bu yöntem sayesinde Tesla araçlarının kaldırım kenarı ya da park çizgisi gibi küçük detayları bile ayırt edebilmesi ve bunu mevcut sistemden 3 kat daha hassas bir şekilde yapması hedefleniyor. Ancak bu hassasiyet kameraların gördüğü her alanda değil, hassasiyetin gerekli olduğu alanlarda uygulanıyor. Patent, yalnızca nesneleri değil, aynı zamanda otopark çizgilerini, engelli park sembollerini ya da yangın şeritlerini de voxel (3D piksel) düzeyinde tanıyabiliyor.
Tesla’nın ikinci patenti ise aynı altyapıyı çok daha verimli hale getiriyor. Geleneksel yöntemlerde çözünürlüğü artırmak işlem yükünü katlanarak artırırken, Tesla’nın geliştirdiği trilinear interpolasyon yöntemi yalnızca sekiz nokta üzerinden hesap yaparak sonsuz iç nokta çözünürlüğü elde ediyor. Bu sayede sistem, santimetre hatta milimetre hassasiyetini korurken yüzde 90’a varan işlem gücü tasarrufu sağlıyor.
Araçlardan robotlara ortak akıl
Sistem yalnızca hesaplama verimliliğiyle değil, görselleştirme kalitesiyle de dikkat çekiyor. Katman bazlı render tekniği, 3D çevre haritalarını 30 FPS üzeri akıcılıkta ekrana yansıtıyor. Bu da sürücüler, mühendisler ve yapay zeka modelleri için daha anlaşılır bir görsel temsil sağlıyor. Hatırlanacağı üzere Tesla’nın FSD V14 ile çok büyük bir güncelleme yapacağı ortaya çıkmıştı. Bu sürümde 10 kat daha fazla parametreye sahip yeni bir yapay zeka modeli kullanılacaktı. Görünüşe göre Tesla, FSD özelinde hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi özellikler üzerinde çalışıyor.Kaynakça https://www.patents-review.com/a/20250282344-artificial-intelligence-modeling-techniques-vision-based.html https://www.patents-review.com/a/20250285372-artificial-intelligence-modeling-techniques-vision-based.html https://x.com/seti_park Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
