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Tam Boyutta Gör 2024 yılında Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı artmış olsa da hala Avrupa ortalamasının çok gerisinde. Son iki yıldır sıfır otomobil satışlarında rekor adetler elde edilse de nüfusa oranla toplam otomobil sahipliği konusunda durum tam tersi.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre; 2023 yılında her 1000 kişi başına 178 otomobil düşerken geçen yıl bu sayı yaklaşık %7 artarak 190'a yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında açık ara sonuncu sırada kalıyoruz. Avrupa Birliği ortalaması ise 564 adet yani Türkiye'nin çok üzerinde.

Tam Boyutta Gör Avrupa ülkelerine baktığımızda İtalya, her 1000 kişiye düşen 699 otomobil sayısıyla ilk sırada. Ardından Lüksemburg, Estonya, Çekya ve Slovenya ile ilk beş sıra tamamlanıyor. Avrupa'nın lokomotif endüstrilerinden olan Almanya'da bu sayı 589 olarak karşımıza çıkarken komşumuz Yunanistan'da ise her 1000 kişiye 545 otomobil düşüyor.

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Bir diğer konu da Türkiye'nin otomobil parkında bulunan araçların yaşlı olması. 2024 yılı itibarıyla 16.232.458 adet olan toplam otomobil parkının %44,71'ini 0-10 yaş otomobiller oluştururken 11 yaş ve üzeri otomobillerin payı ise %55,29. Toplamda ise otomobil parkının yaş ortalaması 14,2. Bu konuda yine bir çok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz.

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Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190