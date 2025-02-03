Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre; 2023 yılında her 1000 kişi başına 178 otomobil düşerken geçen yıl bu sayı yaklaşık %7 artarak 190'a yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında açık ara sonuncu sırada kalıyoruz. Avrupa Birliği ortalaması ise 564 adet yani Türkiye'nin çok üzerinde.
Bir diğer konu da Türkiye'nin otomobil parkında bulunan araçların yaşlı olması. 2024 yılı itibarıyla 16.232.458 adet olan toplam otomobil parkının %44,71'ini 0-10 yaş otomobiller oluştururken 11 yaş ve üzeri otomobillerin payı ise %55,29. Toplamda ise otomobil parkının yaş ortalaması 14,2. Bu konuda yine bir çok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P