Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190

    EBS Danışmanlık tarafından 2024 yılı verilerine göre hazırlanan analizde rekor yılı olarak kabul edilen 2024'te buna rağmen otomobil sahipliği konusunda ne kadar geride olduğumuz dikkat çekiyor.
    Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190 Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı artmış olsa da hala Avrupa ortalamasının çok gerisinde. Son iki yıldır sıfır otomobil satışlarında rekor adetler elde edilse de nüfusa oranla toplam otomobil sahipliği konusunda durum tam tersi.

    Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre; 2023 yılında her 1000 kişi başına 178 otomobil düşerken geçen yıl bu sayı yaklaşık %7 artarak 190'a yükseldi. Ancak bu artışa rağmen Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında açık ara sonuncu sırada kalıyoruz. Avrupa Birliği ortalaması ise 564 adet yani Türkiye'nin çok üzerinde.

    Türkiye'de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 190 Tam Boyutta Gör
    Avrupa ülkelerine baktığımızda İtalya, her 1000 kişiye düşen 699 otomobil sayısıyla ilk sırada. Ardından Lüksemburg, Estonya, Çekya ve Slovenya ile ilk beş sıra tamamlanıyor. Avrupa'nın lokomotif endüstrilerinden olan Almanya'da bu sayı 589 olarak karşımıza çıkarken komşumuz Yunanistan'da ise her 1000 kişiye 545 otomobil düşüyor.

    Bir diğer konu da Türkiye'nin otomobil parkında bulunan araçların yaşlı olması. 2024 yılı itibarıyla 16.232.458 adet olan toplam otomobil parkının %44,71'ini 0-10 yaş otomobiller oluştururken 11 yaş ve üzeri otomobillerin payı ise %55,29. Toplamda ise otomobil parkının yaş ortalaması 14,2. Bu konuda yine bir çok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lukoil 10 40 motor yağı yorumları 0232 neden arar fallout 3 türkçe yama 1.4 fire dolandırıldım iban numarası var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum