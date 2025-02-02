Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili test edildi: 10 dakikada %80'e şarj!

5,5C şarj hızına sahip Altın Batarya ile geliyor
Zeekr bu şarj hızına, Geely'nin kendi bünyesinde geliştirdiği lityum demir fosfat (LFP) temelli Altın Batarya (Golden Battery) sayesinde ulaşıyor. Şirket tarafından, dünyanın en hızlı şarj olan bataryası olarak nitelenen Altın Batarya, 5,5C şarj hızına ulaşabiliyor.
Fişe takıldıktan kısa bir süre sonra otomobil %3 şarj seviyesinde 200 kW şarj hızına ulaşırken, %10'a gelindiğinde 400 kW'ın üzerine çıkıyor. Pik noktada ise şarj hızı 460 kW seviyesine ulaşıyor.
22 dakikada tam doluluğa ulaşıyor
Ulaşılan şarj süreleri ise inanılmaz. Sadece 10 dakikada %0'dan %70'e, 16 dakikada %90'a ve 22 dakikada tam doluluğa ulaşılıyor. %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşmak için 9 dakika 45 saniyelik bir süre yeterli oluyor.
Bu süreler neredeyse benzinli bir arabanın dolum süresine eşit. Dolayısıyla elektrikli araçların en çok şikayet edilen şarj için bekleme süresi tarihe karışıyor. Ancak bu sürelere erişmek için çok yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması gerekiyor. Şu anda mevcut olan DC hızlı şarj istasyonları 200-250 kW gibi hızlar sunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P