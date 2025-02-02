Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili test edildi: 10 dakikada %80'e şarj!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geely Grubu'un elektrikli araç markası olan Zeekr'ın geçtiğimiz sene sonunda duyurduğu elektrikli SUV'si 7X, oldukça yüksek şarj hızıyla dikkat çekiyor. 480 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen otomobil, sadece 10 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor. Out Of Spec Reviews YouTube kanalı, Çin'e giderek Zeekr 7X'in olağanüstü şarj hızını test etti.

5,5C şarj hızına sahip Altın Batarya ile geliyor

Zeekr bu şarj hızına, Geely'nin kendi bünyesinde geliştirdiği lityum demir fosfat (LFP) temelli Altın Batarya (Golden Battery) sayesinde ulaşıyor. Şirket tarafından, dünyanın en hızlı şarj olan bataryası olarak nitelenen Altın Batarya, 5,5C şarj hızına ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Out Of Spec Reviews'in test ettiği Zeekr 7X, CLTC ölçümlerine göre 615 km'ye kadar menzil sunan 800 V mimarili 75 kW kapasiteli bir batarya paketine sahip. Batarya %0 seviyesinde iken başlanan şarj işlemi, Zeekr'ın 840 kW'lık şarj istasyonunda gerçekleştirildi.

Fişe takıldıktan kısa bir süre sonra otomobil %3 şarj seviyesinde 200 kW şarj hızına ulaşırken, %10'a gelindiğinde 400 kW'ın üzerine çıkıyor. Pik noktada ise şarj hızı 460 kW seviyesine ulaşıyor.

Çinli elektrikli SUV Zeekr 7X, Avrupa'da satışa sunuldu 1 ay önce eklendi

22 dakikada tam doluluğa ulaşıyor

Ulaşılan şarj süreleri ise inanılmaz. Sadece 10 dakikada %0'dan %70'e, 16 dakikada %90'a ve 22 dakikada tam doluluğa ulaşılıyor. %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşmak için 9 dakika 45 saniyelik bir süre yeterli oluyor.

Bu süreler neredeyse benzinli bir arabanın dolum süresine eşit. Dolayısıyla elektrikli araçların en çok şikayet edilen şarj için bekleme süresi tarihe karışıyor. Ancak bu sürelere erişmek için çok yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması gerekiyor. Şu anda mevcut olan DC hızlı şarj istasyonları 200-250 kW gibi hızlar sunabiliyor.

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Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili test edildi: Zeekr 7X