Tesla, ikinci çeyrekte pandemi sebebiyle araç üretiminde zorlandı

Tesla, geçtiğimiz çeyrekte ürettiği ve teslim ettiği araç sayılarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğine oranla yaklaşık 50 bin araç daha az üreten şirket, son üç aylık dönemde 258.580 araç üretebildi. Elektrikli araç üreticisi, bu durama sebep olarak devam eden tedarik zinciri zorluklarını ve kontrolleri dışında kapanan fabrikaları gösterdi.

Finansal sonuçlar 20 Temmuz'da paylaşılacak

Tesla, artan Covid-19 vakaları sebebiyle 28 Mart'ta Gigafactory Şanghay'ı kapatmak zorunda kalmıştı. Şirket, bir süre kapalı kalan fabrikanın 2022'nin ikinci çeyreğinde üretilen araç sayısındaki azalmalarla doğrudan ilişkisi olduğunu belirtiyor.

Yılın ikinci çeyrek verileri, üreticinin 255 binin üzerinde araç üretmeyi başarsa da 254.695 araç teslim edebildiğini gösteriyor. Bu dönemde Model S ve Model X toplamda 16.411 adet üretilirken 16.162 adet teslim edildi. Model 3 ve Model Y de ise 242.169 adet üretim ve 238.533 adet teslimat gerçekleştirildi.

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Tesla, Haziran 2022'nin tarihlerindeki en yüksek araç üretim ayı olarak geçtiğini söyledi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını 20 Temmuz'da açıklayacak.

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Tesla, ikinci çeyrek araç üretim sayılarını açıkladı