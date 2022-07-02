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    Ducati, MotoE'de yer vereceği ilk elektrikli motosikletini detaylandırdı

    Ducati, FIM MotoE Dünya Kupası için geliştirdiği ilk elektrikli motosikletini tanıttı. V21L adındaki motosiklet, 275 km/s hıza ulaşabiliyor.                      
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    Ducati, ilk elektrikli motosikletini detaylandırdı: V12L
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    İtalyan motosiklet üreticisi Ducati, 2023'ten itibaren FIM MotoE Dünya Kupası için 18 motosikletin tamamının tek tedarikçisi olacak. Şirket bu bağlamda geçtiğimiz Aralık ayından bu yana test ettiği ilk elektrikli motosikleti V12L'nin özelliklerini detaylandırdı.

    2026'ya kadar MotoE'nin tedarikçisi olacak

    Ducati V12L, 225 kg ağırlığa sahip. Bu, mevcut MotoE yarışlarında kullanılan Energica Ego'nun 282 kg'lık kütlesine oranla çok daha hafif olduğunu gösteriyor.

    Ducati, ilk elektrikli motosikletini detaylandırdı: V12L
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    110 kg ağırlığındaki pil paketi, elektrikli motosikletin arka tarafına entegre 20 kW'lık bir şarj soketi ile 18 kWh kapasite sunuyor. “21700” tipinde 1.152 silindirik hücre bulunduran pil, yaklaşık 45 dakikada %80 şarj olabiliyor.

    110 kW (150 hp) güç ve 140 Nm tork değerlerine sahip V12L, gerçekleştirilen testlerde 275 km/s hıza ulaşabildi.

    2026 yılına kadar MotoE'nin tek tedarikçisi konumunu koruyacak olan Ducati'nin elektrikli motosikleti V12L, pil takımını ve motoru çift devreli ve verimli bir sıvı sistemi ile soğutacak. Motosiklette Brembo fren sistemi bulunuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ducatis-first-electric-motorcycle-will-compete-in-moto-e-and-hit-up-to-171-mph-134535639.html https://www.ducati.com/ww/en/news/ducati-motoe-prototype-details-revealed-expertise-for-the-future-developed-through-the-competitions
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