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    Google, Avustralya'yı arama motorunu ülkeden kaldırmakla tehdit ediyor

    Teknoloji devi Google, Avustralya'nın haber içeriği için ödeme yapılması planlarını yasalaştırması halinde ülke genelinde arama motorunun işlevini yitirebileceğini söyledi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Avustralya'yı arama motorunu ülkeden kaldırmakla tehdit ediyor

    Avustralya hükümeti, geçtiğimiz yıl teknoloji şirketlerini Arama ve Haberler'de görünen içerik için yerel yayıncılara ödeme yapmaya zorlayan bir yasa hazırlıyor. Yeni yasa kabul edilirse Google, Arama'yı Avustralya'dan çekmesi gerekeceğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor"

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    Google Arama, Avustralya'dan çekilecek mi?

    Avustralya'nın önerdiği "Haber Medyası Pazarlık Kodu", Google Arama sonuçlarının haber sitelerine bağlantılar ve yeniden kullanılabilir kaynak kodları içerdiğinde, Google'ın yerel yayıncılara yılda 465 milyon ABD Doları ile 775 milyon ABD Doları arasında bir ödeme yapmasını sağlayacak.

    Bugün yapılan halka açık bir duruşmada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Google Genel Müdürü Mel Silva, senatörlere, arama motorunun önerilen koşullar altında ülkede çalışamayacağını söyledi.

    Silva: "Yönetilemeyen finansal ve operasyonel riskle birleştiğinde, eğer Kod'un bu sürümü yasalaşacak olursa, bize Google Arama'yı Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka gerçek bir seçenek bırakmaz." dedi.

    Google'ın Avustralya'daki hizmetlerini sınırlandırma tehdidi, internet devinin, yayıncıları desteklemek için üç yıllık 1,3 milyar dolarlık girişimin bir parçası olarak bazı Fransız haber yayıncılarıyla bir içerik ödeme anlaşmasının yapılmasından sadece saatler sonra geldi.



    https://www.engadget.com/google-disable-search-australia-if-forced-pay-news-054352648.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y Yeşil Gözlü Bizon 2 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu şirketler de devletlere kafa tutar hale geldi
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    sendemail (umit erdem) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google enfes harika ,bir çok şeyi kolaylaştırdı ,
    Ancak alternatif mutlaka olmalı ,
    Bilgisi olan arkadaşlara soruyorum
    GPS ve haritalar da Yandex başarılı mı ?
    Here we go için ne dersiniz ?

    Arama motorunda https://duckduckgo.com/ kullanıyorum genelde , ıvırzıvır sonuçları eleyerek direkt muhattap siteleri listeliyor...
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    antique (el turko ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelen vuruyor giden vuruyor.. google iyice şamar oğlanına döndü
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) antique
    Haberi yanlış okudunuz sanırım.
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) antique
    Google yıllarca herkesin parasını aldı reklam gelirlerini adil paylaştırmadı iyi yaptı sanki.
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