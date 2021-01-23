Google, Avustralya'yı arama motorunu ülkeden kaldırmakla tehdit ediyor

Avustralya hükümeti, geçtiğimiz yıl teknoloji şirketlerini Arama ve Haberler'de görünen içerik için yerel yayıncılara ödeme yapmaya zorlayan bir yasa hazırlıyor. Yeni yasa kabul edilirse Google, Arama'yı Avustralya'dan çekmesi gerekeceğini söyledi.

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Google Arama, Avustralya'dan çekilecek mi?

Avustralya'nın önerdiği "Haber Medyası Pazarlık Kodu", Google Arama sonuçlarının haber sitelerine bağlantılar ve yeniden kullanılabilir kaynak kodları içerdiğinde, Google'ın yerel yayıncılara yılda 465 milyon ABD Doları ile 775 milyon ABD Doları arasında bir ödeme yapmasını sağlayacak.

Bugün yapılan halka açık bir duruşmada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Google Genel Müdürü Mel Silva, senatörlere, arama motorunun önerilen koşullar altında ülkede çalışamayacağını söyledi.

Silva: "Yönetilemeyen finansal ve operasyonel riskle birleştiğinde, eğer Kod'un bu sürümü yasalaşacak olursa, bize Google Arama'yı Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka gerçek bir seçenek bırakmaz." dedi.

Google'ın Avustralya'daki hizmetlerini sınırlandırma tehdidi, internet devinin, yayıncıları desteklemek için üç yıllık 1,3 milyar dolarlık girişimin bir parçası olarak bazı Fransız haber yayıncılarıyla bir içerik ödeme anlaşmasının yapılmasından sadece saatler sonra geldi.

https://www.engadget.com/google-disable-search-australia-if-forced-pay-news-054352648.html

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