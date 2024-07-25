Tesla süper bilgisayarı Nvidia ile rekabet edecek

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ teknolojilerinin patlama yapması en çok Nvidia’ya yaradı ve ürünlerinin kapış kapış gitmesini sağladı. Ne var ki muazzam talep karşısında Nvidia çaresiz ve müşterilerin haftalarca beklemesi gerekiyor. Bu durum ortaya yeni çözümler çıkardı.

Tesla kendi yapay zekâ yongası ile yola devam ediyor

Tesla sürüş teknolojileri için 2 yıl önce iddialı bir süper bilgisayar geliştirme çalışmalarına başlayan Elon Musk önemli bir engelle karşılaşmıştı: Arz. Nvidia’nın taleplere yetişememesi Tesla’nın aciliyet gerektiren işinin de gecikmesi anlamına geliyordu.

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Elon Musk kritik bir karar alarak kendi yongasını geliştirme kararı aldı ve ortaya D1 yongası çıktı. Dojo süper bilgisayarına hayat veren D1 yongası iki yıldır kullanımda ve yakın zamanda D2 yongası da hizmete alınacak.

Dojo süper bilgisayarının eğitim performansının yıl sonunda 90 bin Nvidia H100 yongasına eş değer olması bekleniyor. Dojo firmanın tam otonom sürüş gibi yapay zekâ dil modellerinin eğitilmesi için kullanılıyor ve ilerleyen dönemde Nvidia süper bilgisayarları ile yarışır hale gelecek. Böylece Tesla dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacak ve yapay zekâ eğitimlerine daha fazla bütçe ayırabilecek.

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Tesla yapay zekâda büyük oynuyor