Tesla süper bilgisayarı Nvidia ile rekabet edecek

Tesla kendi yapay zekâ yongası ile yola devam ediyor
Tesla sürüş teknolojileri için 2 yıl önce iddialı bir süper bilgisayar geliştirme çalışmalarına başlayan Elon Musk önemli bir engelle karşılaşmıştı: Arz. Nvidia’nın taleplere yetişememesi Tesla’nın aciliyet gerektiren işinin de gecikmesi anlamına geliyordu.
Elon Musk kritik bir karar alarak kendi yongasını geliştirme kararı aldı ve ortaya D1 yongası çıktı. Dojo süper bilgisayarına hayat veren D1 yongası iki yıldır kullanımda ve yakın zamanda D2 yongası da hizmete alınacak.
Dojo süper bilgisayarının eğitim performansının yıl sonunda 90 bin Nvidia H100 yongasına eş değer olması bekleniyor. Dojo firmanın tam otonom sürüş gibi yapay zekâ dil modellerinin eğitilmesi için kullanılıyor ve ilerleyen dönemde Nvidia süper bilgisayarları ile yarışır hale gelecek. Böylece Tesla dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacak ve yapay zekâ eğitimlerine daha fazla bütçe ayırabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.