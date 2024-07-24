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    Anlık Bildirim

    Musk, Tesla’nın xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor

    Elon Musk, Tesla’nın kendi yapay zeka girişimi xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor. Her iki şirketin de CEO’su bu isteğini bir anket aracılığıyla X’e taşımış durumda.
    Musk, Tesla’nın xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X’te açtığı bir anket aracılığıyla Tesla’nın kendi yapay zeka girişimi xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini sordu. xAI, kısa bir süre önce dünyanın en büyük yapay zeka eğitim kümesine sahip olmuştu. Musk ise bu Aralık ayında dünyanın en gelişmiş yapay zekasının tanıtılacağını söylemişti.

    Tesla, xAI'a yatırım yapabilir

    Musk, başlattığı gayri resmi ankette "Değerlemenin birkaç güvenilir dış yatırımcı tarafından belirlendiğini varsayarsak, Tesla @xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapmalı mı?" diye sordu. Ayrıca her halükârda yönetim kurulu ve hissedar oylaması gerektiğini de belirtti. Halihazırda ankete katılanların yüzde 68’i evet oyu kullandı.

    Aynı anda Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X Corp ve xAI'ı yöneten Musk’ın otomotiv işi pek iyi gitmiyor. Tesla, üst üste dördüncü çeyrekte de analistlerin beklentilerinin altında kaldı ve ikinci çeyrekte net gelirinde yüzde 49’luk düşüş gördü. Tesla ve Musk’ın odağında ise şu sıralar robotaksi projesi ve insansı robotlar bulunuyor.

    Öte yandan Musk’ın şirketleri sık sık birbirleriyle çalışıyor. Buradaki ölçek milyarlarda dolar olmasa da SpaceX, Starlink uydu internet hizmetlerini X'e reklam veriyor. The Boring Company ise Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında tüneller inşa ediyor. Tesla’nın xAI’a olası yatırımı esasında otonom araç yazılımı FSD’nin (Full Self-Driving) gelişimi için değerli olabilir. 2023 yılında kurulan xAI, geçtiğimiz mayıs ayında 24 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı .Musk, X'te sık sık anket yapan birisi olsa bu tür anketler önemli. Zira kendisi 2021'de Twitter kullanıcılarına Tesla hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sormuş ve anketten sadece birkaç gün sonra hisse satışına başlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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