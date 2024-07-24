Musk, Tesla’nın xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor

Tesla, xAI'a yatırım yapabilir
Musk, başlattığı gayri resmi ankette "Değerlemenin birkaç güvenilir dış yatırımcı tarafından belirlendiğini varsayarsak, Tesla @xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapmalı mı?" diye sordu. Ayrıca her halükârda yönetim kurulu ve hissedar oylaması gerektiğini de belirtti. Halihazırda ankete katılanların yüzde 68’i evet oyu kullandı.
Aynı anda Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X Corp ve xAI'ı yöneten Musk’ın otomotiv işi pek iyi gitmiyor. Tesla, üst üste dördüncü çeyrekte de analistlerin beklentilerinin altında kaldı ve ikinci çeyrekte net gelirinde yüzde 49’luk düşüş gördü. Tesla ve Musk’ın odağında ise şu sıralar robotaksi projesi ve insansı robotlar bulunuyor.
Öte yandan Musk’ın şirketleri sık sık birbirleriyle çalışıyor. Buradaki ölçek milyarlarda dolar olmasa da SpaceX, Starlink uydu internet hizmetlerini X'e reklam veriyor. The Boring Company ise Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında tüneller inşa ediyor. Tesla’nın xAI’a olası yatırımı esasında otonom araç yazılımı FSD’nin (Full Self-Driving) gelişimi için değerli olabilir. 2023 yılında kurulan xAI, geçtiğimiz mayıs ayında 24 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı .Musk, X'te sık sık anket yapan birisi olsa bu tür anketler önemli. Zira kendisi 2021'de Twitter kullanıcılarına Tesla hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sormuş ve anketten sadece birkaç gün sonra hisse satışına başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.