Musk, Tesla’nın xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X’te açtığı bir anket aracılığıyla Tesla’nın kendi yapay zeka girişimi xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini sordu. xAI, kısa bir süre önce dünyanın en büyük yapay zeka eğitim kümesine sahip olmuştu. Musk ise bu Aralık ayında dünyanın en gelişmiş yapay zekasının tanıtılacağını söylemişti.

Tesla, xAI'a yatırım yapabilir

Musk, başlattığı gayri resmi ankette "Değerlemenin birkaç güvenilir dış yatırımcı tarafından belirlendiğini varsayarsak, Tesla @xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapmalı mı?" diye sordu. Ayrıca her halükârda yönetim kurulu ve hissedar oylaması gerektiğini de belirtti. Halihazırda ankete katılanların yüzde 68’i evet oyu kullandı.

Aynı anda Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X Corp ve xAI'ı yöneten Musk’ın otomotiv işi pek iyi gitmiyor. Tesla, üst üste dördüncü çeyrekte de analistlerin beklentilerinin altında kaldı ve ikinci çeyrekte net gelirinde yüzde 49’luk düşüş gördü. Tesla ve Musk’ın odağında ise şu sıralar robotaksi projesi ve insansı robotlar bulunuyor.

Tesla’nın net geliri radikal şekilde düştü: Peki ama neden? 2 sa. önce eklendi

Öte yandan Musk’ın şirketleri sık sık birbirleriyle çalışıyor. Buradaki ölçek milyarlarda dolar olmasa da SpaceX, Starlink uydu internet hizmetlerini X'e reklam veriyor. The Boring Company ise Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında tüneller inşa ediyor. Tesla’nın xAI’a olası yatırımı esasında otonom araç yazılımı FSD’nin (Full Self-Driving) gelişimi için değerli olabilir. 2023 yılında kurulan xAI, geçtiğimiz mayıs ayında 24 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı .Musk, X'te sık sık anket yapan birisi olsa bu tür anketler önemli. Zira kendisi 2021'de Twitter kullanıcılarına Tesla hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sormuş ve anketten sadece birkaç gün sonra hisse satışına başlamıştı.

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Musk, Tesla’nın xAI’a 5 milyar dolar yatırım yapmasını istiyor