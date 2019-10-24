Tesla Model Y beklenenden daha erken piyasaya çıkacak

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2019’un üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Tesla, bunun yanında yeni modellerin üretim tarihi ve diğer operasyonların durumu hakkında da önemli bilgiler verdi.

Açıklanan verilere göre Tesla 2019’un üçüncü çeyreğinde 6,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam her ne kadar beklentilerin altında kalmış olsa da ABD’li şirketin hisse başına 1,91 dolar kâr elde etmesini sağladı. Söz konusu rakamların açıklanmasının ardından hisselerinin yüzde 20’ye yakın değer kazanması da Tesla’nın yüzünü güldürdü.

Tesla, üçüncü çeyrek için 100 bin araçlık üretim hedefi koymuştu. Söz konusu dönemde 96 bin araç üreten şirket bu hedefine ulaşamasa da kendi rekorunu kırmayı başardı. Hem elde ettiği gelirle hem de üretim hattındaki başarısıyla güç topladığının sinyallerini veren Tesla, bu dönemde 16 bin 318 adet Model S/X ve 79 bin 837 adet Model 3 üretimi gerçekleştirdi. Şirketin üçüncü çeyrekte teslim ettiği araç sayısı ise 97 bin adeti buldu.

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Tesla Model Y'nin üretimi öne çekildi

Tesla, geride bıraktığı başarılı dönemin ardından Model Y’nin üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Model Y’nin üretimi şirketin içinde olduğu sıkıntılar nedeniyle 2020’nin sonuna ertelenmişti. Üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte yapılan yeni duyuruda Model Y üretiminin 2020 yazına, yani neredeyse altı ay erkene çekildiği ifade edildi. Bunun nedeni olarak da Şanghay’daki fabrikadan elde edilen bilgi birikimi sayesinde üretim için gereken donanım kurulumunun beklenenden erken bitmesi gösterildi.

Tesla Model Y’nin üretimi şirketin Kaliforniya’daki Fremont fabrikasının beşinci bandında gerçekleşecek. İlerleyen zamanlarda Çin’in Şanghay kentine kurulan Gigafactory 3 isimli tesiste de Model Y üretimine başlanacak. Model 3’ün de üretileceği Gigafactory 3’te üretilen araçlar Çin pazarına özel olacak.