Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri

    2021 yılında Türkiye'deki yüzde 100 elektrikli araç çeşitliliği artıyor. Alman üretici, tamamen elektrikli EQA ve EQS'nin bu yıl içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. İşte diğer modeller:
    8 sa.
    1,5b
    18
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılını toplam 772 bin 788 adet satışla sonlandıran Türkiye otomotiv pazarında markaların 2021 yılına yönelik planları ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda Alman üretici Mercedes-Benz de yeni yıl planlarını açıkladı.

    2020 yılında GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başlayan Mercedes-Benz, premium binek otomobilde 15 bin 617 adet, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adet satış rakamına ulaştı. Şirket Türkiye'deki yeni model atağını 2021 yılında da sürdürecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye'de kuruyor

    Ayrıca Bkz. "Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu"

    Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "EQ markamız altında satışa sunacağımız ikinci modelimiz olan tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna, teknoloji ve lüksün kombinasyonu olan EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

    İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri

    Bu iki modelin katkısıyla elektrikli mobilitede çeşitliliği artıracak olan Mercedes-Benz'in 2021 yılında Türkiye pazarına getireceği modellerden biri de yeni C-Serisi olacak. 2021 yılında tanıtılacak olan yeni C-Serisi'nin de yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Bu yeni modeller haricinde mevcut araçlar için farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonları da sunulacak.

    Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar tarafında 2021 yılındaki en önemli yenilik ise V-Serisi olacak. V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sething (sething ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    para belirli ellerde toplandıkça range bmw merso sayıları artacak.tabi metrodaki g.t g.t e yolculuk edenlerin sayılarıda..
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sething (sething ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    para belirli ellerde toplandıkça range bmw merso sayıları artacak.tabi metrodaki g.t g.t e yolculuk edenlerin sayılarıda..
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Starlink resmen Avrupa'da: İngiltere'de beta testleri başladı 5 sa. Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı 6 sa. Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak 7 sa. HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı 7 sa. LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı 8 sa. Wonder Woman 1984'ün Oscar'a aday olabilmesi için kampanya başlatıldı 8 sa. Ekonomik telefonlara performans dopingi | Snapdragon 480 sürpriz yaptı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri Sonraki MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini 20 Ocak'ta tanıtacak 9 sa. 2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası 10 sa. Samsung aracınıza oyuncu sistemi yerleştirecek 10 sa. Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti 10 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak 10 sa. Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir 11 sa. Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak 11 sa. Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak 11 sa. Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor 12 sa. Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi 12 sa. Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı 13 sa. Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi 13 sa. Honor markası yeni dizüstü modelini duyurdu 14 sa. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması 14 sa. Haunting of Hill House'un yönetmeni, Batman evreninde geçen bir korku filmi yapmak istiyor 15 sa. Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili 15 sa. Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor 15 sa. Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı 16 sa. Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı 16 sa. Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız