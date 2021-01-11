İşte 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni Mercedes-Benz modelleri

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2020 yılını toplam 772 bin 788 adet satışla sonlandıran Türkiye otomotiv pazarında markaların 2021 yılına yönelik planları ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda Alman üretici Mercedes-Benz de yeni yıl planlarını açıkladı.

2020 yılında GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başlayan Mercedes-Benz, premium binek otomobilde 15 bin 617 adet, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adet satış rakamına ulaştı. Şirket Türkiye'deki yeni model atağını 2021 yılında da sürdürecek.

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Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "EQ markamız altında satışa sunacağımız ikinci modelimiz olan tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna, teknoloji ve lüksün kombinasyonu olan EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu iki modelin katkısıyla elektrikli mobilitede çeşitliliği artıracak olan Mercedes-Benz'in 2021 yılında Türkiye pazarına getireceği modellerden biri de yeni C-Serisi olacak. 2021 yılında tanıtılacak olan yeni C-Serisi'nin de yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Bu yeni modeller haricinde mevcut araçlar için farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonları da sunulacak.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar tarafında 2021 yılındaki en önemli yenilik ise V-Serisi olacak. V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

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