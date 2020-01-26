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    Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir

    Tesla’nın Autopilot sürücü destek sistemi ile ilgili güvenlik tartışmaları devam ediyor. Sürücüler tarafından yanlış anlaşılabileceği gerekçesiyle sistemin isminin değiştirilmesi konuşuluyor.
    7 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir
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    Tesla modellerinin en büyük farklarından biri hiç şüphesiz Autopilot sürücü destek sistemi. Uyarlanabilir hız sabitleme, kendi kendine park etme, şeritleri otomatik olarak değiştirme, otoyollarda kısıtlı otonom sürüş gibi özelliklere sahip olan Autopiliot ile ilgili güvenlik tartışmaları devam ediyor. ABD’li bir senatör sistemin isminin değiştirilmesi dahil birçok öneriyi gündeme taşıdı.

    Sürücüler sistemi yanlış yorumluyor

    Autopilot ismi sürücüler için tam otonom sürüş çağrışımı yapıyor. Ancak Tesla henüz bu aşamada değil. Yani Autopilot’un sürücünün yerini dolduracak bir sistem olarak görülmesi oldukça oldukça yanlış. Senatör, Autopilot için hem isim değişikliği yapılmasını hem de pazarlama noktasında da daha doğru konumlandırılmasının gerekliliğini belirtiyor.

    Bir başka sorun ise otoyollarda aracın otonom olarak kullanılmasında. Tesla araçlar otonom sürüş esnasında ara ara direksiyona dokunmanızı istiyor. Bu sayede sürücünün uyanık olduğu ve yola odaklanmaya devam ettiği kontrol ediliyor. Ancak sürücülerin direksiyon arasına bazı sicimler yerleştirmek gibi farklı çözümler ile bu kontrolü deldiği görüldü. Senatörün diğer bir önerisi de otonom sürüş esnasında direksiyon arkasına yerleştirilecek bir kamera ile sürücünün gerçekten yola odaklandığını kontrol etmek.

    Ayrıca Bkz. "Efsanevi uzay teleskobu Spitzer'e veda vakti geldi"

    Kısacası Autopilot sistemi gerçek manasıyla tam sürücüsüz hale gelene kadar Tesla’nın yaşanabilecek ihlallere ve sistemin yanlış yorumlanmasına karşı harekete geçmesi gerekiyor. Tesla’nın isim değişikliği dahil herhangi bir düzenleme yapıp yapmayağını hep birlikte göreceğiz.



    https://www.engadget.com/2020/01/25/senator-recommends-tesla-autopilot-changes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    khytr89 52 dk.
    semipilot olabilir, auto deyince banada çağrıştırdığı tam otomatik bir sistem
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    Abdülhak Hamit Tarhan 2 sa.
    Halfonom olabilir.
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    interwap 4 sa.
    Alan adam "ben oto pilot diye aldım" bahanesiyle iade hakkı doğması kaçınılmaz.
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    veteriner69 5 sa.
    Direksiyona kamera koyup yola bakıp bakmadığınız, uyuyup uyumadığınız kontrol edilecekmiş ya, çözümü göz kapağına yapıştırılan göz sticker ları.


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    Spider_hip 6 sa.
    Yazık valla, sanki üst düzey yaşam formu, maymunları evrimleştirmeye çalışıyor. Ula adamlar tam otomatik değil diyor, yolu takip et diyor. Hadi bariyere falan çarpıp sırf kendin gebersen bana ne, ona ne. Ama salaklığınla başkasınında canını tehlikeye atıyorsun. Bizde emniyet kemeri takmayan sözde artistlerde çok. Neyse ki onda direk kendi canlarına geliyor. Uçuyorlar güzel güzel camdan, anında gidiyorlar artist cennetine.
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    keremec 13 dk. Spider_hip
    Onu sattiktan sonra söylüyor. Pazarlama "autopilot" kelimesi üzerinden gerçekleştiği için araba sanki kendi kendine gidiyor gibi bir algı oluşuyor daha doğrusu oluştu.
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