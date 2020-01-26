Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir

Tesla modellerinin en büyük farklarından biri hiç şüphesiz Autopilot sürücü destek sistemi. Uyarlanabilir hız sabitleme, kendi kendine park etme, şeritleri otomatik olarak değiştirme, otoyollarda kısıtlı otonom sürüş gibi özelliklere sahip olan Autopiliot ile ilgili güvenlik tartışmaları devam ediyor. ABD’li bir senatör sistemin isminin değiştirilmesi dahil birçok öneriyi gündeme taşıdı.

Sürücüler sistemi yanlış yorumluyor

Autopilot ismi sürücüler için tam otonom sürüş çağrışımı yapıyor. Ancak Tesla henüz bu aşamada değil. Yani Autopilot’un sürücünün yerini dolduracak bir sistem olarak görülmesi oldukça oldukça yanlış. Senatör, Autopilot için hem isim değişikliği yapılmasını hem de pazarlama noktasında da daha doğru konumlandırılmasının gerekliliğini belirtiyor.

Bir başka sorun ise otoyollarda aracın otonom olarak kullanılmasında. Tesla araçlar otonom sürüş esnasında ara ara direksiyona dokunmanızı istiyor. Bu sayede sürücünün uyanık olduğu ve yola odaklanmaya devam ettiği kontrol ediliyor. Ancak sürücülerin direksiyon arasına bazı sicimler yerleştirmek gibi farklı çözümler ile bu kontrolü deldiği görüldü. Senatörün diğer bir önerisi de otonom sürüş esnasında direksiyon arkasına yerleştirilecek bir kamera ile sürücünün gerçekten yola odaklandığını kontrol etmek.

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Kısacası Autopilot sistemi gerçek manasıyla tam sürücüsüz hale gelene kadar Tesla’nın yaşanabilecek ihlallere ve sistemin yanlış yorumlanmasına karşı harekete geçmesi gerekiyor. Tesla’nın isim değişikliği dahil herhangi bir düzenleme yapıp yapmayağını hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2020/01/25/senator-recommends-tesla-autopilot-changes/

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