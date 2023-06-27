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    2024 Skoda Kodiaq'ın özellikleri belli oldu: 100 km elektrik menzilli şarj edilebilir hibrit de listede

    Skoda, yeni Kodiaq ile alakalı daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Bu kapsamda ikinci nesil Kodiaq'ın teknik özelliklerini açıklayan Skoda, bazı kamuflajlı görseller paylaşmayı da ihmal etmedi.
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    Yeni 2024 Skoda Kodiaq, şarj edilebilir hibrit versiyonla geliyor Tam Boyutta Gör
    2024 Skoda Kodiaq, selefine kıyasla daha büyük gövdeye ve bunun getirisi olarak daha ferah bir yaşam alanına sahip olacak. Skoda'nın son teknolojik özellikleriyle de donatılacak olan SUV modelde benzinli, hafif hibrit, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere oldukça geniş bir kitleye hitap eden motor seçenekleri göreceğiz. Bunlardan sonuncusunun 201 hp güç ve 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Ayrıca bu modelde 50 kW DC hızlı şarj desteğinin bulunacak olması da dikkat çeken bir detay.

    Fotoğraflardaki araç kamuflajlı olsa da dış tasarımda radikal bir değişim olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ön tarafta devam eden bölünmüş far tasarımına büyük panjur eşlik ediyor. Tamponda ise gerçek olduğunu tahmin ettiğimiz dikey hava girişlerinin otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlamakla birlikte sportif bir görünüm oluşturduğunu söylemek mümkün. Profil tarafında güçlü görünüm sürüyor. Bunun dışında omuz çizgisinin yükseltildiğini ve yan aynaların biraz daha aşağı konumlandırıldığını görebiliyoruz.

    Yukarıda yeni Kodiaq'ın selefinden daha büyük olduğunu söylemiştik. Açıklanan rakamlara baktığımızda yenilenen SUV'un 4758 mm uzunluğa, 1864 mm genişliğe, 1657 mm yüksekliğe ve 2791 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da onu ilk jenerasyondan 6 cm daha uzun bir araç haline getiriyor.

    Yeni Kodiaq'ın motor seçenekleri şöyle:

    • 1.5 TSI hafif hibrit - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
    • 2.0 TSI - 7 vites DSG - dört çeker - 201 hp
    • 2.0 TDI - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
    • 2.0 TDI - 7 vites DSG - dört çeker - 190 hp
    • 1.5 TSI iV (şarj edilebilir hibrit) - 6 vites DSG - önden çekiş - 201 hp
    Yeni 2024 Skoda Kodiaq, şarj edilebilir hibrit versiyonla geliyor Tam Boyutta Gör
    Açıklanan verilere göre, 2024 Skoda Kodiaq'ın bagaj hacmi 75 litre artışla 920 litreye yükselmiş. Elbette bu değer standart beş koltuklu versiyon için geçerli. Yedi koltuk seçeneğinde ise bagaj hacmi 340 ila 845 litre arasında değişiyor. İkinci sıra koltukların ileri-geri kaydırılabildiği modeldeki üçüncü sıra yolcular için sunulan baş mesafesi de 15 mm kadar iyileştirilmiş.

    2024 Skoda Kodiaq'ın teknolojileri arasında full LED Matrix farlar, 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display göreceğiz. Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan park özelliğinin de aktif olacağı araçta daha gelişmiş acil durum asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı görev yapacak. 60 km/s hıza kadar çalışan dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici de Kodiaq'ın fonksiyonları arasında yerini alacak.

    Yeni Skoda Kodiaq'ın tanıtımı önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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