2024 Skoda Kodiaq'ın özellikleri belli oldu: 100 km elektrik menzilli şarj edilebilir hibrit de listede

Fotoğraflardaki araç kamuflajlı olsa da dış tasarımda radikal bir değişim olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ön tarafta devam eden bölünmüş far tasarımına büyük panjur eşlik ediyor. Tamponda ise gerçek olduğunu tahmin ettiğimiz dikey hava girişlerinin otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlamakla birlikte sportif bir görünüm oluşturduğunu söylemek mümkün. Profil tarafında güçlü görünüm sürüyor. Bunun dışında omuz çizgisinin yükseltildiğini ve yan aynaların biraz daha aşağı konumlandırıldığını görebiliyoruz.
Yukarıda yeni Kodiaq'ın selefinden daha büyük olduğunu söylemiştik. Açıklanan rakamlara baktığımızda yenilenen SUV'un 4758 mm uzunluğa, 1864 mm genişliğe, 1657 mm yüksekliğe ve 2791 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da onu ilk jenerasyondan 6 cm daha uzun bir araç haline getiriyor.
Yeni Kodiaq'ın motor seçenekleri şöyle:
- 1.5 TSI hafif hibrit - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
- 2.0 TSI - 7 vites DSG - dört çeker - 201 hp
- 2.0 TDI - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
- 2.0 TDI - 7 vites DSG - dört çeker - 190 hp
- 1.5 TSI iV (şarj edilebilir hibrit) - 6 vites DSG - önden çekiş - 201 hp
2024 Skoda Kodiaq'ın teknolojileri arasında full LED Matrix farlar, 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display göreceğiz. Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan park özelliğinin de aktif olacağı araçta daha gelişmiş acil durum asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı görev yapacak. 60 km/s hıza kadar çalışan dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici de Kodiaq'ın fonksiyonları arasında yerini alacak.
Yeni Skoda Kodiaq'ın tanıtımı önümüzdeki sonbaharda yapılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D