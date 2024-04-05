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    Elon Musk, Tesla’yı otomobillerin Microsoft'u yapmak istiyor: Nasıl mı?

    Elon Musk, Tesla'nın Full Self-Driving yazılımının daha geniş kitlelerce benimsenmesini istiyor. Musk, otonom sürüş yazılımının diğer markalara lisanslanabileceğini söylüyor.
    Elon Musk, Tesla’yı otomobillerin Microsoft'u yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving’i (FSD) diğer otomobil üreticilerine lisanslamaya oldukça sıcak bakıyor. Elon Musk’ın bu düşüncesi yeni olmasa da daha önceki benzer açıklamalarına diğer üreticilerden olumlu veya olumsuz tepki gelmemişti. Öte andan Musk, geçmişte olduğu gibi bugün de FSD konusunda aynı yerde bulunuyor. Elbette ünlü milyarder diğerlerinin yaşantısını kolaylaştırmak için FSD’yi kullanıma açmayı düşünmüyor, lisanslama ile birlikte yazılımı bir gelir kaynağı haline getirmeyi hedefliyor.

    Musk, FSD’yi lisanslamak istiyor

    CEO Musk, X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan ve Tesla’nın FSD’yi lisanslamasını öneren bir gönderinin alına “Tesla'nın bu tür anlaşmalar yapmaktan mutluluk duyacağını” söyledi. Benzer söylemler geçtiğimiz yıl da yapılmıştı ancak o dönemde fiili bir anlaşma yapılmamıştı. Musk, geçtiğimiz yıl Tesla'nın harici şirketlerle ön görüşmelerde bulunduğunu belirtmiş olsa da aktarılanlara göre firmalar FSD teknolojisinin “bariz faydası” konusunda şüpheci.

    Musk, başka bir şirketin CEO'su olsaydı FSD için kesinlikle Tesla’ya başvuracağını söylüyor olsa da arka planda yatan ana hedef yazılımı bir gelir kaynağına dönüştürmek. Çoğu şirketin kabul ettiği gibi yazılım, akıllı bağlantılı araçların en temel bileşenlerinden birisi. Otopilot yazılımları ise bir noktada otomobiller için bir Windows olarak düşünülebilir. Tesla’nın FSD’yi diğerlerine lisanslayarak otomobillerin Microsoft'u olmak istemesi ise doğal gibi görünüyor. Ancak bunun olma ihtimali çok da yüksek değil.

    Tesla’nın FSD teknolojisi yabana atılamayacak kadar büyük ancak gerçek şu ki, sürücü destek sistemleri bugünlerde her yerde. Ford, GM, Mercedes - hepsi bu işin içinde. Ve FSD, halen adının hakkını (Full Self-Driving - Tam otonom sürüş= veremiyor. Teknik olarak Tesla, kendi yazılımını Seviye 2+ sürücü destek sistemi olarak tanımlıyor. BMW ve Mercedes tarafında ise Seviye 3 sistem bulunuyor. VW ve Hyundai gibi diğerleri robotaksiler için kendi Seviye 4 otonom teknolojileri üzerinde çalışıyorlar. Bununla birlikte FSD halihazırda bir test ürünü ve “beta” olarak nitelendiriliyor. Yazılım üzerindeki geliştirmeler devam ederken Tesla, FSD’yi 12.000 dolar fiyat etiketiyle sürücülerine satıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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