Elon Musk, Tesla’yı otomobillerin Microsoft'u yapmak istiyor: Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving’i (FSD) diğer otomobil üreticilerine lisanslamaya oldukça sıcak bakıyor. Elon Musk’ın bu düşüncesi yeni olmasa da daha önceki benzer açıklamalarına diğer üreticilerden olumlu veya olumsuz tepki gelmemişti. Öte andan Musk, geçmişte olduğu gibi bugün de FSD konusunda aynı yerde bulunuyor. Elbette ünlü milyarder diğerlerinin yaşantısını kolaylaştırmak için FSD’yi kullanıma açmayı düşünmüyor, lisanslama ile birlikte yazılımı bir gelir kaynağı haline getirmeyi hedefliyor.

Musk, FSD’yi lisanslamak istiyor

CEO Musk, X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan ve Tesla’nın FSD’yi lisanslamasını öneren bir gönderinin alına “Tesla'nın bu tür anlaşmalar yapmaktan mutluluk duyacağını” söyledi. Benzer söylemler geçtiğimiz yıl da yapılmıştı ancak o dönemde fiili bir anlaşma yapılmamıştı. Musk, geçtiğimiz yıl Tesla'nın harici şirketlerle ön görüşmelerde bulunduğunu belirtmiş olsa da aktarılanlara göre firmalar FSD teknolojisinin “bariz faydası” konusunda şüpheci.

Musk, başka bir şirketin CEO'su olsaydı FSD için kesinlikle Tesla’ya başvuracağını söylüyor olsa da arka planda yatan ana hedef yazılımı bir gelir kaynağına dönüştürmek. Çoğu şirketin kabul ettiği gibi yazılım, akıllı bağlantılı araçların en temel bileşenlerinden birisi. Otopilot yazılımları ise bir noktada otomobiller için bir Windows olarak düşünülebilir. Tesla’nın FSD’yi diğerlerine lisanslayarak otomobillerin Microsoft'u olmak istemesi ise doğal gibi görünüyor. Ancak bunun olma ihtimali çok da yüksek değil.

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Tesla’nın FSD teknolojisi yabana atılamayacak kadar büyük ancak gerçek şu ki, sürücü destek sistemleri bugünlerde her yerde. Ford, GM, Mercedes - hepsi bu işin içinde. Ve FSD, halen adının hakkını (Full Self-Driving - Tam otonom sürüş= veremiyor. Teknik olarak Tesla, kendi yazılımını Seviye 2+ sürücü destek sistemi olarak tanımlıyor. BMW ve Mercedes tarafında ise Seviye 3 sistem bulunuyor. VW ve Hyundai gibi diğerleri robotaksiler için kendi Seviye 4 otonom teknolojileri üzerinde çalışıyorlar. Bununla birlikte FSD halihazırda bir test ürünü ve “beta” olarak nitelendiriliyor. Yazılım üzerindeki geliştirmeler devam ederken Tesla, FSD’yi 12.000 dolar fiyat etiketiyle sürücülerine satıyor.

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