Elon Musk, Tesla’yı otomobillerin Microsoft'u yapmak istiyor: Nasıl mı?

Musk, FSD’yi lisanslamak istiyor
CEO Musk, X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan ve Tesla’nın FSD’yi lisanslamasını öneren bir gönderinin alına “Tesla'nın bu tür anlaşmalar yapmaktan mutluluk duyacağını” söyledi. Benzer söylemler geçtiğimiz yıl da yapılmıştı ancak o dönemde fiili bir anlaşma yapılmamıştı. Musk, geçtiğimiz yıl Tesla'nın harici şirketlerle ön görüşmelerde bulunduğunu belirtmiş olsa da aktarılanlara göre firmalar FSD teknolojisinin “bariz faydası” konusunda şüpheci.
Musk, başka bir şirketin CEO'su olsaydı FSD için kesinlikle Tesla’ya başvuracağını söylüyor olsa da arka planda yatan ana hedef yazılımı bir gelir kaynağına dönüştürmek. Çoğu şirketin kabul ettiği gibi yazılım, akıllı bağlantılı araçların en temel bileşenlerinden birisi. Otopilot yazılımları ise bir noktada otomobiller için bir Windows olarak düşünülebilir. Tesla’nın FSD’yi diğerlerine lisanslayarak otomobillerin Microsoft'u olmak istemesi ise doğal gibi görünüyor. Ancak bunun olma ihtimali çok da yüksek değil.
Tesla’nın FSD teknolojisi yabana atılamayacak kadar büyük ancak gerçek şu ki, sürücü destek sistemleri bugünlerde her yerde. Ford, GM, Mercedes - hepsi bu işin içinde. Ve FSD, halen adının hakkını (Full Self-Driving - Tam otonom sürüş= veremiyor. Teknik olarak Tesla, kendi yazılımını Seviye 2+ sürücü destek sistemi olarak tanımlıyor. BMW ve Mercedes tarafında ise Seviye 3 sistem bulunuyor. VW ve Hyundai gibi diğerleri robotaksiler için kendi Seviye 4 otonom teknolojileri üzerinde çalışıyorlar. Bununla birlikte FSD halihazırda bir test ürünü ve “beta” olarak nitelendiriliyor. Yazılım üzerindeki geliştirmeler devam ederken Tesla, FSD’yi 12.000 dolar fiyat etiketiyle sürücülerine satıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...