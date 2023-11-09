Çinli elektrikli otomobil Yudo Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yudo, özellikleriyle neler sunuyor❓
- V2L teknolojisi de standart
- Motor ve performans verileri
- Yorumlar
Yudo, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yudo, modern tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Üstelik, tüm bu avantajları tek tip bir paketle sunarak kullanıcılarına en üst seviye elektrikli sürüş deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Standart olarak gelen Elit paketinde, otomobil için planlanan tüm donanımlar sunuluyor. Bu kapsamda listeye baktığımızda; "17 inç alaşım jant seti, tamamı LED far grubu, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, anahtarsız giriş, elektronik park freni, arka park sensörü, adaptif hız sabitleyici, kablosuz telefon şarjı, ısıtmalı sürücü koltuğu, OTA güncelleme destekli 12,3 inçlik Amber OS işletim sistemi, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon ARM çipli Multimedia Türkçe ekran ve dijital gösterge paneli gibi zengin bir donanım listesi karşımıza çıkıyor.
V2L teknolojisi de standart
Yudo, 4035 milimetre uzunluk, 1.736 milimetre genişlik, 1.625 milimetre yükseklik, 2.480 milimetre aks mesafesi ve 310 litre bagaj hacmi değerleriyle çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanmış olup, uzun menzili ile dikkat çekiyor. Akıllı sürüş asistanı sayesinde tek şarjla 415 km'ye kadar menzil sunarak kullanıcıların uzun yolculuklarını keyifli ve rahat bir deneyim haline getirme imkanı sağlıyor. LFP (Lityum-demir-fosfat) bileşeniyle şekillenen REPT BATTERO marka 41 kWh kapasitesindeki bataryanın 50Kw’lık DC hızlı şarj desteği sayesinde, yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine 45 dakikada gelebiliyor.
Motor ve performans verileri
Daha detaylı bilgi ve sipariş için Yudo resmi web sitesi www.yudoauto.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.