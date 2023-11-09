Çinli elektrikli otomobil Yudo Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Terra Power distribütörlüğünde Yudo, 2 yıl / 60.000 kilometre standart garanti, 5 yıl / 100.000 kilometre de batarya garantisiyle satışa sunulacaktır. 990 bin TL başlangıç fiyatına sahip olan Yudo, Ocak ayından itibaren yollara çıkmaya hazır olacak.

Yudo, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yudo, modern tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Üstelik, tüm bu avantajları tek tip bir paketle sunarak kullanıcılarına en üst seviye elektrikli sürüş deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Standart olarak gelen Elit paketinde, otomobil için planlanan tüm donanımlar sunuluyor. Bu kapsamda listeye baktığımızda; "17 inç alaşım jant seti, tamamı LED far grubu, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, anahtarsız giriş, elektronik park freni, arka park sensörü, adaptif hız sabitleyici, kablosuz telefon şarjı, ısıtmalı sürücü koltuğu, OTA güncelleme destekli 12,3 inçlik Amber OS işletim sistemi, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon ARM çipli Multimedia Türkçe ekran ve dijital gösterge paneli gibi zengin bir donanım listesi karşımıza çıkıyor.

V2L teknolojisi de standart

Tam Boyutta Gör Yudo 3'te daha çok üst seviye elektrikli araçlarda bulunan araçtan dışarıya elektrik enerjisi verme özelliği olan V2L’ de standart olarak geliyor. Kullanıcılar bu sayede elektrikli cihazlarını dışarıda da kullanma ayrıcalığına sahip oluyor.

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Yudo, 4035 milimetre uzunluk, 1.736 milimetre genişlik, 1.625 milimetre yükseklik, 2.480 milimetre aks mesafesi ve 310 litre bagaj hacmi değerleriyle çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanmış olup, uzun menzili ile dikkat çekiyor. Akıllı sürüş asistanı sayesinde tek şarjla 415 km'ye kadar menzil sunarak kullanıcıların uzun yolculuklarını keyifli ve rahat bir deneyim haline getirme imkanı sağlıyor. LFP (Lityum-demir-fosfat) bileşeniyle şekillenen REPT BATTERO marka 41 kWh kapasitesindeki bataryanın 50Kw’lık DC hızlı şarj desteği sayesinde, yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine 45 dakikada gelebiliyor.

Motor ve performans verileri

Tam Boyutta Gör Yudo 3'ün kalbinde standart olarak yaklaşık 95 beygir güç (70 kW) ve 165 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru yer alıyor. Kendi sınıfı arasında en iyi performans sunan bu motor ve batarya kombinasyonu, toplamda tüm bileşenleriyle 1.310 kilogram olan otomobili maksimum 130 km/s hıza çıkarabiliyor. Modelin 0’dan 50 km/sa hıza çıkması 4.5 saniye sürüyor.

Daha detaylı bilgi ve sipariş için Yudo resmi web sitesi www.yudoauto.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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