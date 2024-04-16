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    Anlık Bildirim

    Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor

    Tesla, Elon Musk'ın söylediklerine rağmen zaman zaman ‘Model 2’ olarak da adlandırılan NV9 kod adlı '25.000 dolarlık elektrikli otomobili' projesini geri plana atıyor.
    Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla için son haftalar oldukça çalkantılı geçiyor. Art arda gelen çeşitli raporlar Tesla’nın maliyetleri düşürmek ve talebi doğru ayarlayabilmek için büyük çaplı bir işten çıkarma turuna başlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Tesla’nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve zaman zaman ‘Model 2’ olarak da adlandırılan NV9 kod adlı 25.000 dolarlık ucuz elektrikli otomobili görünüşe göre geri plana atılmış durumda.

    Tesla, odağını Robotaksi’ye çevirdi

    Tesla, çok daha ucuz elektrikli araçlara olanak sağlaması beklenen yeni nesil araç platformu üzerinde bir süredir çalışıyor. Otomobil üreticisi daha önce bu platformda yer alacak iki araçtan zaten söz etmişti: Model 3'ten daha ucuz ve daha küçük bir model ve kendi kendine sürüş için sıfırdan tasarlan bir yeni bir araç. Bunlardan ilki Model 2 olarak adlandırılan 25 bin dolarlık ucuz Tesla otomobili. İkincisi ise tam otonom Tesla Robotaksi olarak ifade edilen yeni bir araç.

    Geçtiğimiz haftalarda Reuters, Tesla'nın uzun süredir söz verdiği ucuz otomobili projesini iptal ettiğini bildirmişti. Ancak bu rapor Tesla CEO’su Elon Musk tarafından çok hızlı bir şekilde yalanlanmıştı.

    Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre hikaye burada bitmiyor. Electrek’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla gerçekten de ucuz elektrikli otomobil programını ertelemiş veya geri plana atmış durumda. Musk’ın Reuters’i yalanlaması ise yayın organının projenin tamamıyla “iptal edildiği” iddialarına dayanıyor. Aktarılanlara göre Tesla, NV9 (Model 2) kod adlı projesini geri plana atarak tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi’ye yönlendirmiş vaziyette.

    Öte yandan ucuz Tesla aracı bundan birkaç ay öncesine kadar fiilen geliştiriliyor ve planlanıyordu. Musk’ın 2023’ün sonunda daha ucuz yeni nesil model için Gigafactory Texas'ın genişletilmesini önceliklendirmişti. Ancak 2024’ün ilk çeyreğinde açıklanan felaket sonuçlar şirket genelinde işgücünün yüzde 10 ila yüzde 20 arasında azaltılmasıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Belirtilenlere göre Tesla, bu işten çıkarma turunda ‘Model 2’ projesinde çalışan çoğu kişi ile yollar ayrılacak. Model 2’nin geri plana atılmasıyla birlikte odağını Robotaksi’ye çeviren Musk’ın dev bir veri merkezine ev sahipliği yapacak olan Gigafactory Texas'ın genişletilmesini istiyor.

    Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla Robotaksi için geçtiğimiz haftalarda bir tanıtım tarihi de paylaşmıştı. Musk, 8 Ağustos tarihinde Robotaksi’nin tanıtılacağını söylemiş olsa da Electrek’e göre bu projede de gecikmeler yaşanıyor ve bu tarihin tutturulması zor görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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