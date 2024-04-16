Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor

Tesla, odağını Robotaksi’ye çevirdi
Tesla, çok daha ucuz elektrikli araçlara olanak sağlaması beklenen yeni nesil araç platformu üzerinde bir süredir çalışıyor. Otomobil üreticisi daha önce bu platformda yer alacak iki araçtan zaten söz etmişti: Model 3'ten daha ucuz ve daha küçük bir model ve kendi kendine sürüş için sıfırdan tasarlan bir yeni bir araç. Bunlardan ilki Model 2 olarak adlandırılan 25 bin dolarlık ucuz Tesla otomobili. İkincisi ise tam otonom Tesla Robotaksi olarak ifade edilen yeni bir araç.
Geçtiğimiz haftalarda Reuters, Tesla'nın uzun süredir söz verdiği ucuz otomobili projesini iptal ettiğini bildirmişti. Ancak bu rapor Tesla CEO’su Elon Musk tarafından çok hızlı bir şekilde yalanlanmıştı.
Öte yandan ucuz Tesla aracı bundan birkaç ay öncesine kadar fiilen geliştiriliyor ve planlanıyordu. Musk’ın 2023’ün sonunda daha ucuz yeni nesil model için Gigafactory Texas'ın genişletilmesini önceliklendirmişti. Ancak 2024’ün ilk çeyreğinde açıklanan felaket sonuçlar şirket genelinde işgücünün yüzde 10 ila yüzde 20 arasında azaltılmasıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Belirtilenlere göre Tesla, bu işten çıkarma turunda ‘Model 2’ projesinde çalışan çoğu kişi ile yollar ayrılacak. Model 2’nin geri plana atılmasıyla birlikte odağını Robotaksi’ye çeviren Musk’ın dev bir veri merkezine ev sahipliği yapacak olan Gigafactory Texas'ın genişletilmesini istiyor.
Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla Robotaksi için geçtiğimiz haftalarda bir tanıtım tarihi de paylaşmıştı. Musk, 8 Ağustos tarihinde Robotaksi’nin tanıtılacağını söylemiş olsa da Electrek’e göre bu projede de gecikmeler yaşanıyor ve bu tarihin tutturulması zor görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)