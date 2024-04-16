Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor

Tam Boyutta Gör Tesla için son haftalar oldukça çalkantılı geçiyor. Art arda gelen çeşitli raporlar Tesla’nın maliyetleri düşürmek ve talebi doğru ayarlayabilmek için büyük çaplı bir işten çıkarma turuna başlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Tesla’nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve zaman zaman ‘Model 2’ olarak da adlandırılan NV9 kod adlı 25.000 dolarlık ucuz elektrikli otomobili görünüşe göre geri plana atılmış durumda.

Tesla, odağını Robotaksi’ye çevirdi

Tesla, çok daha ucuz elektrikli araçlara olanak sağlaması beklenen yeni nesil araç platformu üzerinde bir süredir çalışıyor. Otomobil üreticisi daha önce bu platformda yer alacak iki araçtan zaten söz etmişti: Model 3'ten daha ucuz ve daha küçük bir model ve kendi kendine sürüş için sıfırdan tasarlan bir yeni bir araç. Bunlardan ilki Model 2 olarak adlandırılan 25 bin dolarlık ucuz Tesla otomobili. İkincisi ise tam otonom Tesla Robotaksi olarak ifade edilen yeni bir araç.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters, Tesla'nın uzun süredir söz verdiği ucuz otomobili projesini iptal ettiğini bildirmişti. Ancak bu rapor Tesla CEO’su Elon Musk tarafından çok hızlı bir şekilde yalanlanmıştı.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre hikaye burada bitmiyor. Electrek’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla gerçekten de ucuz elektrikli otomobil programını ertelemiş veya geri plana atmış durumda. Musk’ın Reuters’i yalanlaması ise yayın organının projenin tamamıyla “iptal edildiği” iddialarına dayanıyor. Aktarılanlara göre Tesla, NV9 (Model 2) kod adlı projesini geri plana atarak tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi’ye yönlendirmiş vaziyette.

Tesla, büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor olabilir 1 gün önce eklendi

Öte yandan ucuz Tesla aracı bundan birkaç ay öncesine kadar fiilen geliştiriliyor ve planlanıyordu. Musk’ın 2023’ün sonunda daha ucuz yeni nesil model için Gigafactory Texas'ın genişletilmesini önceliklendirmişti. Ancak 2024’ün ilk çeyreğinde açıklanan felaket sonuçlar şirket genelinde işgücünün yüzde 10 ila yüzde 20 arasında azaltılmasıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Belirtilenlere göre Tesla, bu işten çıkarma turunda ‘Model 2’ projesinde çalışan çoğu kişi ile yollar ayrılacak. Model 2’nin geri plana atılmasıyla birlikte odağını Robotaksi’ye çeviren Musk’ın dev bir veri merkezine ev sahipliği yapacak olan Gigafactory Texas'ın genişletilmesini istiyor.

Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla Robotaksi için geçtiğimiz haftalarda bir tanıtım tarihi de paylaşmıştı. Musk, 8 Ağustos tarihinde Robotaksi’nin tanıtılacağını söylemiş olsa da Electrek’e göre bu projede de gecikmeler yaşanıyor ve bu tarihin tutturulması zor görünüyor.

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Tesla, ucuz elektrikli otomobilini geri plana atıyor