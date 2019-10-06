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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı

    Amerikan Otomobil Birliği, yaya algılama sistemine sahip farklı otomobiller üzerinde çeşitli testler yaptı ve doğru düzgün çalışmadığı sonucuna vardı. Can sıkan testin görüntüleri haberimizde.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amerikan Otomobil Birliği (AAA), farklı otomobiller üzerinde yaptığı testlerde, otomatik acil frenleme ve yaya algılama sistemlerinin doğru düzgün çalışmadığını tespit etti.
    Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry ve 2019 Chevrolet Malibu modellerinin katıldığı testlerde otomobiller ilk önce karanlıkta test edildi. Ancak sistemlerin karanlıkta yayalara hiç tepki göstermediği ortaya çıktı.
    Ayrıca Bkz. "Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek"
    Yayaların yaklaşık yüzde 75'inin karanlık çöktükten sonra hayatını kaybettiğini göz önüne alırsak bu oldukça ciddi bir kusur. Gün ışığında başka testler de yapıldı.

    Durum hiç iç açıcı değil

    Her otomobil yetişkin ve çocuk mankenlerin kullanıldığı birkaç farklı senaryoda test edildi. Neyse ki yaya algılama sistemleri gündüz saatlerinde nispeten daha iyi bir performans gösterdi. Saatte 30 kilometre hızla test edilen araçlar yüzde 40 oranında bir başarı yakaladı.
    Senaryo değişince daha kötü sonuçlar ortaya çıktı. Çocuk mankenle yapılan testlerde yüzde 89 oranında kaza meydana geldi. Dönüşten hemen sonra  yayaların yola çıktığı testlerde ise tüm otomobiller sınıfta kaldı. Otomobil üreticilerinin yaya algılama sistemleri üzerinde daha çok mesai harcaması gerektiğini gösteren videoyu aşağıda bulabilirsiniz.


    https://www.repairerdrivennews.com/2019/10/03/aaa-pedestrian-autobraking-could-stand-to-improve/ Yorum Yaz
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    AlliedSL 5 gün en beğenilen deoks
    Hayır o kadar alakasız olmuş ki bu mesaj. Konuda bu teknolojinin düzgün çalışmadığından bahsediyor yani senin 2 havayastıklı arabanla tesla 3 de hemen hemen aynı gibi diyor. Kopyala yapıştır mesaj galiba
    Hayır o kadar alakasız olmuş ki bu mesaj. Konuda bu teknolojinin düzgün çalışmadığından bahsediyor yani senin 2 havayastıklı arabanla tesla 3 de hemen hemen ay...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    D.Baran 5 gün
    Sadece 4 model denenmiş ama başlıkta sanki tüm marka ve modeller denenmiş ve hepsi de testlerde çakılmış gibi bir hava var.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Led Zeppelin 4 gün
    Belki bilerek çarpıyorlardır, Skynet Loading....
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    DH Misafiri 4 gün
    Subaru eyesight tek geçerim bu konuda.volvodan bile iyi
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    orcnd 4 gün
    tek bir arabadan toplanan veri ile ancak bu kadar olur zaten.
    gelecekte 5g üzerinden akıllı arabaların ve akıllı yolların haberleşip kaza kontrol merkezlerine gönderdikleri verilerin işlenmesi ile çok daha başarılı kaza önleme sistemleri olacaktır.
    yinede hiç yoktan iyidir. yayayı geçtim şeritte tutma asistanları bile kim bilir kaç kişiyi kurtarmıştır.
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    deniz_sea 4 gün khytr89
    youtube.com/...
    Bakın bu volvo,
    Hemde AEB ile hava atarken ki volvo,
    Şuan bu sistemler bence emekleme safhasında ileride daha başarılı olacaklardır, şuan için bile %20 hayat kurtarsa hiç yoktan iyidir.
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    cseyfe 4 gün
    honda degildir o
    honda logosu koyan bir vw dir
    hondada hata olmaz
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    JustOffer 4 gün
    Nissan X-Trail'in otomatika acil durum freni bir kere beni E5'te kazadan kurtardı.
    Önümdeki dangalak ani fren yaptı araba otomatik durdu bir anda ben görmedim bile.
    Yanıtla +3
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    Led Zeppelin 4 gün
    Belki bilerek çarpıyorlardır, Skynet Loading....
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    SayınOzi 4 gün Led Zeppelin
    Skynet olsa, makinelere olan güven artsın diye özellikle çarpmazdı :)
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    antigravity74100 4 gün
    Kızılötesi sistemler, yarasaların kullandığı gibi ses taramalı sistem ve görüntüyü hızlı analiz yapacak yapay zekaların eklenmesi çok iyi sonuçlar verebilir.
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    khytr89 5 gün
    Hiçbiri bir Volvo değil...
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    yorumculuklar 5 gün
    Araçlar bir de şehir içi hıza yakın hızlarda test edilmiş. Bizim memlekette sokak arasından eleman 80'le gitmeye çalışıyor. Tabakhaneye yetiştireceği bir kaç şeyleri var... Bu hızlarda durum böyleyse daha yüksek hızlarda çok daha vahim; sistemin algılaması çok geç, algıladığında fren mesafesi zaten çoktan geçilmiş oluyor. En azından çarptıkları hızlarda ölüm değil, yaralanma olur. Bizde kıyım...
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    DoctorEconomy 5 gün
    Yeni civicde ufak tıklamada bile adamın kaputu kalkıyor ve fişeklerin yenisi takılıp tamir edilmesi 13000 tl
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    7 etiket daha yaya algılama sistemi otomatik fen Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
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