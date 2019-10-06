Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), farklı otomobiller üzerinde yaptığı testlerde, otomatik acil frenleme ve yaya algılama sistemlerinin doğru düzgün çalışmadığını tespit etti.

Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry ve 2019 Chevrolet Malibu modellerinin katıldığı testlerde otomobiller ilk önce karanlıkta test edildi. Ancak sistemlerin karanlıkta yayalara hiç tepki göstermediği ortaya çıktı.

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Yayaların yaklaşık yüzde 75'inin karanlık çöktükten sonra hayatını kaybettiğini göz önüne alırsak bu oldukça ciddi bir kusur. Gün ışığında başka testler de yapıldı.

Durum hiç iç açıcı değil

Her otomobil yetişkin ve çocuk mankenlerin kullanıldığı birkaç farklı senaryoda test edildi. Neyse ki yaya algılama sistemleri gündüz saatlerinde nispeten daha iyi bir performans gösterdi. Saatte 30 kilometre hızla test edilen araçlar yüzde 40 oranında bir başarı yakaladı.

Senaryo değişince daha kötü sonuçlar ortaya çıktı. Çocuk mankenle yapılan testlerde yüzde 89 oranında kaza meydana geldi. Dönüşten hemen sonra yayaların yola çıktığı testlerde ise tüm otomobiller sınıfta kaldı. Otomobil üreticilerinin yaya algılama sistemleri üzerinde daha çok mesai harcaması gerektiğini gösteren videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.repairerdrivennews.com/2019/10/03/aaa-pedestrian-autobraking-could-stand-to-improve/