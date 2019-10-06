Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı

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Amerikan Otomobil Birliği (AAA), farklı otomobiller üzerinde yaptığı testlerde, otomatik acil frenleme ve yaya algılama sistemlerinin doğru düzgün çalışmadığını tespit etti.
Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry ve 2019 Chevrolet Malibu modellerinin katıldığı testlerde otomobiller ilk önce karanlıkta test edildi. Ancak sistemlerin karanlıkta yayalara hiç tepki göstermediği ortaya çıktı.Ayrıca Bkz. "Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek"
Yayaların yaklaşık yüzde 75'inin karanlık çöktükten sonra hayatını kaybettiğini göz önüne alırsak bu oldukça ciddi bir kusur. Gün ışığında başka testler de yapıldı.
Durum hiç iç açıcı değil
Her otomobil yetişkin ve çocuk mankenlerin kullanıldığı birkaç farklı senaryoda test edildi. Neyse ki yaya algılama sistemleri gündüz saatlerinde nispeten daha iyi bir performans gösterdi. Saatte 30 kilometre hızla test edilen araçlar yüzde 40 oranında bir başarı yakaladı.
Senaryo değişince daha kötü sonuçlar ortaya çıktı. Çocuk mankenle yapılan testlerde yüzde 89 oranında kaza meydana geldi. Dönüşten hemen sonra yayaların yola çıktığı testlerde ise tüm otomobiller sınıfta kaldı. Otomobil üreticilerinin yaya algılama sistemleri üzerinde daha çok mesai harcaması gerektiğini gösteren videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
https://www.repairerdrivennews.com/2019/10/03/aaa-pedestrian-autobraking-could-stand-to-improve/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gelecekte 5g üzerinden akıllı arabaların ve akıllı yolların haberleşip kaza kontrol merkezlerine gönderdikleri verilerin işlenmesi ile çok daha başarılı kaza önleme sistemleri olacaktır.
yinede hiç yoktan iyidir. yayayı geçtim şeritte tutma asistanları bile kim bilir kaç kişiyi kurtarmıştır.
Bakın bu volvo,
Hemde AEB ile hava atarken ki volvo,
Şuan bu sistemler bence emekleme safhasında ileride daha başarılı olacaklardır, şuan için bile %20 hayat kurtarsa hiç yoktan iyidir.
honda logosu koyan bir vw dir
hondada hata olmaz
Önümdeki dangalak ani fren yaptı araba otomatik durdu bir anda ben görmedim bile.
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