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    Anlık Bildirim

    Ford, hibrit araçların geçiş dönemi olmadığını düşünüyor, GM ise aynı fikirde değil

    Amerikalı üreticiler Ford ve General Motors, hibritlerin geleceği konusunda fikir ayrılığına sahip. Ford, hibrit araçların geçiş dönemi olduğunu reddediyor. GM ise elektrikliyi gelecek olarak görüyor.
    Ford, hibrit araçların geçiş dönemi olmadığını düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Amerikalı otomobil üreticileri Ford ve General Motors (GM), hibritlerin geleceği konusunda fikir ayrılığına sahip. Ford'un CEO'su hibritlerin geçiş dönemi olarak adlandırılmasını yanlış bulurken, GM'nin CEO'su tamamen elektrikli araçları gelecek olarak görüyor.

    Otomobil üreticileri arasında hibritlere nasıl yaklaşılacağı konusunda büyüyen bir görüş ayrılığı var. Hibrit araçlarıyla başarılı satış rakamlarına ulaşan Toyota gibi otomobil üreticileri, elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş olmasını gerekçe göstererek hibritlere ağırlık veriyor.

    "Hibritler daha kârlı"

    Ford'un CEO'su Jim Farley geçen yıl, 12 milyar doların üzerinde elektrikli araç yatırımını erteleyerek hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı. Farley, hibrit araçlarla ilgili, "Bundan geçiş teknolojisi olarak bahsetmeyi bırakmalıyız. ABD'deki hibritlerimizin çoğu artık hibrit olmayan eşdeğerlerinden daha kârlı." sözlerini sarfetti. Farley, şarj edilebilir hibritler aşamalı olarak kullanımdan kalksa bile, genişletilmiş menzilli hibritlerin sektörün geleceği için anahtar olduğunu vurguladı.

    GM'in CEO'su Mary Barra ise farklı fikirde. Hibritlerin sıfır emisyonlu olmadığı için "oyunun sonu" olmadığını söylüyor. Barra, geçen yıl tamamen elektrikli araçlara yöneldiklerini söylese de, sene başında Kuzey Amerika'da şarj edilebilir hibrit modellerini piyasaya süreceğini doğruladı. Yeni modellerin 2027 yılında gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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