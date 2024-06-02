Ford, hibrit araçların geçiş dönemi olmadığını düşünüyor, GM ise aynı fikirde değil

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amerikalı otomobil üreticileri Ford ve General Motors (GM), hibritlerin geleceği konusunda fikir ayrılığına sahip. Ford'un CEO'su hibritlerin geçiş dönemi olarak adlandırılmasını yanlış bulurken, GM'nin CEO'su tamamen elektrikli araçları gelecek olarak görüyor.

Otomobil üreticileri arasında hibritlere nasıl yaklaşılacağı konusunda büyüyen bir görüş ayrılığı var. Hibrit araçlarıyla başarılı satış rakamlarına ulaşan Toyota gibi otomobil üreticileri, elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş olmasını gerekçe göstererek hibritlere ağırlık veriyor.

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"Hibritler daha kârlı"

Ford'un CEO'su Jim Farley geçen yıl, 12 milyar doların üzerinde elektrikli araç yatırımını erteleyerek hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı. Farley, hibrit araçlarla ilgili, "Bundan geçiş teknolojisi olarak bahsetmeyi bırakmalıyız. ABD'deki hibritlerimizin çoğu artık hibrit olmayan eşdeğerlerinden daha kârlı." sözlerini sarfetti. Farley, şarj edilebilir hibritler aşamalı olarak kullanımdan kalksa bile, genişletilmiş menzilli hibritlerin sektörün geleceği için anahtar olduğunu vurguladı.

GM'in CEO'su Mary Barra ise farklı fikirde. Hibritlerin sıfır emisyonlu olmadığı için "oyunun sonu" olmadığını söylüyor. Barra, geçen yıl tamamen elektrikli araçlara yöneldiklerini söylese de, sene başında Kuzey Amerika'da şarj edilebilir hibrit modellerini piyasaya süreceğini doğruladı. Yeni modellerin 2027 yılında gelmesi bekleniyor.

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Ford, hibrit araçların geçiş dönemi olmadığını düşünüyor