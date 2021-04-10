Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı

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Çinli otomotiv devi Geely, ana rakibi Tesla Semi olacak yeni bir elektrikli tır duyurmaya hazırlanıyor. Otomotiv muhabiri Greg Kable, aracın ilk görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Fütüristik görünüme sahip elektrikli tır Geely'nin tedarikçilerinden birinin web sitesinde ortaya çıktı. Aracın hangi isimle piyasaya giriş yapacağı bilinmiyor ancak AD21 kod adıyla geliştirildiği ifade ediliyor.

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Farizon bölümü tarafından piyasaya sürülecek

Elektrikli tır Geely'nin ticari araç bölümü olan Farizon markası altında satılacak. Farizon AD21 sıradışı dikey LED farlar ve agresif tasarımla karşımıza çıkacak. Ayrıca aerodinamik performansıyla sınıfının en iyisi olacağı belirtiliyor. Ciddi bir menzil sunacağı da detaylar arasında.

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Elektrikli tır 2021'in ortalarında tanıtılacak. Yani iki ay gibi bir süre sonra kendisiyle ilgili çok daha fazla şey öğrenmiş olacağız. Farizon AD21'in filo teslimatlarının ise yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor.

https://twitter.com/GregKable/status/1380040379010023424

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