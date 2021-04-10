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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı

    Çinli Geely, Farizon markası altında piyasaya süreceği elektrikli tırını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. AD21 kod adıyla geliştirilen araç Tesla Semi'ye rakip olacak.
    10 Nisan 2021, 20:00 (3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı
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    Çinli otomotiv devi Geely, ana rakibi Tesla Semi olacak yeni bir elektrikli tır duyurmaya hazırlanıyor. Otomotiv muhabiri Greg Kable, aracın ilk görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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    Fütüristik görünüme sahip elektrikli tır Geely'nin tedarikçilerinden birinin web sitesinde ortaya çıktı. Aracın hangi isimle piyasaya giriş yapacağı bilinmiyor ancak AD21 kod adıyla geliştirildiği ifade ediliyor.

    Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı
    Tam Boyutta Gör

    Farizon bölümü tarafından piyasaya sürülecek

    Elektrikli tır Geely'nin ticari araç bölümü olan Farizon markası altında satılacak. Farizon AD21 sıradışı dikey LED farlar ve agresif tasarımla karşımıza çıkacak. Ayrıca aerodinamik performansıyla sınıfının en iyisi olacağı belirtiliyor. Ciddi bir menzil sunacağı da detaylar arasında.

    Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı
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    Elektrikli tır 2021'in ortalarında tanıtılacak. Yani iki ay gibi bir süre sonra kendisiyle ilgili çok daha fazla şey öğrenmiş olacağız. Farizon AD21'in filo teslimatlarının ise yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor.



    https://twitter.com/GregKable/status/1380040379010023424
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çıkmayan ürün ürün değildir.
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    E Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tesla Semi daha güzel
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    C cka1 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arka tekerlekler nasıl değişecek?
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    alfa-x 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi olmuş ,Çinliler düzgün tasarım yapmayı öğreniyor.Tipsiz tesla semi den çok çok daha iyi olmuş
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Volvo logosu koysa çok daha fazla satacağı kesin
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    E Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Volvo Trucks, Geely'e satılmadı
    1 Yanıt Yanıtla
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    emregnu (Emre ONGUN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok şekil. Tasarımı beğendim.
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