OpenAI’dan açılan davaya cevap: “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi”

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre dünyanın en ikonik kişisi ile dünyanın en ikonik yapay zeka şirketi arasındaki husumet büyümeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, ChatGPT, Dall E ve Sora gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI’ı sözleşme ihlali nedeniyle dava etmiş ve şirketin tutumu "Bu açık bir ihanet" olarak ifade edilmişti. Şimdi ise OpenAI, açılan davadaki tüm iddiaları reddederek Elon Musk’ın şirketin üzerinde “mutlak kontrol” istediğini söyledi.

OpenAI’dan Elon’a cevap

OpenAI, yayınladığı blog gönderisinde “Elon ile ilişkimiz hakkındaki bazı gerçekleri paylaşıyoruz. Elon'un tüm iddialarını reddetmek için harekete geçme niyetindeyiz.” ifadelerini kullanırken Musk ile yaşanılanları anlatıyor. Bu arada bilmeyenler için belirtelim: Elon Musk, OpenAI’ın kurucularından birisiydi ancak 2018 yılında kendi isteğiyle şirketten ayrılmıştı. Bu bağlamı bilerek gelişmeleri okumak önemli.

Elon Musk, OpenAI’a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı 4 gün önce eklendi

OpenAI, şirket misyonunu ilerletmek için kâr amacı güden bir yapı tartışılırken Musk’ın şirketin Tesla ile birleşmesini istediğini ya da "çoğunluk hissesi, ilk yönetim kurulu kontrolü ve CEO olmak" dahil olmak üzere tam kontrol talep ettiğini söylüyor. Bu sözler OpenAI kurucu ortakları Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman ve Wojciech Zaremba’ya ait. Bu kişiler tarafından kaleme alınan yazıda şu ifade de dikkat çekici: "Elon ile kâr amacı gütmeyen bir şirket konusunda anlaşamadık çünkü herhangi bir kişinin OpenAI üzerinde mutlak kontrol sahibi olmasının misyonumuza aykırı olduğunu düşündük."

Musk, açmış olduğu davada OpenAI’ın artık insanlığa fayda sağlama amacı yerine para kazanmaya odaklanan Microsoft'un “kapalı” kaynaklı fiili bir yan kuruluşu haline dönüştüğünü söylüyor. Musk, OpenAI’ın bunları yaparken kendisinin finanse edilmesine yardımcı olduğu orijinal misyonun terk edildiğini ve dolayısıyla açık bir sözleşme ihlali yaşandığını belirtiyor. Musk, davada açıkça bir Kurucu Anlaşma'ya atıfta bulunuyor ama böyle bir anlaşmanın var olup olmadığı belirsiz çünkü taraflar bunu kamuoyuna açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Peki OpenAI, artık çalışmalarını “açık kaynak” olarak sunmaması konusunda ne diyor? Görünüşe şirket bu tutumu savunuyor ve Musk ile bunun daha önce anlaşılmış bir şey olduğunu söylüyor. Yayınlanan blog gönderisinde aynı şu ifadeler geçiyor:

“Elon misyonun AGI'nin açık kaynak kullanımı anlamına gelmediğini anlamıştı. Ilya'nın Elon'a söylediği gibi: "Yapay zeka oluşturmaya yaklaştıkça, daha az açık olmaya başlamak mantıklı olacaktır. OpenAI'daki Open, inşa edildikten sonra herkesin yapay zekanın meyvelerinden faydalanması gerektiği anlamına geliyor, ancak bilimi paylaşmamak kesinlikle sorun değil..." dedi: Elon da buna cevap verdi: Evet.”

OpenAI ekibi Musk’a derinden hayranlık duyduklarını ancak bu noktaya geldikleri için üzgün olduklarını ifade ediyor.

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