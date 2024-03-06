OpenAI’dan açılan davaya cevap: “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi”

OpenAI’dan Elon’a cevap
OpenAI, yayınladığı blog gönderisinde “Elon ile ilişkimiz hakkındaki bazı gerçekleri paylaşıyoruz. Elon'un tüm iddialarını reddetmek için harekete geçme niyetindeyiz.” ifadelerini kullanırken Musk ile yaşanılanları anlatıyor. Bu arada bilmeyenler için belirtelim: Elon Musk, OpenAI’ın kurucularından birisiydi ancak 2018 yılında kendi isteğiyle şirketten ayrılmıştı. Bu bağlamı bilerek gelişmeleri okumak önemli.
OpenAI, şirket misyonunu ilerletmek için kâr amacı güden bir yapı tartışılırken Musk’ın şirketin Tesla ile birleşmesini istediğini ya da "çoğunluk hissesi, ilk yönetim kurulu kontrolü ve CEO olmak" dahil olmak üzere tam kontrol talep ettiğini söylüyor. Bu sözler OpenAI kurucu ortakları Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman ve Wojciech Zaremba’ya ait. Bu kişiler tarafından kaleme alınan yazıda şu ifade de dikkat çekici: "Elon ile kâr amacı gütmeyen bir şirket konusunda anlaşamadık çünkü herhangi bir kişinin OpenAI üzerinde mutlak kontrol sahibi olmasının misyonumuza aykırı olduğunu düşündük."
Musk, açmış olduğu davada OpenAI’ın artık insanlığa fayda sağlama amacı yerine para kazanmaya odaklanan Microsoft'un “kapalı” kaynaklı fiili bir yan kuruluşu haline dönüştüğünü söylüyor. Musk, OpenAI’ın bunları yaparken kendisinin finanse edilmesine yardımcı olduğu orijinal misyonun terk edildiğini ve dolayısıyla açık bir sözleşme ihlali yaşandığını belirtiyor. Musk, davada açıkça bir Kurucu Anlaşma'ya atıfta bulunuyor ama böyle bir anlaşmanın var olup olmadığı belirsiz çünkü taraflar bunu kamuoyuna açıklanmadı.
“Elon misyonun AGI'nin açık kaynak kullanımı anlamına gelmediğini anlamıştı. Ilya'nın Elon'a söylediği gibi: "Yapay zeka oluşturmaya yaklaştıkça, daha az açık olmaya başlamak mantıklı olacaktır. OpenAI'daki Open, inşa edildikten sonra herkesin yapay zekanın meyvelerinden faydalanması gerektiği anlamına geliyor, ancak bilimi paylaşmamak kesinlikle sorun değil..." dedi: Elon da buna cevap verdi: Evet.”
OpenAI ekibi Musk’a derinden hayranlık duyduklarını ancak bu noktaya geldikleri için üzgün olduklarını ifade ediyor.Kaynakça https://openai.com/blog/openai-elon-musk https://www.theverge.com/2024/3/5/24091773/openai-response-elon-musk-breach-of-contract-lawsuit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.