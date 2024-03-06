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    OpenAI’dan açılan davaya cevap: “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi”

    Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka şirketi OpenAI’a kurucu anlaşmaları terk ettiği için dava açmıştı. OpenAI ise yayınladığı cevapta “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi” dedi.
    OpenAI’dan cevap: “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi” Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre dünyanın en ikonik kişisi ile dünyanın en ikonik yapay zeka şirketi arasındaki husumet büyümeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, ChatGPT, Dall E ve Sora gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI’ı sözleşme ihlali nedeniyle dava etmiş ve şirketin tutumu "Bu açık bir ihanet" olarak ifade edilmişti. Şimdi ise OpenAI, açılan davadaki tüm iddiaları reddederek Elon Musk’ın şirketin üzerinde “mutlak kontrol” istediğini söyledi.

    OpenAI’dan Elon’a cevap

    OpenAI, yayınladığı blog gönderisinde “Elon ile ilişkimiz hakkındaki bazı gerçekleri paylaşıyoruz. Elon'un tüm iddialarını reddetmek için harekete geçme niyetindeyiz.” ifadelerini kullanırken Musk ile yaşanılanları anlatıyor. Bu arada bilmeyenler için belirtelim: Elon Musk, OpenAI’ın kurucularından birisiydi ancak 2018 yılında kendi isteğiyle şirketten ayrılmıştı. Bu bağlamı bilerek gelişmeleri okumak önemli.

    OpenAI, şirket misyonunu ilerletmek için kâr amacı güden bir yapı tartışılırken Musk’ın şirketin Tesla ile birleşmesini istediğini ya da "çoğunluk hissesi, ilk yönetim kurulu kontrolü ve CEO olmak" dahil olmak üzere tam kontrol talep ettiğini söylüyor. Bu sözler OpenAI kurucu ortakları Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman ve Wojciech Zaremba’ya ait. Bu kişiler tarafından kaleme alınan yazıda şu ifade de dikkat çekici: "Elon ile kâr amacı gütmeyen bir şirket konusunda anlaşamadık çünkü herhangi bir kişinin OpenAI üzerinde mutlak kontrol sahibi olmasının misyonumuza aykırı olduğunu düşündük."

    Musk, açmış olduğu davada OpenAI’ın artık insanlığa fayda sağlama amacı yerine para kazanmaya odaklanan Microsoft'un “kapalı” kaynaklı fiili bir yan kuruluşu haline dönüştüğünü söylüyor. Musk, OpenAI’ın bunları yaparken kendisinin finanse edilmesine yardımcı olduğu orijinal misyonun terk edildiğini ve dolayısıyla açık bir sözleşme ihlali yaşandığını belirtiyor. Musk, davada açıkça bir Kurucu Anlaşma'ya atıfta bulunuyor ama böyle bir anlaşmanın var olup olmadığı belirsiz çünkü taraflar bunu kamuoyuna açıklanmadı.

    OpenAI’dan cevap: “Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi” Tam Boyutta Gör
    Peki OpenAI, artık çalışmalarını “açık kaynak” olarak sunmaması konusunda ne diyor? Görünüşe şirket bu tutumu savunuyor ve Musk ile bunun daha önce anlaşılmış bir şey olduğunu söylüyor. Yayınlanan blog gönderisinde aynı şu ifadeler geçiyor:

    “Elon misyonun AGI'nin açık kaynak kullanımı anlamına gelmediğini anlamıştı. Ilya'nın Elon'a söylediği gibi: "Yapay zeka oluşturmaya yaklaştıkça, daha az açık olmaya başlamak mantıklı olacaktır.  OpenAI'daki Open, inşa edildikten sonra herkesin yapay zekanın meyvelerinden faydalanması gerektiği anlamına geliyor, ancak bilimi paylaşmamak kesinlikle sorun değil..." dedi: Elon da buna cevap verdi: Evet.”

    OpenAI ekibi Musk’a derinden hayranlık duyduklarını ancak bu noktaya geldikleri için üzgün olduklarını ifade ediyor.

    Kaynakça https://openai.com/blog/openai-elon-musk https://www.theverge.com/2024/3/5/24091773/openai-response-elon-musk-breach-of-contract-lawsuit
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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