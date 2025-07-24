Elon Musk açıkladı, ucuz Tesla’nın detayları ortaya çıktı: Neye benzeyecek?

Tesla, geçen yıl düzenlenen hissedarlar toplantısında dikkat çeken bir üretim yöntemi tanıtmıştı: Unboxed Process. Bu teknik sayesinde üretim maliyetlerinde ciddi düşüş sağlanması ve böylece uygun fiyatlı bir modelin mümkün hâle gelmesi bekleniyordu. Yeni aracın, Cybertruck'tan esinlenen tasarım detayları taşıyan bir crossover veya hatchback olacağı öne sürülüyordu. Ancak son gelişmeyle birlikte, bu beklentilerin yerine Model Y’yi temel alan bir araç gerçeğiyle karşı karşıya kalındı.
Üretim başladı, satış 2025'in son çeyreğinde
Halihazırda Model Y, ABD'de 45.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni varyantın fiyatının ise 35.000 dolar bandında olması bekleniyor.
Tesla, geçtiğimiz yıl Meksika’da benzer şekilde daha ucuz bir Model 3 versiyonu tanıtmış, koltuk döşemelerinde kumaş kullanarak maliyeti düşürmüştü. Uygun fiyatlı Model Y’nin de daha küçük bir batarya veya daha az premium donanım gibi yollarla maliyet avantajı yakalaması muhtemel.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya