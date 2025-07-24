Elon Musk açıkladı, ucuz Tesla’nın detayları ortaya çıktı: Neye benzeyecek?

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın uzun süredir sözünü verdiği uygun fiyatlı elektrikli otomobilin perde arkası netleşti. Şirketin CEO’su Elon Musk, 2025'in dördüncü çeyreğinde satışa sunulması beklenen bu yeni modelin tamamen yeni bir araç olmadığını, sadeleştirilmiş bir Model Y versiyonu olduğunu resmen açıkladı. Musk’ın bu açıklaması yatırımcılarla gerçekleştirilen son mali toplantıda geldi.

Model Y’ye benzeyecek

Tesla, geçen yıl düzenlenen hissedarlar toplantısında dikkat çeken bir üretim yöntemi tanıtmıştı: Unboxed Process. Bu teknik sayesinde üretim maliyetlerinde ciddi düşüş sağlanması ve böylece uygun fiyatlı bir modelin mümkün hâle gelmesi bekleniyordu. Yeni aracın, Cybertruck'tan esinlenen tasarım detayları taşıyan bir crossover veya hatchback olacağı öne sürülüyordu. Ancak son gelişmeyle birlikte, bu beklentilerin yerine Model Y’yi temel alan bir araç gerçeğiyle karşı karşıya kalındı.

Üretim başladı, satış 2025'in son çeyreğinde

Tam Boyutta Gör Tesla, bu daha ucuz Model Y varyantının ilk üretimlerine Haziran 2025’te başladığını ve seri üretime yılın ikinci yarısında geçileceğini açıkladı. Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, üretimin ciddi ölçekte ancak yıl sonuna doğru hızlanacağını söyledi. Moravy ayrıca, vergi teşviklerinin 30 Eylül'de sona ereceğini hatırlatarak üçüncü çeyrekte mevcut modellere odaklanacaklarını ve sadeleştirilmiş Model Y’nin dördüncü çeyrekte “herkes için” sunulacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın bu yeni Model Y varyantını kamuflajlı olarak test ettiği de ortaya çıkmıştı. Sonuç olarak yıllardır ortadan gezegen ve “Model 2” adıyla anılan 25 bin dolarlık Tesla hayali gerçeğe dönüşmüyor. Yeni model, daha uygun fiyatlı malzemeler ve daha sade özelliklerle donatılmış bir Model Y olacak.

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Halihazırda Model Y, ABD'de 45.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni varyantın fiyatının ise 35.000 dolar bandında olması bekleniyor.

Tesla, geçtiğimiz yıl Meksika’da benzer şekilde daha ucuz bir Model 3 versiyonu tanıtmış, koltuk döşemelerinde kumaş kullanarak maliyeti düşürmüştü. Uygun fiyatlı Model Y’nin de daha küçük bir batarya veya daha az premium donanım gibi yollarla maliyet avantajı yakalaması muhtemel.

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