Tesla ve Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışı

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Elektrikli otomobiller içten yanmalı muadillerine göre hala pahalı olsa da durum yavaş yavaş değişiyor. Pazarın önde gelen markaları daha uygun fiyatlı otomobiller üretmek için kolları sıvamış durumda.

Söz konusu markalar arasında Tesla ve Volkswagen'in açıklamaları dikkat çekici. Zira iki markanın hedefi birbiriyle oldukça benzer: Avrupa pazarını odağına alan uygun fiyatlı kompakt hatchback modeller üretmek.

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Geçtiğimiz Eylül ayındaki 'Pil Günü' etkinliğinde konuşan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yeni pil teknolojisini tanıtmanın yanı sıra 25 bin dolarlık ucuz bir modelin de müjdesini vermişti. Söz konusu modelin 3 yıl içinde pazara giriş yapabileceğini belirten Musk, bahsi geçen fiyata uzun menzil ve tamamen otonom sürüş teknolojisinin de dahil olacağını söylemişti.

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Reuters'ın haberine göre şimdi de Volkswagen buna benzer bir proje için yeşil ışık yaktı. Yapılan açıklamada Volkswagen mühendislerinin "Small BEV" adı verilen proje kapsamında Polo boyutlarında tamamen elektrikli bir hatchback geliştirmek için çalışmalara başladığı belirtildi. Üstelik bu aracın 20 ila 25 bin euro arasında fiyatlandırılacağı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Bkz. "Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada"

Volkswagen'in Polo boyutlarındaki elektrikli hatchback modelini ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil. Fakat uygun fiyatlı Tesla'nın 3 yıl içinde geleceğini düşünürsek Alman markanın da buna göre bir zaman çizelgesi hazırlamasını bekleyebiliriz.

Volkswagen'in Golf boyutlarındaki elektrikli hatchback modeli ID.3'ün fiyatı KDV dahil 34 bin euro civarında. Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3 ise 42.900 euro'dan başlıyor.

https://electrek.co/2020/11/27/tesla-volkswagen-compete-new-affordable-electric-cars/

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