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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada

    Ocak-Ekim 2020 döneminde Türkiye otomotiv pazarı yüzde 78,1 artarken Avrupa pazarında düşüş sürüyor. Pek çok ülkedeki satışlarda yüzde 40'lara varan azalma söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 78,1 oranında arttı. Peki aynı dönemde Avrupa pazarında durumlar nasıl?

    Avrupa'da satışlar yüzde 26,6 azaldı

    ODD verilerine göre AB, UK ve EFTA ülkeleri toplam otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 26,6 azaldı ve 11.406.480 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyonun üzerindeydi.

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    Ekim ayı özelinde baktığımızda ise pazarda yüzde 6 düşüş söz konusu. 1.342.155 adet seviyesinde gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayında 1.428.538 adetti.

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    Avrupa otomotiv pazarında Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş yüzde 41,7 ile Hırvatistan'da yaşandı. Bunun yanı sıra İngiltere, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerdeki satışlarda da yüzde 30'un üzerinde düşüş söz konusu.

    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada

    Türkiye satışlarda altıncı sırada

    Avrupa otomotiv pazarı Ekim 2020 satışlarına baktığımızda Türkiye'nin 97.108 adetle beşinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bir üstümüzde 174.706 adetle İngitlere, altımızda ise 93.579 adetle İspanya yer alıyor. Almanya ise 310.648 adetle birinci sırada.

    Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin listeye göz attığımızda ise Türkiye'nin altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Bu kez bir üst sıramızda 812.483 adetle İspanya, alt sıramızda ise 438.961 adetle Belçika bulunuyor. Almanya 2.597.626 adet satışla yine birinci sırada.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ötv sıfırlansa rahatlıkla 2 milyonu buluruz. Ama bu fiyatlar ve ötv ile yine de iyi rakamlar sayılabilir.
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    mvn_ (burak demirci) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu fahiş fiyatlar bu vergiler ile hala satışlarda Avrupa derecesi yapıyorsak daha da birşey demem. Bize herşey müstahak.
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    VS18 (Osman Cengeri) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 milyonluk Belçika’yı son anda geçmemizi sağlayan devletemizden Allah razı olsun
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    hehwudjsnqhahab 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ALLAH devletimizden razi olsun
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    hehwudjsnqhahab 23 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    o açız fakiriz diyenler nerede???? amerikadan fazla arac almisiz ise bak Ben almanyada yasiyorum inan burda herkez sürdü opel corsa turkiye tatil geliyorum bir bakıyorsun uz trafi ğe en en eski araçba 2018model dediyiniz gercekçi deyil kesinlikle kendi gözlemim
    2 Yanıt Yanıtla
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    Akbell 8 dk. ( Mesaj Silindi ) hehwudjsnqhahab
    Memur maaşım var Egea bile alamıyorum en ucuz modelinden bahsediyorum o bile 124 bin olmuş. Avrupa'dan sallamak kolay..
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    Akbell 6 dk. ( Mesaj Silindi ) hehwudjsnqhahab
    2.6 milyon satış olan Almanya'dan yazıyorsun üstelik.. Tamam 80 milyonluk ülkede 200 milyon araba var tamam
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