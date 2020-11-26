Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 78,1 oranında arttı. Peki aynı dönemde Avrupa pazarında durumlar nasıl?

Avrupa'da satışlar yüzde 26,6 azaldı

ODD verilerine göre AB, UK ve EFTA ülkeleri toplam otomotiv pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 26,6 azaldı ve 11.406.480 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyonun üzerindeydi.

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Ekim ayı özelinde baktığımızda ise pazarda yüzde 6 düşüş söz konusu. 1.342.155 adet seviyesinde gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayında 1.428.538 adetti.

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Avrupa otomotiv pazarında Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş yüzde 41,7 ile Hırvatistan'da yaşandı. Bunun yanı sıra İngiltere, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerdeki satışlarda da yüzde 30'un üzerinde düşüş söz konusu.

Türkiye satışlarda altıncı sırada

Avrupa otomotiv pazarı Ekim 2020 satışlarına baktığımızda Türkiye'nin 97.108 adetle beşinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bir üstümüzde 174.706 adetle İngitlere, altımızda ise 93.579 adetle İspanya yer alıyor. Almanya ise 310.648 adetle birinci sırada.

Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin listeye göz attığımızda ise Türkiye'nin altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Bu kez bir üst sıramızda 812.483 adetle İspanya, alt sıramızda ise 438.961 adetle Belçika bulunuyor. Almanya 2.597.626 adet satışla yine birinci sırada.

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