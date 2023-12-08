Çin’in ucuz elektrikli araçlarından korkan Avrupalı üreticiler “gaza” basıyor

Eski üreticiler “gaza” bastı: Hedef ucuz elektrikli araçlar
Elektrikli araç batarya yönetim sistemi performansını arttırmak için donanım ve yazılım geliştiren İngiliz girişim Brill Power'ın başkanı Andy Palmer, "Otomobil üreticileri artık sadece uygun fiyatlı araçlara yöneliyor, aksi takdirde Çinli üreticilere yenileceklerini biliyorlar" dedi. Elektrikli araçların görece pahalı olması nedeniyle talepte yavaşlama korkusu, maliyetleri düşürme konusundaki aciliyeti artırmış durumda.
Bu aciliyet her yerde görülüyor. Renault geçen ay yaptığı açıklamada, fosil yakıtlı modellerle fiyat eşitliğine ulaşmak için elektrikli araçlarının maliyetini %40 azaltmayı planladığını belirtti. Stellantis daha ucuz LFP bataryaları üretmek için Çinli CATL ile Avrupa'da bir tesis inşa ederken ve kısa süre önce 23.300 Euro'dan başlayan Citroen e-C3 SUV'u tanıtarak somut bir adım attı. Volkswagen ve Tesla’nın 25.000 avroluk elektrikli araçlar geliştirdiği biliniyor.
OneD, menzili artırmak ve şarj süresini kısaltmak için grafit elektrikli araç bataryası anot malzemesine silikon nanoteller ekleyerek 100 kilovat saatlik (kWh) bir elektrikli araç bataryası için tek başına grafit kullanımına kıyasla 281 dolar - yaklaşık %50 - tasarruf sağlıyor. Pluvinage, bu teknoloji ile aynı menzil için batarya ağırlığında yüzde 20 tasarruf sağlanabileceğini de söylüyor. Bu arada General Motors, OneD’nin yatırımcısı ve müşterisi konumunda.
Her şey maliyetle ilgili
Öte yandan Avrupalı otomobil üreticileri, daha da ucuz modeller planlayan Çin'den gelen düşük maliyetli elektrikli araçlara tepki gösteriyor. Örneğin BYD'nin Dolphin hatchback'i İngiltere'de (33.000 dolardan başlıyor ve VW ID.3 hatchback'in başlangıç fiyatının yaklaşık %30 altında.
Okyanusun öteki tarafındaki ABD’de ise işler daha iyi. Ancak Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki sübvansiyonlarla Çin'den elektrikli araç ithalatına karşı bir şekilde korunan ABD'li otomobil üreticilerinin elleri daha güçlü. GM, planlanandan iki yıl önce, 2025 yılında piyasaya sürülecek olan yenilenmiş Bolt EV için LFP pillerle daha ucuz bir pil paketi geliştirerek kısmen milyarlarca tasarruf ettiğini duyurdu. Ford, batarya ve invertör gibi parçaların "iç tedarikinde" %50'lik bir artışla maliyetleri kısmen azaltacağını söyledi.
Tüm bunların yanından ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki tüm otomotiv sektörleri üretim ve batarya maliyetlerini düşürmeyi ana odak haline getirmiş durumda. Bazı firmalar LFP batarya paketleriyle maliyetleri yarı yarıya düşürdüklerini söylerken bazıları da elektrikli araçlarda kullanılan nadir metallere alternatif malzemeler arayışına yönelmiş vaziyette.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.