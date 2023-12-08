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    Çin’in ucuz elektrikli araçlarından korkan Avrupalı üreticiler “gaza” basıyor

    Çin, ölçek ekonomisi ve hammaddeye yakınlık avantajlarıyla çok daha ucuza elektrikli araçlar geliştirebiliyor. Bundan çekinen Avrupalı üreticiler şimdi “gaza” basıyorlar.
    Çin’in ucuz elektrikli araçları üreticileri harekete geçirdi Tam Boyutta Gör
    Ucuz Çinli elektrikli araçların yükselişi en azından orta vadede yavaşlayacak gibi görünmüyor. Öte yandan maliyetleri düşürmek ve planlanandan daha hızlı bir şekilde uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmek için tedarik sıkıntısı yaşayan köklü otomobil üreticileri üzerindeki baskı artmış durumda. Sektör yetkilileri ise Çinli üreticilerle rekabet edebilmenin tek yolunun uygun fiyatlı araçlar olduğunu söylüyor.

    Eski üreticiler “gaza” bastı: Hedef ucuz elektrikli araçlar

    Elektrikli araç batarya yönetim sistemi performansını arttırmak için donanım ve yazılım geliştiren İngiliz girişim Brill Power'ın başkanı Andy Palmer, "Otomobil üreticileri artık sadece uygun fiyatlı araçlara yöneliyor, aksi takdirde Çinli üreticilere yenileceklerini biliyorlar" dedi. Elektrikli araçların görece pahalı olması nedeniyle talepte yavaşlama korkusu, maliyetleri düşürme konusundaki aciliyeti artırmış durumda.

    Bu aciliyet her yerde görülüyor. Renault geçen ay yaptığı açıklamada, fosil yakıtlı modellerle fiyat eşitliğine ulaşmak için elektrikli araçlarının maliyetini %40 azaltmayı planladığını belirtti. Stellantis daha ucuz LFP bataryaları üretmek için Çinli CATL ile Avrupa'da bir tesis inşa ederken ve kısa süre önce 23.300 Euro'dan başlayan Citroen e-C3 SUV'u tanıtarak somut bir adım attı. Volkswagen ve Tesla’nın 25.000 avroluk elektrikli araçlar geliştirdiği biliniyor.

    Çin’in ucuz elektrikli araçları üreticileri harekete geçirdi Tam Boyutta Gör
    OneD Battery Sciences'ın CEO'su Vincent Pluvinage, Avrupalı otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerin hep aynı cümleyle başladığını söylüyor: Maliyetleri düşürmek artık her şeyden daha önemli.

    OneD, menzili artırmak ve şarj süresini kısaltmak için grafit elektrikli araç bataryası anot malzemesine silikon nanoteller ekleyerek 100 kilovat saatlik (kWh) bir elektrikli araç bataryası için tek başına grafit kullanımına kıyasla 281 dolar - yaklaşık %50 - tasarruf sağlıyor. Pluvinage, bu teknoloji ile aynı menzil için batarya ağırlığında yüzde 20 tasarruf sağlanabileceğini de söylüyor. Bu arada General Motors, OneD’nin yatırımcısı ve müşterisi konumunda.

    Her şey maliyetle ilgili

    Çin’in ucuz elektrikli araçları üreticileri harekete geçirdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların maliyetini azaltmaya çalışanlar sadece startup’lar değil. Çip üreticisi NXP, elektrikli araçlarda 200 ila 300 arasında olabilen elektronik kontrol ünitelerinin - veya mini bilgisayarların - miktarını azaltmak için otomobil üreticileriyle birlikte çalıştığını söyledi. Siemens, pahalı elektrikli araç geliştirme süresini yarıya indirmek için dijital ikiz adı verilen yazılım simülasyonu geliştiriyor.

    Öte yandan Avrupalı otomobil üreticileri, daha da ucuz modeller planlayan Çin'den gelen düşük maliyetli elektrikli araçlara tepki gösteriyor. Örneğin BYD'nin Dolphin hatchback'i İngiltere'de (33.000 dolardan başlıyor ve VW ID.3 hatchback'in başlangıç fiyatının yaklaşık %30 altında.

    Okyanusun öteki tarafındaki ABD’de ise işler daha iyi. Ancak Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki sübvansiyonlarla Çin'den elektrikli araç ithalatına karşı bir şekilde korunan ABD'li otomobil üreticilerinin elleri daha güçlü. GM, planlanandan iki yıl önce, 2025 yılında piyasaya sürülecek olan yenilenmiş Bolt EV için LFP pillerle daha ucuz bir pil paketi geliştirerek kısmen milyarlarca tasarruf ettiğini duyurdu. Ford, batarya ve invertör gibi parçaların "iç tedarikinde" %50'lik bir artışla maliyetleri kısmen azaltacağını söyledi.

    Tüm bunların yanından ABD, Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki tüm otomotiv sektörleri üretim ve batarya maliyetlerini düşürmeyi ana odak haline getirmiş durumda. Bazı firmalar LFP batarya paketleriyle maliyetleri yarı yarıya düşürdüklerini söylerken bazıları da elektrikli araçlarda kullanılan nadir metallere alternatif malzemeler arayışına yönelmiş vaziyette.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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