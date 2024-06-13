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    Çinli BYD'nin araç başına kârı Avrupa'da 10 kat daha fazla

    Çinli BYD, kendi ülkesinde sattığı her bir elektrikli Seal U modelinden 1300 euro kâr elde ederken Avrupa'daki kârı bunun 10 katını buluyor.                      

    Türkiye'nin ardından Avrupa Komisyonu da harekete geçti ve Çin menşeli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi getirdi. %10'luk gümrük vergisinin üzerine eklenecek olan ek vergi oranları üreticiye göre %17,4 ile %38,1 arasında değişiyor. Örneğin; BYD Group için %17,4 oranında ek vergi belirlenirken SAIC Group için en yüksek oran uygulanacak.

    Avrupa'nın uygulayacağı ek vergi oranları belli olmadan önce, ki %20 civarında olması bekleniyordu, yapılan bir araştırmada Çinli üreticilere %30 ek vergi uygulansa bile Avrupa'da yüksek kâr elde etmeye devam edeceklerine ilişkin bir araştırma paylaşılmıştı. Bugün bu araştırmayı farklı örnekleriyle birlikte siz değerli okurlarımıza aktarmak istedik.

    BYD Seal U, Avrupa'da 10 kat fazla kâr getiriyor

    Çinli BYD'nin araç başına kârı Avrupa'da 10 kat daha fazla Tam Boyutta Gör
    BYD üzerinden yapılan araştırmanın sonucunda, markanın Avrupa'daki kâr payının Çin'dekinin 10 katı olduğu ifade ediliyor. Nakliye ve vergiler gibi ekstra kalemler hariç olmak üzere BYD'nin sattığı her bir Seal U modelinden Çin'de 1300 euro, Avrupa'da ise 14300 euro kâr elde ettiği belirtiliyor. Atto 3 modelinde ise aradaki kâr farkı çok daha fazla.

    Bu kapsamda, BYD Seal U modeline uygulanacak %30'luk ek vergi bile markanın Çin'de ve Avrupa'daki kârlılığını eşitlemeye yetmiyor. Şirket bu durumda bile Avrupa'da sattığı her bir Seal U modelinden %15 (4700 euro) daha fazla kâr elde etmeyi başarıyor. Bu da Çinli üretici için Avrupa'yı hala çekici bir ihracat pazarı haline getiriyor. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi BYD'ye %30 değil %17,4 ek vergi uygulanacak.

    BMW iX3 için bu fark sadece %9

    Çinli BYD'nin araç başına kârı Avrupa'da 10 kat daha fazla Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, ek vergi kararının Çin'de üretim yapan Batılı otomotiv şirketleri üzerinde daha kötü etkisi olacak gibi görünüyor. Örneğin; BMW'nin Şanghay'da ürettiği elektrikli BMW iX3 modeli ele alındığında Avrupa'daki kâr oranı Çin'dekine göre sadece yüzde 9 (nakliye gibi masraflar çıkarıldığında) daha fazla. Ek vergi getirilmesi, şirketin Avrupa'da Çin'e göre daha az kazanması anlamına geliyor. Üstelik Alman üretici Volkswagen ve Tesla için de benzer bir durum geçerli.

    Çinli üreticiler neden daha avantajlı❓

    Araştırmaya göre Çinli üreticiler ile yabancı üreticiler arasında bu kadar fiyat farkı olmasının iki temel nedeni var: Birincisi, her iki taraf da Çin'den devlet desteği almasına rağmen Çinli üreticilere sağlanan yardımlar daha fazla. İkinci sırada ise Çinli üreticilerin dikey entegrasyonunun diğerlerine göre daha yüksek olması geliyor.

    Dikey entegrasyon, bir şirketin tedarik zincirinin entegre ve o şirkete ait olduğu anlamına geliyor. Örneğin; BYD, otomobil üretmekle kalmayıp kendi lityum madenlerine sahip bir şirket olarak kendi bataryalarını ve kendi elektrik motorlarını üretiyor. Kendi sigorta şirketine sahip olan BYD'nin araçlarını taşıyan büyük nakliye gemileri bile kendisine ait.

    Sonuç olarak, beklendiği gibi ek vergi gelse de durum epey karmaşık. Çin'de ürettiği otomobilleri Avrupa'ya gönderen Batılı markalar bu durumdan daha fazla etkilenecek gibi görünüyor. Bu nedenle Tesla vb. markalara istisna uygulanması gündemde. Araştırmanın sonuçlarını daha detaylı incelemek için kaynak kısmındaki linke göz atabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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