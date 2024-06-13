Çinli BYD'nin araç başına kârı Avrupa'da 10 kat daha fazla

- BYD Seal U, Avrupa'da 10 kat fazla kâr getiriyor
- BMW iX3 için bu fark sadece %9
- Çinli üreticiler neden daha avantajlı❓
- Yorumlar
Türkiye'nin ardından Avrupa Komisyonu da harekete geçti ve Çin menşeli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi getirdi. %10'luk gümrük vergisinin üzerine eklenecek olan ek vergi oranları üreticiye göre %17,4 ile %38,1 arasında değişiyor. Örneğin; BYD Group için %17,4 oranında ek vergi belirlenirken SAIC Group için en yüksek oran uygulanacak.
Avrupa'nın uygulayacağı ek vergi oranları belli olmadan önce, ki %20 civarında olması bekleniyordu, yapılan bir araştırmada Çinli üreticilere %30 ek vergi uygulansa bile Avrupa'da yüksek kâr elde etmeye devam edeceklerine ilişkin bir araştırma paylaşılmıştı. Bugün bu araştırmayı farklı örnekleriyle birlikte siz değerli okurlarımıza aktarmak istedik.
BYD Seal U, Avrupa'da 10 kat fazla kâr getiriyor
Bu kapsamda, BYD Seal U modeline uygulanacak %30'luk ek vergi bile markanın Çin'de ve Avrupa'daki kârlılığını eşitlemeye yetmiyor. Şirket bu durumda bile Avrupa'da sattığı her bir Seal U modelinden %15 (4700 euro) daha fazla kâr elde etmeyi başarıyor. Bu da Çinli üretici için Avrupa'yı hala çekici bir ihracat pazarı haline getiriyor. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi BYD'ye %30 değil %17,4 ek vergi uygulanacak.
BMW iX3 için bu fark sadece %9
Çinli üreticiler neden daha avantajlı❓
Araştırmaya göre Çinli üreticiler ile yabancı üreticiler arasında bu kadar fiyat farkı olmasının iki temel nedeni var: Birincisi, her iki taraf da Çin'den devlet desteği almasına rağmen Çinli üreticilere sağlanan yardımlar daha fazla. İkinci sırada ise Çinli üreticilerin dikey entegrasyonunun diğerlerine göre daha yüksek olması geliyor.
Dikey entegrasyon, bir şirketin tedarik zincirinin entegre ve o şirkete ait olduğu anlamına geliyor. Örneğin; BYD, otomobil üretmekle kalmayıp kendi lityum madenlerine sahip bir şirket olarak kendi bataryalarını ve kendi elektrik motorlarını üretiyor. Kendi sigorta şirketine sahip olan BYD'nin araçlarını taşıyan büyük nakliye gemileri bile kendisine ait.
Sonuç olarak, beklendiği gibi ek vergi gelse de durum epey karmaşık. Çin'de ürettiği otomobilleri Avrupa'ya gönderen Batılı markalar bu durumdan daha fazla etkilenecek gibi görünüyor. Bu nedenle Tesla vb. markalara istisna uygulanması gündemde. Araştırmanın sonuçlarını daha detaylı incelemek için kaynak kısmındaki linke göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.