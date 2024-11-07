Tesla, yeni LFP bataryası ile elektrikli araçlarda devrim yaratacak

Geleceğe dair bir işaret
Tesla’nın yeni batarya teknolojisi, düşük maliyetli malzeme tasarımını ve gelişmiş işlem kontrolünü bir araya getiriyor. Bu yenilikçi yapı, bataryanın daha az nikel oksit içererek yüksek performans sağlamasına olanak tanıyor. Bağımsız patent araştırmacısı SETI Park tarafından detayları paylaşılan bilgilere göre yeni batarya yapısında sadece yüzde 0,1 ila yüzde 3 oranında nikel oksit kullanılmakta. Bu oran, pahalı malzemelerin kullanımını azaltırken performans optimizasyonu sağlıyor.
Patentte, yeni batarya yapısında öne çıkan bileşenler arasında yüzde 90-99 oranında demir fosfat (LFP/LMFP) ve nikel oksit (NMC/NCA) bazlı malzemeler bulunuyor. Özel bir yüzey işleme sistemi, ısı işleme modülü ve malzeme karıştırma sistemi de bu bileşenleri bir araya getirerek bataryanın performansını artırıyor.
Şefin tarifi gibi hassas işleme
Tesla’nın bu batarya tasarımı, ustalıkla hazırlanan bir yemek tarifini andırıyor. Nasıl ki bir şef, pahalı bir trüfü yemek için az miktarda kullanarak maliyeti düşük tutarken lezzeti artırıyorsa, Tesla da yüksek maliyetli nikel bazlı malzemeleri minimum seviyede kullanarak batarya performansını en üst düzeye çıkarıyor.
Tesla'nın batarya uzmanı Jeffrey Dahn ve ekibi yıllardır 1 milyon mil veya yaklaşık 1.6 milyon kilometre dayanacak batarya hücreleri geliştirmek için çalışıyor. Bu çok ciddi bir değer. Zira her yıl ortalama 20 bin kilometre yol yapıldığında bataryanın kullanım ömrünü tamamlaması yaklaşık 80 yıl sürecektir. Bu, aracın kullanım ömründen bile uzun. Belki de bu patent, bu hedefe doğru atılmış büyük bir adım olabilir.
Öte yandan elbette patentte çok spesifik detaylara doğal olarak yer verilmiyor. Bununla birlikte tasarımı gösterilen bataryanın ne zaman üretime gireceği veya üretime girip girmeyeceği de bu noktada belirsiz. Ancak yine de, hedef doğrultusunda ilerlemelerin kaydedildiği de ortada.Kaynakça https://x.com/seti_park/status/1854480120607875202 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2024229047 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über