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    Tesla, yeni LFP bataryası ile elektrikli araçlarda devrim yaratacak

    Tesla, LFP ya da LMFP hücrelere nikel oksit bazlı katot aktif malzeme eklemeyi planlıyor. Firmanın aldığı yeni patent buna işaret ederken bataryaların ömürlerinde ciddi ilerlemeler sağlanıyor.
    Tesla yeni LFP bataryasıyla elektrikli araçlarda devrim yaratacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, hem enerji depolamada hem de elektrikli araçlarda devrim yaratabilecek yeni bir patent aldı. Firmanın aldığı yeni patent, demir fosfat (LFP) bazlı malzemelerle az miktarda nikel oksit (NMC/NCA) bazlı malzemeleri birleştirerek yüksek performanslı ve maliyet etkin bir batarya teknolojisini hedefliyor. Bu yenilikçi yapı, pahalı elementlerin kullanımını minimize ederken üstün performans ve aynı zamanda uzun kullanım ömrü vadediyor.

    Geleceğe dair bir işaret

    Tesla’nın yeni batarya teknolojisi, düşük maliyetli malzeme tasarımını ve gelişmiş işlem kontrolünü bir araya getiriyor. Bu yenilikçi yapı, bataryanın daha az nikel oksit içererek yüksek performans sağlamasına olanak tanıyor. Bağımsız patent araştırmacısı SETI Park tarafından detayları paylaşılan bilgilere göre yeni batarya yapısında sadece yüzde 0,1 ila yüzde 3 oranında nikel oksit kullanılmakta. Bu oran, pahalı malzemelerin kullanımını azaltırken performans optimizasyonu sağlıyor.

    Patentte, yeni batarya yapısında öne çıkan bileşenler arasında yüzde 90-99 oranında demir fosfat (LFP/LMFP) ve nikel oksit (NMC/NCA) bazlı malzemeler bulunuyor. Özel bir yüzey işleme sistemi, ısı işleme modülü ve malzeme karıştırma sistemi de bu bileşenleri bir araya getirerek bataryanın performansını artırıyor.

    Şefin tarifi gibi hassas işleme

    Tesla yeni LFP bataryasıyla elektrikli araçlarda devrim yaratacak Tam Boyutta Gör
    Patente göre kontrollü işlem teknikleriyle, malzemenin yüzey özellikleri ve saflık düzeyi optimize ediliyor. Bu sayede, düşük nikel oksit oranına rağmen yüksek performans elde ediliyor. Tesla, demir fosfat (LFP) ve nikel bazlı oksitler (NMC/NCA) arasında sinerjik bir etkileşim oluşturarak bataryanın daha kararlı hale gelmesini sağlarken aynı zamanda demir çözünümünü de azaltıyor. Yeni bataryanın aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda bile stabil çalışabilen bir tasarıma sahip olacağının da altı çiziliyor.

    Tesla’nın bu batarya tasarımı, ustalıkla hazırlanan bir yemek tarifini andırıyor. Nasıl ki bir şef, pahalı bir trüfü yemek için az miktarda kullanarak maliyeti düşük tutarken lezzeti artırıyorsa, Tesla da yüksek maliyetli nikel bazlı malzemeleri minimum seviyede kullanarak batarya performansını en üst düzeye çıkarıyor.

    Tesla'nın batarya uzmanı Jeffrey Dahn ve ekibi yıllardır 1 milyon mil veya yaklaşık 1.6 milyon kilometre dayanacak batarya hücreleri geliştirmek için çalışıyor. Bu çok ciddi bir değer. Zira her yıl ortalama 20 bin kilometre yol yapıldığında bataryanın kullanım ömrünü tamamlaması yaklaşık 80 yıl sürecektir. Bu, aracın kullanım ömründen bile uzun. Belki de bu patent, bu hedefe doğru atılmış büyük bir adım olabilir.

    Öte yandan elbette patentte çok spesifik detaylara doğal olarak yer verilmiyor. Bununla birlikte tasarımı gösterilen bataryanın ne zaman üretime gireceği veya üretime girip girmeyeceği de bu noktada belirsiz. Ancak yine de, hedef doğrultusunda ilerlemelerin kaydedildiği de ortada.

    Kaynakça https://x.com/seti_park/status/1854480120607875202 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2024229047
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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