Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir

Yaş ilerledikçe erkek bireylerde fizyolojik olarak testosteron seviyeleri de kademeli olarak düşüyor ve bu durumun tip 2 diyabet ile ilişkisi üzerinde yürütülen birçok çalışma bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları testosteron enjeksiyonlarının tip 2 diyabet riskini azalttığına yönelik araştırmalarda bulundu.

Tip 2 diyabete sahip olan erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inde hipogonadizm ( Hipogonadizm biyokimyasal olarak serum testosteron düzeylerinde düşüklük ve fizyolojik olarak testis volümündeki düşüklüğe verilen addır. ) olduğu belirtilirken Australias’s University of Adelaide kurumu araştırmacıları şu ana kadar yürütülmüş en geniş çalışmayı ( 1.000’in üzerinde yaşları 50 ila 74 arasında değişen ve fazla kilolu veya obez denekler ) yayımladı.

İlginizi Çekebilir

Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir

Plasebo

Araştırmacılar denekleri 2 gruba ayırdı ve ilk grup 3 ayda 1 düzenli olarak testosteron enjeksiyonu olurken diğer gruba da plasebo enjeksiyonu yapıldı. Ayrıca deneklerin %30’u ( her iki gruptan da katılım ile ) egzersiz programına dahil edildi.

2 yıllık araştırma sonucunda her iki gruptaki bireylerin ortalama olarak 4 kilo verdiği ve testosteron enjeksiyonu alan grupta yan etki olarak eritrosit sayısı artışı olduğu belirtilmekle birlikte bu oranın hormon enjeksiyonu yapılan grupta %22 olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2 yıllık sürenin sonunda testosteron enjeksiyonu yapılan grupta tip 2 diyabet gelişme yüzdesi %12 olurken plasebo alan grupta bu oranın %21 olduğu açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

Bütün bunlara ek olarak tedavi alan grubun açlık kan şekerlerinin daha düşük olduğunu, seksüel fonksiyonlarda hafif iyileşmeler gözlendiği ve yine kas kütlesinde hafif artış gözlendiğini ekleyelim.

Yeni araştırma The Lancet Diabetes & Endocrinology adlı dergide yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.