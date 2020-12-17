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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir

    Tip 2 diyabete sahip olan erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inde hipogonadizm olduğu belirtilirken Australias’s University of Adelaide araştırmacıları şu ana kadar yürütülmüş en geniş çalışmayı yayımladı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir
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    Yaş ilerledikçe erkek bireylerde fizyolojik olarak testosteron seviyeleri de kademeli olarak düşüyor ve bu durumun tip 2 diyabet ile ilişkisi üzerinde yürütülen birçok çalışma bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları testosteron enjeksiyonlarının tip 2 diyabet riskini azalttığına yönelik araştırmalarda bulundu.

    Tip 2 diyabete sahip olan erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inde hipogonadizm ( Hipogonadizm biyokimyasal olarak serum testosteron düzeylerinde düşüklük ve fizyolojik olarak testis volümündeki düşüklüğe verilen addır. ) olduğu belirtilirken Australias’s University of Adelaide kurumu araştırmacıları şu ana kadar yürütülmüş en geniş çalışmayı ( 1.000’in üzerinde yaşları 50 ila 74 arasında değişen ve fazla kilolu veya obez denekler ) yayımladı.

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    Plasebo

    Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir

    Araştırmacılar denekleri 2 gruba ayırdı ve ilk grup 3 ayda 1 düzenli olarak testosteron enjeksiyonu olurken diğer gruba da plasebo enjeksiyonu yapıldı. Ayrıca deneklerin %30’u ( her iki gruptan da katılım ile ) egzersiz programına dahil edildi.

    2 yıllık araştırma sonucunda her iki gruptaki bireylerin ortalama olarak 4 kilo verdiği ve testosteron enjeksiyonu alan grupta yan etki olarak eritrosit sayısı artışı olduğu belirtilmekle birlikte bu oranın hormon enjeksiyonu yapılan grupta %22 olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2 yıllık sürenin sonunda testosteron enjeksiyonu yapılan grupta tip 2 diyabet gelişme yüzdesi %12 olurken plasebo alan grupta bu oranın %21 olduğu açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

    Bütün bunlara ek olarak tedavi alan grubun açlık kan şekerlerinin daha düşük olduğunu, seksüel fonksiyonlarda hafif iyileşmeler gözlendiği ve yine kas kütlesinde hafif artış gözlendiğini ekleyelim.

    Yeni araştırma The Lancet Diabetes & Endocrinology adlı dergide yayımlandı.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    deathless73 (Bülent ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    tip 2 olup ilaçların işe yaradığı insüline falan ihtiyaç duymayan şanslı ender kişilerdenim,ilaç dan önce açlık şekerim 270 di şimdi tokluk 210 seviyelerine indi açlık da 90-110 arası çok şükür...ama tabii ki durum yeme içme birazda tabii stres ile ilgili.hareket spor ve stres den uzak durmak tip 2 de etkili ama tip 1 de çok çok dikkat etmek gerekiyor...müzdarip olanlara çok geçmiş olsun.
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    draozdemir (AHMET ÖZDEMİR) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kas geliştiricilerin yolu açıldı 😁 ama kalp de bir kas ve büyümesi iyi olmaz
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dedeye sahip çıkalım.
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