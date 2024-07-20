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    Anlık Bildirim

    Rainbow Six Mobile ve Division Resurgence ertelendi

    Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft, yeni açıklamalarda bulundu. Firmanın yayınladığı yeni güncelleme, merakla beklenen iki mobil oyunun ertelendiğini doğruladı.
    The Division Resurgence Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft, konsol ve PC tarafında ciddi projelere imza atsa da firma, mobil oyun pazarında istediği performansı gösteremiyor. Mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun pazarını oluştursa da Ubisoft kazançlarının yalnızca %10’unu oluşturuyor. Son yıllarda bu durumu düzeltmek için çalışmalara başlayan firma, geçtiğimiz yıllarda birkaç farklı mobil oyun duyurusu gerçekleştirmişti. Merakla beklenen yapımlardan bazıları, maalesef önümüzdeki mali yıla ertelendi.

    Rainbow Six Mobile muhtemelen 2025 yılında çıkacak

    Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda iOS ve Android platformları için Rainbow Six Mobile ve The Division Resurgence gibi yapımları duyurmuştu. Konsoldaki oyunlara benzer bir oynanış sunması beklenen yapımlar, kısa sürede mobil oyuncuların dikkatini kazanmayı başarsa da firma, bu yapımları bir türlü piyasaya süremedi. Geçtiğimiz yıl çıkış yapması planlanan yapımlar, bir kez daha ertelendi.

    Rainbow Six Mobile Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, hissedarları için yayınladığı yeni mali güncellemede, merakla beklenen yapımların 2026 finansal yılına ertelendiğini duyurdu. Bu da demek oluyor ki Rainbow Six Mobile ve The Division Resurgence, Nisan 2025 ve Mart 2026 arasında yayınlanacak. Oynaması ücretsiz olması planlanan oyunların mobil oyun pazarında oldukça popüler olması bekleniyor ancak görünüşe göre Ubisoft, yapımların biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. XDefiant ile oynaması ücretsiz oyun pazarında ciddi bir yükselişe geçen firma, bakalım mobil oyun pazarında da başarılı olabilecek mi?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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