Rainbow Six Mobile ve Division Resurgence ertelendi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft, konsol ve PC tarafında ciddi projelere imza atsa da firma, mobil oyun pazarında istediği performansı gösteremiyor. Mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun pazarını oluştursa da Ubisoft kazançlarının yalnızca %10’unu oluşturuyor. Son yıllarda bu durumu düzeltmek için çalışmalara başlayan firma, geçtiğimiz yıllarda birkaç farklı mobil oyun duyurusu gerçekleştirmişti. Merakla beklenen yapımlardan bazıları, maalesef önümüzdeki mali yıla ertelendi.

EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. önce eklendi

Rainbow Six Mobile muhtemelen 2025 yılında çıkacak

Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda iOS ve Android platformları için Rainbow Six Mobile ve The Division Resurgence gibi yapımları duyurmuştu. Konsoldaki oyunlara benzer bir oynanış sunması beklenen yapımlar, kısa sürede mobil oyuncuların dikkatini kazanmayı başarsa da firma, bu yapımları bir türlü piyasaya süremedi. Geçtiğimiz yıl çıkış yapması planlanan yapımlar, bir kez daha ertelendi.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, hissedarları için yayınladığı yeni mali güncellemede, merakla beklenen yapımların 2026 finansal yılına ertelendiğini duyurdu. Bu da demek oluyor ki Rainbow Six Mobile ve The Division Resurgence, Nisan 2025 ve Mart 2026 arasında yayınlanacak. Oynaması ücretsiz olması planlanan oyunların mobil oyun pazarında oldukça popüler olması bekleniyor ancak görünüşe göre Ubisoft, yapımların biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. XDefiant ile oynaması ücretsiz oyun pazarında ciddi bir yükselişe geçen firma, bakalım mobil oyun pazarında da başarılı olabilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rainbow Six Mobile ertelendi