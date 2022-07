Ubisoft'un yıllardır beklenen oyunu Skull and Bones'un çıkış tarihi sonunda açıklandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı korsan temalı oyun Skull and Bones'un çıkış tarihi açıklandı.

Skull and Bones Kasım 2022'de Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Ubisoft'un yıllardır geliştirilen ve birçok sorunla karşılaşan korsan temalı oyunu Skull and Bones, 8 Kasım'da çıkışını yapacak. Skull and Bones; 8 Kasım 2022'de Standart ve Seçkin olmak üzere iki sürüm hâlinde PS5, Xbox Series X|S ve Windows PC için Epic Games Store ve Ubisoft Store, ayrıca Stadia ve Amazon Luna üzerinden satışa sunulacak. Seçkin Sürüm; hem kaptan hem de gemiler için bir dizi kozmetik ürün içeren "The Ballad of Bloody Bones Koleksiyonu", iki ilave görev, bir dijital sanat kitabı ve oyun müziğinin yanı sıra bir "Kaçakçı Kartı” jetonu dâhil olmak üzere ek dijital içerikler içerecek.

God of War Ragnarok'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün önce eklendi

Ubisoft Singapore tarafından diğer Ubisoft stüdyoları* ile iş birliği içinde geliştirilen Skull and BonesTM, oyuncuları kendi kaderlerini çizmeye ve bir sürgünden ünlü bir korsan elebaşı olma yolculuğuna davet ediyor. Bunu yapmak için, oyuncuların tehlikeli bir dünyada heyecan verici deniz savaşları ve ödüllendirici keşif gezileri yoluyla Infamy yani kötü şöhretlerini artırmaları gerekecek.

Korsanlıkla ilgili efsanevi hikâyelerden ilham alan bu oyunda oyuncular, otantik korsan hayatını deneyimleyecekler. Kontratları kabul etmekten, kaynak toplamaya, önemli ticaret yollarında gezinmekten, zengin ticaret gemilerine saldırmaya kadar her karar, değişen seviyelerde risk ve ödülle yolculuklarını etkileyecek. Kötü şöhretlerini artırdıkça oyuncular, kendi deniz filolarını üretip özelleştirebilecek ve oyun boyunca çeşitli yeni ögeleri açabilecekler.

Oyun, tarihin en ölümcül dönemlerinden biri olan 17. yüzyılın sonundan esinlenmiştir. Korsanlığın ikinci altın çağı olarak kabul edilen bu dönem, Hint Okyanusu'nun ehlîleşmemiş cennetinde güç için mücadele eden korsanlar, savaşan fraksiyonlar, güçlü örgütler ve imparatorlukların hem kaotik hem de acımasız bir çağına sahne oluyor.

Skull and Bones evrenindeki her yolculuk benzersiz olacak. Oyuncular, denizde karşılaştıkları en fazla 2 arkadaş veya oyuncuyla güçlerini birleştirerek imparatorluklarını genişletebilirler. Ek zorluk için, PVP'yi etkinleştirebilir ve güçlerini; gelecek vadeden elebaşlarına, güçlü organizasyonlara, yerel fraksiyonlara ve hatta rakip korsanlara karşı test edebilirler.

Çıkış sonrası iddialı, çok yıllı bir plan üzerine inşa edilen bu oyun; tüm oyuncular için ücretsiz olacak yeni içerikler, etkinlikler, hikâyeler ve zorlu görevlerle düzenli olarak güncellenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Skull and Bones'un çıkış tarihi sonunda açıklandı