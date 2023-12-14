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    Steam'in yeni yıldızı The Finals'ın geliştiricileriyle özel röportaj

    Düzenlenene betalarla dikkat çeken ve geçtiğimiz gün tam çıkışıyla popülerlik kazanan The Finals'ın geliştirici ekibiyle özel bir röportaj yaptık.                        
    The Finals'ın geliştiricileriyle özel röportaj Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Embark'ın yaptığı The Finals geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi çıkışını yaptı. Bizler de oyunun çıkışından birkaç gün öncesinde hem geliştiricilerle bir röportaj yapma fırsatı bulduk ve hem de oyunu önden deneme fırsatı bulduk. Ne yazık ki röportaj kısmında özellikle Türkiye ile ilgili sorduğumuz bazı sorulara henüz belli olmadığı için sanıyorum ki net bir cevap vermek istemediler. Bu yüzden bir iki sorunun eksik olduğunu belirtmekte fayda var.

    Röportaj

    DH: Oyuncuların yıllardır oynadığı ve kolay kolay başka bir oyuna geçemediği türde bir oyun geliştiriyorsunz. Genel olarak çoğu şirket denedi ve başarısız oldu, ama siz adınızı büyüklerin arasına  yazdırabildiniz. Sizce oyuncuların oyunu bu kadar kabul etmesinin ve sevmesinin nedeni nedir? Göstereceğiniz sebep, oyuncuları uzun vadede elinizde tutmaya yetecek mi?

    Embark: Bu durumun birkaç şeyin birleşmesinden oluştuğunu düşünüyoruz. Eşsiz dinamizmi ve yıkımıyla THE FINALS, başka hiçbir nişancı oyununun rakip olamayacağı bir oynanışa sahip. THE FINALS, derinlemesine özelleştirme seçenekleri (sınıflar, ekipmanlar, kozmetikler) ile nasıl oynayacağınızı ve kim olduğunuzu kişiselleştirme konusunda inanılmaz bir özgürlük sağlıyor. THE FINALS, gelecekte işleri nereye götürebileceğimiz konusunda oldukça fazla esnekliğe izin veren çok farklı ve benzersiz ama yine de tanıdık bir dünyada geçiyor.

    DH: Hileyi önlemek için ekstra adımlar atacak mısınız? 

    Embark: Anti- hile hiç bitmeyen bir savaş ve biz bu savaşta oyunculara adil ve güvenli bir oyun alanı yaratmak için kendimizi bu işe adadık. Sürekli gelişen ve değişen bir savaş olduğu için anti hile her zaman bizim için önemli olacak. Easy Anti-cheat'in yanı sıra hile yapanlara kopya vermeme amacıyla söyleyemeyeceğimiz bazı yöntemler de kullanıyoruz. 

    The Finals'ın geliştiricileriyle özel röportaj Tam Boyutta Gör

    The Finals özellikle yıkılabilir çevre dinamikleri ile kesinlikle yılın eğlenceli online oyunlarından birisi. Geliştiricilerin de bahsettiği gibi oynanış tarzınıza göre tamamen özelleştirebildiğiniz karakteriniz ile aslında oyun siz ne isterseniz ona dönüşüyor. Geliştiricilerle birlikte oynadığımız beta döneminde normal olarak bir hayli zorlanmıştım. Mekaniklere tam olarak hakim değilim, haritayı bilmiyorum gibi birçok detayda eksiktim ve karşımda oyunun geliştiricileri vardı. Benim takımımdaki geliştirici ekipten birisinin tavsiyesi üzerine oynayış tarzımı ve sınıfımı değiştirdim. Bu değişikliği yapmamla birlikte de gerçekten oyun farklı bir noktaya döndü. Kısaca eğer yanlış adımlar atılmazsa gelecekte ki stüdyodaki isimler aslında bu türde tecrübeli isimler o yüzden yanlış adım atılması zor, uzun yıllar boyunca hayatımızda kalacak olan yeni bir rekabetçi FPS oyun ile tanışmış olabiliriz.

    The Finals şu anda PlayStation 5, Xbox Series ve PC üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. oyunun son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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