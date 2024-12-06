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    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    En başarılı orta çağ RPG oyunlarından Kingdom Come: Deliverance'ın ikinci oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki CryEngine ile geliştirilen yapım nasıl bir sistem ihtiyaç duyacak?
    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Warhorse Studios tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan Kingdom Come: Deliverance 24 Şubat tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Peki CryEngine ile geliştirilen yapım, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla oyuncuların oldukça beğendiği bir yapım oldu. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.

    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan listeye göre Kingdom Come Deliverance 2 için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8400 işlemci ve AMD RX 580 veya GeForce GTX 1060 (6GB) ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 24GB RAM, AMD Ryzen 7 7600X veya Intel Core i5-13600K işlemci ve RTX 3060, Radeon RX 6600 XT ekran kartı yer alıyor. 

    4K Ultra ayarlarda ise, bu gereksinimlerin 32GB RAM, Intel i7-13700K veya Ryzen 7 7800X3D, RTX 4080 veya RX 7900 XT'ye çıktığını söyleyelim. Ayrıca oyuncuların 100GB SSD depolama alanına ihtiyacı olacak.  

    Kingdom Come Deliverance 2, çıkışıyla beraber hem DLSS hem de AMD FSR desteğine sahip olacak. Ayrıca tartışmalı Denuvo koruması da oyunda yer almayacak. Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkacak ve PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına gelecek. 

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