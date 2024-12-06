Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı
Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla oyuncuların oldukça beğendiği bir yapım oldu. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.
4K Ultra ayarlarda ise, bu gereksinimlerin 32GB RAM, Intel i7-13700K veya Ryzen 7 7800X3D, RTX 4080 veya RX 7900 XT'ye çıktığını söyleyelim. Ayrıca oyuncuların 100GB SSD depolama alanına ihtiyacı olacak.
Kingdom Come Deliverance 2, çıkışıyla beraber hem DLSS hem de AMD FSR desteğine sahip olacak. Ayrıca tartışmalı Denuvo koruması da oyunda yer almayacak. Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkacak ve PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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