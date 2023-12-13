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    Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak

    NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.
    Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak Tam Boyutta Gör
    NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

    Geminid göktaşı yağmurunun saçılım noktası gökyüzünde İkizler Takımyıldızı’nın bulunduğu bölge. Çoğu meteor yağmurunun aksine, Geminid meteor yağmuruna sebep olan şey bir kuyruklu yıldız değil, 3200 Phaethon adına bir asteroid. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroitin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.

    Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak

    Işık kirliliğinden uzak olmak gerekiyor

    En sağlıklı gözlemi gerçekleştirmek ve daha fazla meteor görmek için şehrin ışık kirliliğinden uzak, yıldızları rahat seçebileceğiniz bir yerde, gece yarısından sonra saat 02:00 gibi gökyüzünde doğu ufkuna bakmanızı tavsiye ediyoruz.

    Burada ışık kirliliği büyük önem taşıyor, çünkü eğer bir şehir merkezinde iseniz, maalesef ne yaparsanız yapın göktaşı yağmurunu gözlemleneniz mümkün olmayacak. 

    17 Aralık’a kadar azalarak devam edecek göktaşı yağmurunu 13-14 Aralık gecesi en yoğun biçimde gözlemek mümkün olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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