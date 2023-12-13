Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak

Geminid göktaşı yağmurunun saçılım noktası gökyüzünde İkizler Takımyıldızı’nın bulunduğu bölge. Çoğu meteor yağmurunun aksine, Geminid meteor yağmuruna sebep olan şey bir kuyruklu yıldız değil, 3200 Phaethon adına bir asteroid. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroitin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.
Işık kirliliğinden uzak olmak gerekiyor
En sağlıklı gözlemi gerçekleştirmek ve daha fazla meteor görmek için şehrin ışık kirliliğinden uzak, yıldızları rahat seçebileceğiniz bir yerde, gece yarısından sonra saat 02:00 gibi gökyüzünde doğu ufkuna bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Burada ışık kirliliği büyük önem taşıyor, çünkü eğer bir şehir merkezinde iseniz, maalesef ne yaparsanız yapın göktaşı yağmurunu gözlemleneniz mümkün olmayacak.
17 Aralık’a kadar azalarak devam edecek göktaşı yağmurunu 13-14 Aralık gecesi en yoğun biçimde gözlemek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.