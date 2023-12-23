Ücretsiz FPS oyunu The Finals'tan büyük başarı: 15 günde 10 milyon oyuncu!

Tam Boyutta Gör Oynaması ücretsiz çok oyunculu nişancı ounu The Finals, 7 Aralık’ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkış yaptı. Online 100.000’den fazla eşzamanlı oyuncuyla Steam’de en çok oynanan ilk 10 oyun arasına giren Finals, 15 günde tüm platformlarda toplam 10 milyon oyuncuya ulaştı.

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The Finals’ın baş yapımcısı Rop Runesson, sosyal medya platformu üzerinden “Topluluğun şu ana kadar verdiği tepkiler bizi çok onurlandırdı ve heyecanlandırdı. Bu kadar kısa sürede 10 milyon oyuncuya ulaşmak, asla hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Çalışmalara devam edeceğiz, önümüzdeki yıllarda da topluluğumuzu şaşırtmaya devam edeceğimizden eminiz.” açıklamasında bulundu.

The Finals, sürekli güncellemelerle geliştirilmeye devam ediyor. Bu haftanın başında yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi iyileştirmeleri, çökme düzeltmeleri, hile algılama güçlendirmeleri gibi bir dizi yenilik getiriyor. Güncellemeyle birlikte ilk online etkinlik de başladı.

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The Finals'tan büyük başarı: 15 günde 10 milyon oyuncu!