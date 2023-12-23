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    Ücretsiz FPS oyunu The Finals'tan büyük başarı: 15 günde 10 milyon oyuncu!

    Yakın zamanda PC ve konsollara ücretsiz çıkış yapan FPS oyunu The Finals, 10 milyon oyuncuya ulaştı. Yapımcı firma, sosyal medya platformu üzerinden teşekkür mesajı paylaştı.
    the finals 10 milyon oyuncu Tam Boyutta Gör
    Oynaması ücretsiz çok oyunculu nişancı ounu The Finals, 7 Aralık’ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkış yaptı. Online 100.000’den fazla eşzamanlı oyuncuyla Steam’de en çok oynanan ilk 10 oyun arasına giren Finals, 15 günde tüm platformlarda toplam 10 milyon oyuncuya ulaştı.

    The Finals’ın baş yapımcısı Rop Runesson, sosyal medya platformu üzerinden “Topluluğun şu ana kadar verdiği tepkiler bizi çok onurlandırdı ve heyecanlandırdı. Bu kadar kısa sürede 10 milyon oyuncuya ulaşmak, asla hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Çalışmalara devam edeceğiz, önümüzdeki yıllarda da topluluğumuzu şaşırtmaya devam edeceğimizden eminiz.” açıklamasında bulundu.

    The Finals, sürekli güncellemelerle geliştirilmeye devam ediyor. Bu haftanın başında yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi iyileştirmeleri, çökme düzeltmeleri, hile algılama güçlendirmeleri gibi bir dizi yenilik getiriyor. Güncellemeyle birlikte ilk online etkinlik de başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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