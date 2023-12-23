Ücretsiz FPS oyunu The Finals'tan büyük başarı: 15 günde 10 milyon oyuncu!

The Finals’ın baş yapımcısı Rop Runesson, sosyal medya platformu üzerinden “Topluluğun şu ana kadar verdiği tepkiler bizi çok onurlandırdı ve heyecanlandırdı. Bu kadar kısa sürede 10 milyon oyuncuya ulaşmak, asla hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Çalışmalara devam edeceğiz, önümüzdeki yıllarda da topluluğumuzu şaşırtmaya devam edeceğimizden eminiz.” açıklamasında bulundu.
The Finals, sürekli güncellemelerle geliştirilmeye devam ediyor. Bu haftanın başında yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi iyileştirmeleri, çökme düzeltmeleri, hile algılama güçlendirmeleri gibi bir dizi yenilik getiriyor. Güncellemeyle birlikte ilk online etkinlik de başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.