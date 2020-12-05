The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle

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Özellikle ilk iki filmi ile dünyanın en iyi filmleri arasında aday gösterilen The Godfather serisinin dördüncü filmi yakında olmasa da gelecekte bir gün karşımıza çıkabilir.

The Godfather filmlerinin yönetmeni olan Francis Ford Coppola, şu anda üçüncü filmin yeniden kurgulanan versiyonu ile ilgileniyor. Bu film temelde üçüncü film ile aynı olacak ancak Francis Ford Coppola'nın kendi istediği şekli ile kurgulanmış hali olacak, yani stüdyo karışmayacak.

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The Godfather filmi için böyle bir gündem oluşunca hayranlar seriye ait yeni bir film gelecek mi diye merak etti. Öncelikle Francis Ford Coppola'ya soruldu ve kendisi, serinin haklarına sahip olmadığını bu yüzden belki bir gün gelebileceğini söyledi. Ancak böyle bir proje olursa kendisinin dahil olmayacağını da ekledi.

Filmin haklarının ait olduğu Paramount ise The Godfather'ın büyük bir miras olduğunu ve eğer düzgün bir hikaye gelirse yapabileceklerini söyledi. Filmde bulunan önemli oyunculardan Al Pacino ve Andy Garcia da böyle bir proje gerçekleşirse dahil olmak istediklerini söyledi.

Kısaca bir gün mutlaka The Godfather 4'ü göreceğiz gibi duruyor. Sonuçta düzgün bir kadroyla ve kaliteli bir senaryoyla fazlasıyla büyük bir gişeye sahip The Godfather

https://www.gamesradar.com/the-godfather-4-could-happen-but-without-coppola-directing/

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