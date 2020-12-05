Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle

    Belki de şu ana kadar yapılan en iyi filmlere sahiplik eden The Godfather serisinin dördüncü filmi bir gün gerçekleşebilir ancak Francis Ford Coppola olmadan.
    2 hf.
    1,9b
    1
    8
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle ilk iki filmi ile dünyanın en iyi filmleri arasında aday gösterilen The Godfather serisinin dördüncü filmi yakında olmasa da gelecekte bir gün karşımıza çıkabilir.

    The Godfather filmlerinin yönetmeni olan Francis Ford Coppola, şu anda üçüncü filmin yeniden kurgulanan versiyonu ile ilgileniyor. Bu film temelde üçüncü film ile aynı olacak ancak Francis Ford Coppola'nın kendi istediği şekli ile kurgulanmış hali olacak, yani stüdyo karışmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor

    Ayrıca Bkz. "David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı"

    The Godfather filmi için böyle bir gündem oluşunca hayranlar seriye ait yeni bir film gelecek mi diye merak etti. Öncelikle Francis Ford Coppola'ya soruldu ve kendisi, serinin haklarına sahip olmadığını bu yüzden belki bir gün gelebileceğini söyledi. Ancak böyle bir proje olursa kendisinin dahil olmayacağını da ekledi.

    Filmin haklarının ait olduğu Paramount ise The Godfather'ın büyük bir miras olduğunu ve eğer düzgün bir hikaye gelirse yapabileceklerini söyledi. Filmde bulunan önemli oyunculardan Al Pacino ve Andy Garcia da böyle bir proje gerçekleşirse dahil olmak istediklerini söyledi.

    Kısaca bir gün mutlaka The Godfather 4'ü göreceğiz gibi duruyor. Sonuçta düzgün bir kadroyla ve kaliteli bir senaryoyla fazlasıyla büyük bir gişeye sahip The Godfather 



    https://www.gamesradar.com/the-godfather-4-could-happen-but-without-coppola-directing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başrolde Hollywood mezarlığı sakinleri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Kısaca bir gün mutlaka The Godfather 4'ü göreceğiz gibi duruyor." cümlesinde hem kesinlik var hem ihtimal var hemde şüphe var 4. filme gerek yok tüm duyguları editör bana yaşattı :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozanbey86 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dönem filmlerini yeniden çekmek back to the Future gibi filmler için makul olabilir lakin sinema sektörü artık platformlara iş yapmaya evrildiği için basit dizi ayarında filmler yapılmaya başlandı onlarada bişey diyemiyorsun devir değişti sinema eskisi gibi para kazandırmıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Formani 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Titanik 2 de gelsin, aslında titanik batmamış hepsi rüyaymış, yapar bunlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu filmin 4.'sünü çekenin Allah müstahakkını versin. herkese aşı bulunsun buna ulunmasın inş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerek yok bence tadında bırakmak gerek
    1-2 ne kadar güzelse 3 o kadar kötüydü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu film zamanında çok güzeldi yeni serinin çok güzel yapım olacağını sanmıyorum birinci film gibi bir başyapıt yapamazlar
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    böyle filmler zamanında çekilir. Bugün gülen gözleri çekmenin hiç bir anlamı yok mesela.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde 2 hf. Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu 2 hf. Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı 2 hf. Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı 2 hf. Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor 2 hf. Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle Sonraki Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti 2 hf. MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı 2 hf. Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor 2 hf. Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk 2 hf. Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var 2 hf. Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu 2 hf. Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi 2 hf. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti 2 hf. Ewan McGregor'lu Star Wars: Kenobi dizisinin çekimleri başlıyor 2 hf. Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac 2 hf. Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek 2 hf. Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız