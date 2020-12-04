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    David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı

    Fight Club, Social Network, Mindhunter ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni olan David Fincher'ın, yeni Netflix filmi Mank yayınlandı. Başrolde Gary Oldman bulunuyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı
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    Fight Club, Gone Girl, The Social Network, Zodiac, Seven, Mindhunter ve The Curious Case of Benjamin Button gibi fillerin yönetmeni olan David Fincher'ın yeni filmi Mank, Netflix üzerinde yayınlandı. 

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    Ayrıca Bkz. "Netflix’in yeni Türk filmi "9 Kere Leyla" yayınlandı"

    Şu anda Netflix üzerinde bulabileceğiniz filmin süresi 2 saat 12 dakika. Filmin yönetmenliğini David Fincher yapıyor. Oyuncu kadrosunda ise Gary Oldman, Lily Collins, Tom Pelphrey, Amanda Seyfried ve Tuppence Middleton gibi isimler bulunuyor. Filmin fragmanını ve konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Filmin Konusu

    Filmin konusu ise şöyle: "Toplumsal eleştiri ustası, alkolik senarist Herman J. Mankiewicz’in (Gary Oldman) gözünden 1930’ların Hollywoodu’na iğneleyici bir bakış. Bu biyografik drama filminde, ünlü senaristin, yönetmen Orson Welles (Tom Burke) için Yurttaş Kane’in senaryosunu bitirmeye çalıştığı dönemde yaşadıklarına tanıklık edeceğiz."



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesin bir sahneye gay veya lezbiyen eklemişlerdir asla şaşmaz .
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İki baba bir arada.
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    newdawnfades (Mutlu Sicimali) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fincher'ın 1-2 tane filmi dışında bütün filmografisi izlemiş biri olarak,en yakın zamanda izleyeceğim.
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