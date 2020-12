David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Fight Club, Gone Girl, The Social Network, Zodiac, Seven, Mindhunter ve The Curious Case of Benjamin Button gibi fillerin yönetmeni olan David Fincher'ın yeni filmi Mank, Netflix üzerinde yayınlandı.

Şu anda Netflix üzerinde bulabileceğiniz filmin süresi 2 saat 12 dakika. Filmin yönetmenliğini David Fincher yapıyor. Oyuncu kadrosunda ise Gary Oldman, Lily Collins, Tom Pelphrey, Amanda Seyfried ve Tuppence Middleton gibi isimler bulunuyor. Filmin fragmanını ve konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Filmin Konusu

Filmin konusu ise şöyle: "Toplumsal eleştiri ustası, alkolik senarist Herman J. Mankiewicz’in (Gary Oldman) gözünden 1930’ların Hollywoodu’na iğneleyici bir bakış. Bu biyografik drama filminde, ünlü senaristin, yönetmen Orson Welles (Tom Burke) için Yurttaş Kane’in senaryosunu bitirmeye çalıştığı dönemde yaşadıklarına tanıklık edeceğiz."

