Netflix - Warner Bros anlaşmasında yeni perde: Paramount'un karşı teklifi reddedilecek

Tam Boyutta Gör Netflix'in, Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros.'u almak için 82.7 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza atması, muhtemelen aylarca sürecek çalkantılı bir süreci başlatmış oldu. Warner Bros.'un diğer talibi olan Paramount'un bu anlaşmdan sonra bile yarıştan çekilmemesi işleri iyice karıştırdı. Warner Bros.'u ne pahasına olursa olsun Netflix'in elinden kapmaya kararlı görünen Paramount, geçtiğimiz günlerde 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif sundu. Ancak görünen o ki günün sonunda bu da yeterli olmayacak. ÇünküWarner Bros. yönetimi, bugün hissedarlarla ileştime geçerek, 108 milyarlık bu teklifi incelediklerini ama Netflix'in teklifinin hâlâ üstün olduğunu söyledi. Yönetimin hissedarlara tavsiyesi bu teklifin geri çevrilmesi yönünde oldu.

Bu teklif ilk yapıldığında da vurguladığımız üzere, Paramount'un teklifi ilk bakışta 25.7 milyar dolar daha yüksek gibi görünse de aslında tam olarak böyle bir ek değer sunmuyor. Çünkü 108.4 milyar dolarlk bu teklif, Netflix'in 82.7 milyar dolarlık anlaşmasında olmayan TV departmanını da kapsıyor. CNN gibi kanalları kontrol eden bu TV departmanı kendi başına 25.7 milyar dolara yakın bir değere sahip olduğu için, günün sonunda iki teklif arasında öyle büyük uçurumlar bulunmuyor.

Paramount, kendi karşı teklifini Warner Bros. hissedarlarına sunarken, TV departmanının 25.7 milyar etmeyeceği argümanı üzerinden ilerlemişti. Ancak görünen o ki bu argüman Warner Bros. yönetimini ikna etmemiş. Çünkü Warner Bros. yönetimi, şirket hissedarlarına Paramount'un teklifini reddedip, Netflix'inkini onaylamalarını öneriyor.

Paramount'un karşı teklifini bir hafta boyunca değerlendiren Warner Bros. yönetimi, bu teklifin arkasındaki finansmanı şüpheli buldu. Warner Bros. yönetimi, Paramount'un 108.4 milyar dolarlık paketinin en azından kısmı olarak Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse ediliyor olmasının, işleri gereksiz şekilde karıştıracağına ve onay sürecini zorlaştıracağına inanıyor. Ayrıca Netflix yönetiminin stüdyoyu daha iyi yöneteceği ve daha ileriye taşıyacağına inanılıyor. Warner Bros. hissedarlarına da bu gerekçeler sunuldu ve Netflix anlaşmasını onaylamaları istendi. Böylece Netflix, bu dev anlaşmayı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı.

