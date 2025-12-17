Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix - Warner Bros anlaşmasında yeni perde: Paramount'un karşı teklifi reddedilecek

    Warner Bros.'u Netflix'in elinden kapmak için 108 milyar dolarlık bir karşı teklif yapan Paramount, bir kez daha hüsrana uğrayabilir. Warner Bros. yönetimi bu teklifi de reddetmeye hazırlanıyor.

    Netflix - Warner Bros anlaşmasında yeni perde: Paramount'un karşı teklifi reddedilecek Tam Boyutta Gör
    Netflix'in, Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros.'u almak için 82.7 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza atması, muhtemelen aylarca sürecek çalkantılı bir süreci başlatmış oldu. Warner Bros.'un diğer talibi olan Paramount'un bu anlaşmdan sonra bile yarıştan çekilmemesi işleri iyice karıştırdı. Warner Bros.'u ne pahasına olursa olsun Netflix'in elinden kapmaya kararlı görünen Paramount, geçtiğimiz günlerde 108.4 milyar dolarlık bir karşı teklif sundu. Ancak görünen o ki günün sonunda bu da yeterli olmayacak. ÇünküWarner Bros. yönetimi, bugün hissedarlarla ileştime geçerek, 108 milyarlık bu teklifi incelediklerini ama Netflix'in teklifinin hâlâ üstün olduğunu söyledi. Yönetimin hissedarlara tavsiyesi bu teklifin geri çevrilmesi yönünde oldu.

    Bu teklif ilk yapıldığında da vurguladığımız üzere, Paramount'un teklifi ilk bakışta 25.7 milyar dolar daha yüksek gibi görünse de aslında tam olarak böyle bir ek değer sunmuyor. Çünkü 108.4 milyar dolarlk bu teklif, Netflix'in 82.7 milyar dolarlık anlaşmasında olmayan TV departmanını da kapsıyor. CNN gibi kanalları kontrol eden bu TV departmanı kendi başına 25.7 milyar dolara yakın bir değere sahip olduğu için, günün sonunda iki teklif arasında öyle büyük uçurumlar bulunmuyor.

    Paramount, kendi karşı teklifini Warner Bros. hissedarlarına sunarken, TV departmanının 25.7 milyar etmeyeceği argümanı üzerinden ilerlemişti. Ancak görünen o ki bu argüman Warner Bros. yönetimini ikna etmemiş. Çünkü Warner Bros. yönetimi, şirket hissedarlarına Paramount'un teklifini reddedip, Netflix'inkini onaylamalarını öneriyor.

    Paramount'un karşı teklifini bir hafta boyunca değerlendiren Warner Bros. yönetimi, bu teklifin arkasındaki finansmanı şüpheli buldu. Warner Bros. yönetimi, Paramount'un 108.4 milyar dolarlık paketinin en azından kısmı olarak Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse ediliyor olmasının, işleri gereksiz şekilde karıştıracağına ve onay sürecini zorlaştıracağına inanıyor. Ayrıca Netflix yönetiminin stüdyoyu daha iyi yöneteceği ve daha ileriye taşıyacağına inanılıyor. Warner Bros. hissedarlarına da bu gerekçeler sunuldu ve Netflix anlaşmasını onaylamaları istendi. Böylece Netflix, bu dev anlaşmayı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-16/warner-bros-said-to-prep-paramount-rejection-on-funding-terms?srnd=undefined&embedded-checkout=true https://deadline.com/2025/12/warner-bros-discovery-paramount-netflix-merger-1236650715/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw mi mercedes mi alçıya alınan kırık ağrı yaparmı kia picanto yorumlar starbucks ne demek 1 litre mazot kaç kg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum