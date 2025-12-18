RTÜK, Jasmine dizisinin yayından kaldırılmasına karar verdi

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, kamuoyunda rahatsızlık yarattığı gerekçesiyle daha önce inceleme başlatıldığı duyurulan HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” adlı dizi oldu. İzleyici şikâyetleri doğrultusunda hazırlanan raporu değerlendiren RTÜK, dizinin yayınlandığı HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettiğine hükmetti. Bu tespit doğrultusunda platforma en üst sınırdan idari para cezası uygulanırken “Jasmine” dizisinin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.
Bu haber yazıldığı sırada Jasmine, HBO Max platformunda “Sağlık sorunlarıyla boğuşan Jasmine ile saplantılı kardeşi Tufan, hayatta kalma mücadelesi içinde karanlık ve tehlike dolu bir yola sürüklenir” açıklaması ile yayında görünüyordu.
