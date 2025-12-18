Giriş
    RTÜK, Jasmine dizisinin yayından kaldırılmasına karar verdi

    RTÜK, HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” dizisinin milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle platforma en üst sınırdan para cezası verirken dizinin katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

    RTÜK, Jasmine dizisinin yayından kaldırılmasına karar verdi Tam Boyutta Gör
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerçekleştirdiği son Üst Kurul toplantısında dijital platformlar ve radyo yayınlarına yönelik çok sayıda yayın ihlalini değerlendirerek HBO Max, Netflix ve üç farklı radyo kuruluşuna idari para cezası ve yaptırım uygulanmasına karar verdi. Bu bağlamda RTÜK, “Jasmine” dizisi nedeniyle HBO Max’e en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

    Jasmine katalogdan kaldırılacak

    Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, kamuoyunda rahatsızlık yarattığı gerekçesiyle daha önce inceleme başlatıldığı duyurulan HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” adlı dizi oldu. İzleyici şikâyetleri doğrultusunda hazırlanan raporu değerlendiren RTÜK, dizinin yayınlandığı HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettiğine hükmetti. Bu tespit doğrultusunda platforma en üst sınırdan idari para cezası uygulanırken “Jasmine” dizisinin katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

    Bu haber yazıldığı sırada Jasmine, HBO Max platformunda “Sağlık sorunlarıyla boğuşan Jasmine ile saplantılı kardeşi Tufan, hayatta kalma mücadelesi içinde karanlık ve tehlike dolu bir yola sürüklenir” açıklaması ile yayında görünüyordu.

    Netflix de ceza aldı

    RTÜK, Jasmine dizisinin yayından kaldırılmasına karar verdi Tam Boyutta Gör
    Üst Kurul’un gündemindeki bir diğer dijital platform ise Netflix oldu. Netflix’te yayınlanan “Too Hot to Handle: İtalya” adlı yarışma programı, içerdiği sahneler nedeniyle mercek altına alındı. RTÜK değerlendirmesinde, programda Türk toplum yapısıyla bağdaşmayan müstehcen sahneler ve çarpık ilişki kurgularının yer aldığı tespit edildi. Bu kapsamda Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde düzenlenen “müstehcen olamaz” hükmünü ihlal ettiği sonucuna varıldı. Platform hakkında en üst sınırdan idari para cezası verilmesine ve programın katalogdan çıkarılmasına karar alındı.
    HABERİN ETİKETLERİ
    hbo max, Jasmine
    rtük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
